'O Agente Secreto', 'O Último Azul': já dá para sonhar com o segundo Oscar do Brasil?

Foram 97 anos de espera, mas o Brasil conseguiu trazer para casa a cobiçada estatueta dourada do Oscar de Melhor Filme Internacional no ano passado, com o longa "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. O prêmio foi o primeiro após pelo menos quatro outras tentativas. E a expectativa é que ele não seja o único.

Em 2025, a busca pela segunda estatueta já aparece ao longe — e tem boas apostas para chegar lá.

As maiores apostas

Dois filmes brasileiros estão no radar como potenciais futuros vencedores da estatueta.

“O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, com estreia no Festival de Berlim, que levou o cobiçado Urso de Prata, segundo maior prêmio do evento, é um deles.

Outro longa que aparece na corrida é “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho: o filme arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — dois deles, de Melhor Direção e Melhor Ator, na disputa principal.

Mas saber se eles chegarão ao Oscar do próximo ano é algo quase impossível de se prever.

“Não acho que eles [a Academia] tenham preconceito”, diz Mariana Carlota Bruno, diretora-executiva da VideoFilmes, uma das produtoras de “Ainda Estou Aqui”, no painel “Caminhos Para o Oscar” do Rio2C, maior evento de criatividade da América Latina. “É um prêmio norte-americano, feito para premiar filmes norte-americanos, que cresceu demais e se tornou global. De uns anos para cá, estão mais inclusivos, mas os membros votantes ainda são a maior dificuldade para fazer filmes de fora dos Estados Unidos serem vistos”.

No final do ano passado, o Oscar, após muitas críticas sobre a votação, anunciou novas regras para escolher seus vencedores. Uma das novidades é que todos os votantes devem assistir aos filmes indicados nas categorias. A aplicação já será válida para a edição de 2026, prevista para o dia 15 de março.

É um bom passo, e mostra um amadurecimento claro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas diante do cinema global. Mas está longe de ser o suficiente para garantir que um filme de outro hemisfério e que está fora do eixo Europa-Estados Unidos ganhe mais espaço na premiação.

Painel "Caminhos para o Oscar" no Rio2C de 2025 (Rio2C/ Divulgação)

'Ainda Estou Aqui' foi fora da curva, mas abriu o caminho

A jornada até à estatueta dourada, em geral, começa nos grandes festivais.

No caso de "Ainda Estou Aqui", o caminho para o Oscar começou no Festival de Cinema de Veneza, onde o filme foi aplaudido por 11 minutos. Naquele momento, a campanha não passava de especulação, um sonho distante.

"Não há nenhuma forma de saber que um filme vai ser bom 'o suficiente' para a Academia, a gente supõe e os festivais geralmente ajudam. Mas essa ideia de que há um caminho claro e objetivo a se fazer na tal campanha é falsa", comentou Axel Kuschvatzky, CCO da Infinity Hill, produtora dos sucessos "O Segredo dos Seus Olhos", vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2010; "Relatos Selvagens", indicado à mesma categoria em 2015; e "Argentina, 1985", em 2022.

"Um estúdio de Hollywood chegou a descartar 'Relatos Selvagens', porque acreditava que não funcionaria, e no alguns anos depois, recebemos uma indicação à categoria de filmes estrangeiros. É mais uma prova de que o olfato não é tudo para garantir se um filme vai ganhar ou não. Mas, é claro, tem algumas etapas que o aproximam de lá", completa.

Walter Salles vence o Oscar de Melhor Filme Internacional com "Ainda Estou Aqui" (Gavin Bond / Colaborador/Getty Images)

Orçamento pesa na campanha, mas dá resultado

O primeiro e mais importante sinal — que, em geral, definem se o filme vai ter chances de entrar na disputa — é hoje o maior percalço da indústria brasileira: o orçamento.

Fazer cinema custa caro, e isso não é novidade. Ainda que o Brasil conte com uma série de recursos governamentais de fomento ao audiovisual, nem sempre o valor adquirido é suficiente para bancar uma "campanha" de internacionalização da obra.

"Os eventos da campanha — tapetes vermelhos com atores, festas, premières de outros filmes —, publicidade, marketing, transporte dos atores e elenco de um país para o outro, alugar as salas de cinema para exibição do filme antes da estreia oficial, tudo isso tem um custo muito alto. Não o suficiente, como se diz no imaginário popular, para superar o orçamento do filme", acrescenta Kuschvatzky.

Kleber Mendonça Filho recebe prêmio de Melhor Direção no 78º Festival de Cinema de Cannes (SAMEER AL-DOUMYAFP/AFP)

Em entrevista exclusiva à EXAME, Silvia Cruz, sócio-fundadora da Vitrine Filmes, distribuidora de "O Agente Secreto", revelou que só a campanha de distribuição do filme custará entre R$ 2 e 3 milhões, tendo projeção para ficar ainda mais cara a depender da recepção do filme em outros festivais além de Cannes. É o equivalente, de cara, à cerca de 23% do orçamento total da produção, de R$ 13 milhões.

"O que reduz e muito essa conta são as parcerias, que são coisas que não são cobradas. É um conhecido aqui, outro lá, uma conversa com outra distribuidora e a campanha caminha", argumenta Kuschvatzky.

Parte dessas parcerias é feita na primeira exibição em festivais. A produção de Salles ganhou uma proporção muito maior depois dos prêmios em Veneza e em Toronto — uma agenda importante para começar a entrar no mercado norte-americano.

Foi quando os grandes veículos de mídia que cobrem cinema — Variety, Vanity Fair, Hollywood Reporter, The Guardian, New York Times, Deadline, entre outros — assistiram à produção. E escreveram sobre ela.

A agenda de "Ainda Estou Aqui" no ano passado foi, como definiu Fernanda Torres, uma maratona: mais de 40 festivais, inúmeras exibições da América do Norte à Ásia, uma extensa agenda nos Estados Unidos e a construção da imagem da atriz, que além de repetir os passos da mãe ao ser indicada ao Oscar, conquistou o primeiro Globo de Ouro de Melhor Atriz da história do Brasil.

Bastidores de "Ainda Estou Aqui" (Ainda Estou Aqui/Divulgação)

O impacto do Oscar na bilheteria brasileira

A bilheteria nacional ainda não se recuperou do impacto da pandemia, ainda que tenha dado indícios de que falta pouco para chegar lá: no ano passado, o público e renda do cinema brasileiro mais que dobraram, segundo dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine). A produção de Salles, sozinha, foi responsável por mais de 10% do total da bilheteria arrecadada em 2024.

"Ainda Estou Aqui" foi visto por quase 6 milhões de pessoas e faturou mais de 105 milhões só no Brasil. A bilheteria global está na casa dos US$ 36 milhões, e o filme ainda está em cartaz nos cinemas da Ásia. Estreou na China em abril deste ano.

Muito do sucesso do filme em terras brasileiras veio pela imensa repercussão que a produção teve no exterior. A vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro fez com que o filme dobrasse as exibições nos cinemas no início de 2025.

"Os prêmios também são importantes para conquistar público. Depois que a Fernanda ganhou o Globo de Ouro, as pessoas voltaram para a sala de cinema, havia demanda. Vi relatos de jovens que foram ao cinema pela primeira vez", comenta Carlota. E ressalta: "O filme ser visto coletivamente é uma outra experiência, justamente por estar numa sala de cinema. E ele foi pensado, desde o início de tudo, para a telona. Era uma demanda do Walter".

A passagem pelos festivais globais marcou um crescimento intenso de bilheteria no Brasil, que passou dos R$ 60 milhões para os então R$ 105, diluídos ao longo dos três primeiros meses do ano, quando acontecem a maior parte dos principais prêmios de cinema do mundo.

Essa curva de bilheteria é algo que as novas produções brasileiras esperam para 2025. Tanto "O Último Azul" quanto "O Agente Secreto" têm estreias previstas no Brasil para o segundo semestre, que ainda não foram anunciadas.

A repercussão nas redes sociais, por outro lado, já é expressiva: inúmeras filmagens da "festa do frevo" de Kleber Mendonça Filho no tapete vermelho de Cannes viralizaram no Instagram e TikTok. Vindos tanto de contas nacionais quanto estrangeiras, vale dizer. Wagner Moura, que já era uma figura internacional antes da estreia, é estrela de outra porção de vídeos e edits, com milhões de visualizações.

Até a estreia dos dois novos filmes por aqui, uma porção recheada de festivais internacionais acontece nos próximos meses. Se bem exibida para o público e para o mundo, o exército implacável dos brasileiros nas redes sociais pode repetir a fama e o sucesso de Fernanda Torres e Walter Salles — estrelas das publicações mais curtidas e comentadas da história da Academia no Instagram.

Em outras palavras, os anos 2020 são do cinema brasileiro. E como diz o meme, "estão deixando a gente sonhar".