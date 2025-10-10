Após quatro dias da renúncia de Lecornu, Macron volta a nomeá-lo como primeiro-ministro da França

O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a nomear como primeiro-ministro, nesta sexta-feira, 10, o centro-direitista Sébastien Lecornu, cuja demissão no começo da semana agravou a profunda crise política que abala a França desde 2024.

"O presidente nomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro e o encarregou de formar o governo", informou a Presidência francesa em um comunicado breve, sem dar mais detalhes.

Lecornu, um político de 39 anos que se autodefine como um "monge soldado", terá a missão de buscar a maioria parlamentar para aprovar o orçamento para 2026, que permita reduzir a elevada dívida pública.

Lecornu aceita nomeação

Em seu perfil na rede social X, o recém-nomeado primeiro-ministro da França disse que "é preciso acabar com a instabilidade política que prejudica a imagem da França e seus interesses" e assegurou que sua equipe de Governo estará formada por personalidades que não tenham ambições para as presidenciais de 2027.

"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para dotar a França de um Orçamento até o final do ano e para responder aos problemas da vida cotidiana de nossos compatriotas", declarou Lecornu.

J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Confira a tradução na íntegra:

Aceito - por dever - a missão que me é confiada pelo Presidente da República de fazer tudo para dar um orçamento à França até o final do ano e de responder aos problemas da vida cotidiana de nossos compatriotas.

É preciso pôr fim a esta crise política que exaspera os franceses e a esta instabilidade prejudicial para a imagem da França e seus interesses.

Como eu disse, isso só poderá ser feito sob certas condições, tirando as conclusões que se impõem nas últimas semanas:

- Todos os dossiês evocados durante as consultas realizadas nos últimos dias serão abertos ao debate parlamentar: os deputados e senadores poderão assumir sua responsabilidade, e os debates deverão ir até o fim;

- O restabelecimento de nossas contas públicas permanece uma prioridade para nosso futuro e nossa soberania: ninguém poderá se subtrair a esta necessidade;

- Todas as ambições são legítimas e úteis, mas aquelas e aqueles que entrarem no Governo deverão se comprometer a se desconectar das ambições presidenciais para 2027;

- A nova equipe governamental deverá encarnar a renovação e a diversidade de competências.

Farei tudo para ter êxito nesta missão.

Oposição promete derrubar novo governo

O principal partido de extrema-direita da França prometeu nesta sexta-feira derrubar o novo governo francês liderado por Sébastien Lecornu após sua renomeação como primeiro-ministro, dizendo que ele não tem "nenhum futuro".

Rotulando a decisão de renomear Lecornu como uma "piada de mau gosto" do presidente "isolado e desconectado" Emmanuel Macron, o líder da Reunião Nacional (RN), Jordan Bardella, disse que seu partido vai "imediatamente, é claro, censurar esta coalizão que não tem nenhum futuro" por meio de uma moção de desconfiança no parlamento.