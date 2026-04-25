Camisa polo: a Lacoste olha para as suas raízes

A Lacoste se aproximou nos últimos anos das comunidades e flertou com o funk, mergulhou na moda sob direção de Louise Trotter e agora com a diretora criativa Pelagia Kolotouro. Mas a marca de origem francesa sabe que é nas quadras de tênis onde estão fincadas suas raízes.

Em São Paulo, a Lacoste agora convida o público, metaforicamente, para um turno na fábrica onde as camisas polos são criadas. A edição brasileira da exposição global Polo Factory acontece no shopping Morumbi até o dia 20 de maio, em instalação aberta à visitação.

A Polo Factory remete à icônica fábrica de polos Lacoste, em Troyes, na Franç, em um passeio lúdico pelo espaço que mostra o processo de elaboração da peça ícone global inventada por René Lacoste nos anos 1930 para uso na prática do tênis.

Malharia, corte e bordado

A primeira etapa é a de malharia, em que é feita a elaboração dos diferentes tipos de malha das polos. Isso acontece na estação azul, com um tear de malharia no centro e araras com os diferentes modelos de polo.

Em seguida, a estação vermelha demonstra a área de corte das peças. Ao final da experiência fica a estação verde, de bordado, onde o consumidor pode tornar sua compra ainda mais única com uma customização.

A visita à Polo Factory não precisa ser necessariamente presencial. Numa interface gamificada no site da Lacoste, após o cadastro na plataforma da marca, o usuário acessa uma landing page em que é possível navegar em três estações da ativação (malharia, tingimento e envio/customização).

Mas quem conseguir ir à loja pop-up entre os dias 9 e 17 de maio poderá participar de workshops de upcycling com o artista Toncley para transformar a sua peça Lacoste em uma obra de arte personalizada.

Desfile em Roland Garros

O conceito, a estética e os visuais-chave e o mote do conceito da Polo Factory foram criados pela agência francesa Les Monstres, conhecida pela criatividade em projetos de animação para publicidade. A Polo Factory se desdobrará na comunicação e em experiências de marca, além de ações nos pontos de venda estratégicos da Lacoste.

O estúdio criativo Aimko, baseado em Paris e Nova York e que cria soluções em experiências interativas para marcas, entretenimento e varejo, assina o conceito da pop-up store Polo Factory.

A agência Complô foi escolhida para liderar a concepção estratégica da comunicação do projeto, atuando do desenvolvimento da narrativa da campanha à estratégia de influência e conteúdo, experiência de lançamento inspirada no conceito criativo global, e ativações de sustentação curadas estrategicamente para manter o tema aquecido ao longo do mês.

A versão brasileira da exposição está em linha com a estratégia de fortalecer a herança da Lacoste. Em março deste ano, a marca transformou a icônica quadra de tênis de Roland-Garros em passarela. A coleção, inspirada na história de 1923 de René Lacoste, trouxe toques de alfaiataria, gráficos e elementos do "crocodilo", apelido do tenista e símbolo da grife.