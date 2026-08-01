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Onde tomar um bom café da manhã em São Paulo

De brunches completos a combos especiais, São Paulo reúne endereços para diferentes gostos. Confira

Feliciana Pães: café da manhã no Mercado de Pinheiros (Elvis Fernandes/Divulgação)

Feliciana Pães: café da manhã no Mercado de Pinheiros (Elvis Fernandes/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 07h13.

O final de semana oferece momentos para desacelerar, reunir a família e descobrir novos lugares pela cidade. E nada melhor do que começar o dia sem pressa e com um café da manhã caprichado, seja em uma charmosa cafeteria, em uma padaria tradicional ou em um buffet repleto de opções. De brunches completos a combos especiais, São Paulo reúne endereços para diferentes gostos.

Le Jardin

Le Jardin: café da manhã disponível em espaço interno, varanda pet friendly e em pátio tranquilo sob as árvores (Rubens Kato/Divulgação)

O Le Jardin foi criado para atender hóspedes e não hóspedes do Hotel Rosewood. O restaurante oferece café da manhã, almoço, lanches leves, jantar, sobremesas e uma grande variedade de bebidas, além de contar com menus de cafés e chás especiais. O restaurante dispõe de um espaço interno, uma varanda pet friendly e um pátio tranquilo sob as árvores, movimentando a rotina desde as primeiras horas da manhã até o fim da noite. Do menu de café da manhã, uma das boas opções é o Gran Café (R$ 210), uma seleção de sucos, cafés, pães artesanais, frutas frescas e pão de queijo, sendo possível escolher ainda duas opções das "Nossas Especialidades" do menu.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 | Horário de funcionamento: todos os dias, 24h | @rosewoodsaopaulo

Lanchonete da Cidade

Lanchonete da Cidade: café da manhã para além dos tradicionais hamburgers (Bruno Geraldi/Divulgação)

Referência em sanduíches na capital paulista desde 2004, a Lanchonete da Cidade se inspira nas hamburguerias de antigamente. Para além dos sanduíches, o café da manhã tem como destaque o Queijo Quente (R$ 45), feito com queijo Palmyra e cebola caramelizada no pão rústico de fermentação natural. O menu também inclui o Avocado & Ovos (R$ 53) no pão de fermentação natural; e os Ovos & Bacon (R$ 36). Há ainda o Pão de Queijo (R$ 24), porção de bolinhas quentinhas e sequinhas de pão de queijo.

Serviço: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 23h, domingo das 10h às 23h | Aceita VR | @lanchonetedacidade

Nouzin Café

Nouzin: quatro opções de combos no menu de café da manhã (Carol Nunes/Divulgação)

A casa é especialista em brunch e oferece uma variedade de pratos tradicionais de café da manhã de segunda a domingo durante todo o dia, com quatro opções de combos no menu, entre eles o Combo 3 (R$ 62), com pão na chapa, café, suco, ovos mexidos ou omelete e sobremesa. E quem estiver acompanhado, vale pedir o Brunch para Dois (R$ 204), com cesta de pães, dois cafés, dois sucos naturais, duas porções de ovos mexidos com bacon, frios e queijos, manteiga, requeijão, geleia e uma sobremesa para dividir.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp: (11) 97504-2201 | Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 8h às 19h | nouzin.com.br | @nouzincafe

Feliciana Pães

Combinação entre padaria e confeitaria, a Feliciana Pães e Outras Histórias está instalada no Mercado de Pinheiros. Especializada em pães de fermentação natural, tem ambiente decorado com plantas e objetos de fazenda. Para o café da manhã, há opções como o Brasileirinho (R$ 36), sanduíche que leva ovo frito com gema mole, bacon, queijo e molho apimentado; já o Nhô Croque (R$ 42) é a versão da casa do clássico Croque Monsieur com produtos brasileiros. Aos sábados, a casa ainda oferece o brunch (R$ 60), composto por ovos Benedict – pão tostado, ancho suíno, ovo gema mole, bacon e molho holandês –, iogurte com granola e fruta do dia, panqueca com manteiga e mel, pão de queijo, uma bebida quente e um suco de laranja. Por mais R$ 20, também é possível adicionar uma taça de espumante.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 (Mercado de Pinheiros) - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 18h (brunch aos sábados das 9h30 às 18h) | @feliciana.paes

Tchocolath

Tchocolath: novos pratos de café da manhã (Tadeu Brunelli/Divulgação)

A marca de chocolates artesanais também oferece um menu de café da manhã e brunch em sua cafeteria própria. Entre os novos pratos, vale experimentar a Tosta Mediterrânea (R$ 44), servida no pão rústico com caponata de berinjela, abobrinha, tomate cereja, mussarela de búfala, manjericão fresco, melado de cacau e nozes picadas. Para acompanhar, a sugestão é o Vanilla Ice Coffee (R$ 19), preparado com café expresso gelado, espuma emulsionada do próprio café e um toque de vanilla. Para quem segue uma pegada mais fit, uma ótima opção é o Bowl de frutas (R$ 22), com farofa de pistache.

Serviço: Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP - Fone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 19h, domingo das 8h às 18h | @tchocolath

Momonoki

Momonoki: café japonês contemporâneo tem pratos e sobremesas com referências ao Japão e ao Brasil (Tsuyoshi Uehar/Divulgação)

A Momonoki traz para São Paulo uma nova forma de viver a cultura japonesa à mesa. Localizado na Vila Madalena, o café japonês contemporâneo tem pratos e sobremesas com referências ao Japão e ao Brasil. Os destaques são os pães japoneses feitos na casa, como Softbun de Alho (R$ 19), amanteigado e levemente adocicado, recheado com cream cheese e finalizado com alho tostado e parmesão. Já o Tuna Tartare Toast (R$ 47) é feito com atum fresco, avocado, molho ponzu, ovo mollet, chili crispy oil, molho especial e togarashi. Os sandos, clássicos da culinária japonesa, ganham um toque especial na casa. É o caso do Tamago Sando (R$ 43), com shokupan selado com manteiga, salada de ovos com maionese Kewpie e um ovo com a gema perfeita, finalizado com alga nori torrada e triturada.

Serviço: R. Wisard, 264 - Vila Madalena, São Paulo/SP – Fone (11) 99257-8825 | Horário de Funcionamento: terça a domingo, das 09h às 18h | @momonoki.br

Forneria & Cia

Forneria: Doce de Leite Quente (R$ 18) como opção de café da manhã (Divulgação/Divulgação)

A padaria Forneria & Cia aposta na fermentação natural e no trabalho com farinhas selecionadas. O ambiente conta com mesinhas na calçada do café da manhã ao fim do dia. Nos dias mais frios, vale provar o queridinho Doce de Leite Quente (R$ 18) e o tradicional Chocolate Quente (R$ 18). Para acompanhar, há pedidas como o Pão de Queijo com Requeijão de Corte (R$ 19), Queijo Quente com crosta de Parmesão (R$ 24) e o Cinnamon Roll (R$ 17).

Serviço: Rua Cayowaá, 598 - Perdizes, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 07h às 20h, sábado das 07h às 18h e domingo e feriados das 08h às 18h | Aceita VR | @forneriacia

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