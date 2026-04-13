Hotéis de luxo agora disputam espaço no mar. A aposta é transformar iates em extensões flutuantes de seus hotéis, com experiências integradas entre terra e oceano, mais alinhadas ao padrão dessas marcas do que aos cruzeiros tradicionais.

O Four Seasons lançou seu primeiro iate em março de 2026, com 95 suítes e capacidade para 200 passageiros. O design é inspirado em suas propriedades terrestres, como o Palazzo Donà Giovannelli em Veneza, com spas para tratamentos personalizados, chefs com experiência Michelin, suítes configuráveis e marina transversão para esportes aquáticos. A Orient Express e Aman também avançam com projetos próprios.

A Ritz-Carlton, uma das pioneiras nessa tendência, já opera três embarcações: Evrima (lançada em 2022, com 149 suítes), Luminara (2025, 226 suítes), e o Ilma, lançado em 2024, que foi atualizado nos últimos dias.

Avaliado em cerca de US$ 600 milhões, ganhou uma nova ambientação assinada pela estilista colombiana Johanna Ortiz. A mudança começou em fevereiro, no Caribe, e segue ao longo do verão no Mediterrâneo.

A mudança será aplicada principalmente nos decks 9 e 10, duas áreas de convivência do navio. Ortiz desenvolveu estampas exclusivas que passaram a revestir espreguiçadeiras, sofás, cadeiras e guarda-sóis.

No deck 10, onde ficam a piscina principal e o bar ao ar livre, predomina a estampa La Rumba, com referências náuticas e elementos tropicais.

Este iate de luxo Ritz-Carlton de 600 milhões de dólares ganhou um novo visual tropical. (Reprodução/Coleção de Iates Ritz-Carlton)

Já o deck 9, mais reservado e próximo às cabines, recebeu a estampa La Siesta, em verde, com desenho botânico.

Segundo Ortiz, o projeto partiu da arquitetura original do iate e dos destinos percorridos pelo navio. "Queríamos que o espaço refletisse a elegância tropical e a sensação de lugar", afirmou à Architectural Digest.

A novidade acompanha o calendário de rotas do Ilma, que opera no Caribe durante o inverno e segue para o Mediterrâneo no verão europeu.

A escolha da designer também dialoga com o perfil do público. As peças de Johanna Ortiz já são vendidas na boutique do navio e fazem parte do consumo de parte dos hóspedes.

De acordo com Gaby Aiguesvives, diretora de marketing da Ritz-Carlton Yacht Collection, a colaboração surgiu dessa proximidade. "Muitos dos nossos hóspedes já conhecem a marca de Johanna", disse ao portal.

Ortiz acompanhou a aplicação do projeto a bordo em uma viagem pelas Ilhas Virgens. Foi a primeira vez que viu as estampas integradas aos espaços do navio. "Ver isso acontecer com o mar e o céu ao fundo foi especial", afirmou.

Para viajar no Ilma, o trajeto do Caribe sai a partir de US$ 7.500 o pacote semanal, cobrado por pessoa, enquanto o que vai de Barcelona a Monte Carlo custa a partir de US$ 9.820. Para aproveitar a Grand Suite durante 7 noites, o custo total fica na casa dos US$ 18 mil a US$ 25 mil por pessoa, dependendo da temporada e da rota escolhida.