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De gastronomia à moda: as novidades do Shopping Cidade Jardim

Com aporte da JHSF, shopping paulistano recebe a primeira livraria Assouline do país e o icônico restaurante nova-iorquino Carbone

Cidade Jardim acelera expansão: novas lojas e restaurantes em 2026 (Leandro Fonseca/Exame)

Cidade Jardim acelera expansão: novas lojas e restaurantes em 2026 (Leandro Fonseca/Exame)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 2 de abril de 2026 às 16h29.

Última atualização em 3 de abril de 2026 às 15h37.

O Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, prepara uma série de inaugurações ao longo de 2026. As novidades, anunciadas na última sexta-feira, 27, pela JHSF, incluem restaurantes internacionais, a primeira livraria da editora Assouline no país e lojas de moda que ainda não operam no Brasil, além da ampliação de marcas já presentes no endereço.

De acordo com a companhia, o movimento reforça "o protagonismo como principal referência de consumo de alta renda da América Latina, por meio de inaugurações de marcas globais já consolidadas nos principais mercados internacionais".

A expansão também envolve aumento de área: o shopping deve adicionar cerca de 3,5 mil m² de área bruta locável (ABL), chegando a aproximadamente 52 mil m².

Novas experiências gastronômicas e literárias

Carbone

O restaurante ítalo-americano criado em Nova York pelo chef Mario Carbone chega ao Brasil pela primeira vez com uma unidade no Cidade Jardim. A casa, que já se expandiu para cidades como Londres, ficou conhecida por revisitar a culinária italiana dos anos 1940 e por atrair nomes como Kim Kardashian, Rihanna e Leonardo DiCaprio. O cardápio segue a proposta original, com pratos como rigatoni com molho de vodka, espaguete com almôndegas e costela de porco. A unidade será a primeira na América do Sul.

LouLou

Com unidades em Paris e St. Tropez, o LouLou traz o conceito de brasserie francesa inspirado em Loulou de la Falaise, figura ligada à moda francesa dos anos 1970 e 1980. O menu inclui clássicos como foie gras, escargots e tarte tatin, além de uma carta de vinhos focada na França.

Assouline

A editora francesa de luxo abre sua primeira livraria no Brasil no Cidade Jardim. Fundada por Prosper e Martine Assouline, a marca é conhecida pelos livros de mesa sobre moda, arte e viagens. A loja segue o conceito de livraria-boutique, com edições importadas e objetos ligados ao universo editorial. A operação fará parte do novo CJ Fashion, que será transformado em uma loja de departamento distribuída em três andares, com seleção multimarcas, espaços exclusivos para clientes e uma área dedicada à curadoria da editora.

Para os entusiastas da moda

James Perse

A marca californiana criada nos anos 90 inaugura sua primeira loja na América Latina no Cidade Jardim, com cerca de 350 m². O foco está em peças básicas produzidas com algodão premium, além de malhas e roupas de praia.

Loro Piana

A italiana também vai fazer do Cidade Jardim o lar de sua primeira unidade latino-americana, com cerca de 300 m². Fundada em 1924, a marca é conhecida pelo trabalho com matérias-primas como cashmere, lã e vicunha.

Maison Alaïa

A casa francesa de Azzedine Alaïa abre sua primeira loja no Brasil no shopping, com mais de 200 m². A marca segue sob direção criativa de Pieter Mulier e mantém a proposta de peças com construção precisa.

Fusalp

A marca francesa escolheu o Cidade Jardim para estrear suas atividades no Brasil, com uma loja de aproximadamente 100 m². Conhecida pelo vestuário de esqui, também atua no segmento de athleisure.

Quem vai se ampliar

Algumas marcas vão aumentar seu espaço dentro do complexo. A Hermès, por exemplo, vai expandir sua flagship para mais de 900 m², passando a oferecer no Brasil sua linha de casa, com mobiliário, objetos e louças, além de novos espaços dedicados a outras categorias.

A Chanel inaugura uma nova unidade no shopping, com cerca de 1.200 m² distribuídos em dois andares — uma das maiores lojas da marca no mundo. A Prada também terá uma nova flagship, com aproximadamente 780 m² e áreas voltadas a clientes de alto padrão.

Já a Tiffany & Co. apresenta um novo projeto de loja com cerca de 480 m², assinado pelo arquiteto japonês Shigeru Ban, incluindo o primeiro VIC Apartment em um shopping center no mundo.

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