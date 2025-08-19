Melhor Negroni da América Latina é eleito em São Paulo: veja os vencedores da disputa internacional

O Bar Seen, um dos rooftops mais disputados e icônicos de São Paulo, sediou na noite de segunda-feira, 18, a primeira edição de uma competição que elegeu o melhor Negroni da América Latina. O grande vencedor do Campari Bartender Competition 2025 foi o drinque criado pelo bartender mexicano Jorge Eduardo Urbano. Ele apresentou uma versão autoral que mergulha nas raízes mexicanas, combinando Campari, Mezcal Montelobos Espadin Ancestral infusionado com casca de cacau, Cinzano Rosso com lactofermento de huitlacoche e mel de abacate.

O Brasil foi representado pelo mixologista de Curitiba Alieksey Machinsky, que conquistou o segundo lugar. Seu Negroni, chamado Cobogoró, trazia Campari, aperitivo de jurubeba, cachaça de amburana infusionada com pimenta e guaraná artesanal. "Quis trazer uma versão brasileira com ingredientes que só temos aqui", afirmou minutos antes do resultado ser anunciado.

O top 3 foi completado pelo peruano Rodrigo Cabrera, que criou uma versão que levava Bulldog infusionado com tonka, Campari, blend de vermutes, licor de Aji Mochero e a chartreuse (licor) verde. Também participaram bartenders da Argentina, Walter Ramirez; do Uruguai, Guilhermo Bitabares; e da Colômbia, Anderson Serrano.

O corpo de jurados contou com renomados especialistas da coquetelaria mundial. Estavam presentes Giorgio Bargiani, head mixologist do Connaught Bar, em Londres; Giusy Castaldo, consultora de bar e bartender com mais de nove anos de experiência na cena londonense; e Mohamad Hindi, cozinheiro profissional, criador de conteúdo e fundador do Estúdio M, produtora que une gastronomia, cultura e comunicação.

O vencedor recebeu um prêmio em dinheiro e assumiu o posto de embaixador da Campari, representando a marca globalmente. A empresa ainda avalia a possibilidade de realizar uma competição em nível mundial. Essa foi a primeira vez que o evento foi regional; anteriormente, cada país elegeu seu melhor Negroni localmente.

Melhor Negroni da América Latina

1º México – Popurrí Negroni, criado por Jorge Eduardo Urbano

2º Brasil – Cobogoró, criado por Alieksey Machinsky

3º Peru – Oro Silencioso, criado por Rodrigo Cabrera

Jornada

A jornada até a grande final foi intensa e muito disputada. Para garantir a vaga na etapa final em São Paulo, cada um dos seis finalistas superou dezenas de competidores nas acirradas semifinais nacionais realizadas em seus respectivos países.

“A final da CBC Latam é muito mais do que uma disputa; é uma vitrine poderosa que inspira toda a indústria e reforça a paixão pela alta coquetelaria. Reunimos visionários que transformam suas raízes culturais em arte líquida. Cada drinque conta uma história, e juntos, narram o próximo capítulo da mixologia global”, afirma Vinicius Löw, diretor de marketing do Grupo Campari Brasil.

Nessas etapas nacionais, os competidores tiveram que demonstrar não apenas habilidade técnica, mas também uma profunda conexão com o tema “Raízes Latinas”, provando ser os melhores representantes de seus países para a decisão continental.