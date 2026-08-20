Onde comer Fideuá, especialidade espanhola, em São Paulo

Nascida em Valência e muitas vezes ofuscada pela fama da paella, a fideuá vem conquistando espaço nos cardápios de São Paulo. O prato é preparado com massa curta no lugar do arroz, enriquecido com frutos do mar e um caldo. Por aqui, a receita pode ganhar releituras interessantes, com ingredientes brasileiros.

Separamos quatro restaurantes para experimentar o prato na capital paulista. Confira:

Ama.zo - Cozinha Peruana

O restaurante sob o comando do chef limenho Enrique Paredes, traz o melhor da comida peruana, explorando também os sabores amazônicos. A cozinha é muito bem cuidada e conta com pratos estéticos. Entre as boas pedidas do menu está a (R$98), um fideuá com temperos peruanos, chorizo espanhol e camarões GG na brasa com molho de ají amarillo e salsa chalaquita.

Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: segunda e terça das 12h às 15h, quarta a sexta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30 | Aceita VR | @amazoperuano

Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 22h30, sábado e domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | Aceita VR | @amazoperuano

Nit Bar de Tapas

Aberto em 2019, o NIT é o bar de tapas do chef Oscar Bosch. Com foco na tradição das tapas – petiscos espanhóis – e coquetéis autorais. Há também uma seção de pratos para compartilhar, com pedidas como o Fideuá em Su Tinta (R$188, serve de 2 a 3 pessoas), que leva calamares grelhados na brasa e aioli.

Rua Oscar Freire, 153 – Jardins, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça e quarta das 18h às 00h, quinta e sexta das 17h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 22h | @nit_bardetapas

Tanit

Restaurante de cozinha mediterrânea do chef Oscar Bosch. Aberto em 2016, nos Jardins, propõe uma cozinha mediterrânea adaptada ao paladar brasileiro, com técnicas refinadas e apresentações elaboradas. Em 2026, a casa entrou no Bib Gourmand do Guia Michelin. Para quem busca pratos clássicos espanhóis, encontra o Fideuá de Camarões (R$156), com caldo intenso de camarões e macarrão dourado.

Rua Oscar Freire, 145 - Jardins, São Paulo/SP – Tel: (11) 3062-6385 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h e domingo das 12h às 17h | @restaurantetanit

Teus

O Fideuá com Camarão Rosa e Ovas de Ouriço (R$139), receita do chef Francisco Farah, é a novidade para o Inverno do TEUS, no Baixo Pinheiros. A sugestão especial será servida aos finais de semana, sábados e domingos, até o final da estação em 22 de setembro.

Inaugurado em 2016, o restaurante foi um lugar criado para democratizar o prazer de comer e beber bem. De inspiração ibérica, o menu apresenta cozinha variada e bom custo benefício. As receitas são descomplicadas e se destacam pela personalidade. O projeto arquitetônico tem estilo industrial com salão principal e varanda e uma área externa de espera.

Com operação gerenciada pelos sócios Francisco Farah que atua como Chef e Pedro Grando, no Administrativo. Juntos, controlam todos os departamentos do restaurante.

Rua Natingui 1548 - Pinheiros, São Paulo/SP – Tel: (11) 3530-1667/ Whatsapp: +55 11 99520-3281..Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h ás 15h e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h, das 19h às 23h30. sábado das 12h30 às 23h30 e domingo das 12h30 às 17h | @teusrestaurantebar.