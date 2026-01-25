Aniversário de SP tem shows, bolo filmes gratuitos; veja programação

São Paulo completa 472 anos neste domingo, 25, e a capital paulista tem uma programação gratuita de celebração com mais de 200 atrações. A iniciativa de comemoração do aniversário de São Paulo 2026 é realizada pela prefeitura do município, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além de voluntários e coletivos da cidade.
Os destaques do dia vão para a tradicional distribuição de bolo no Bixiga, transmissão de 'O Agente Secreto' e 'Wicked: Parte 2'; e Tarifa Zero nos ônibus.
Programação gratuita do aniversário de São Paulo neste domingo
Festa do Bolo do Bixiga e tradição paulistana
Em 2026, a iniciativa chega à sua 41ª edição. A festa acontece na Rua Rui Barbosa, no bairro da Bela Vista (Bixiga). Desde as primeiras horas da manhã, moradores, turistas e visitantes se reúnem para acompanhar a montagem do bolo gigante, preparado de forma colaborativa por voluntários, comerciantes locais e associações culturais do bairro.
A distribuição gratuita do bolo começa por volta das 9h, mas o ponto alto ocorre às 13h, quando o tradicional “parabéns a você” é cantado para celebrar o aniversário de São Paulo. O bolo costuma ter centenas de metros de comprimento, com fatias distribuídas ao público.
Shows gratuitos em parques e espaços abertos
Palcos ao ar livre foram montados em parques municipais, praças e áreas de convivência, com programação distribuída ao longo do dia e da noite.
Entre os espaços que tradicionalmente recebem atrações no aniversário de SP estão o Parque do Ibirapuera, o Parque da Independência, o Parque Vila-Lobos, o Parque do Carmo e áreas centrais como o Vale do Anhangabaú e a Praça da República, além de equipamentos culturais em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.
As apresentações contam com infraestrutura de som, iluminação e acessibilidade, com áreas reservadas para pessoas com deficiência. Em muitos locais, a programação musical é combinada com feiras gastronômicas, food trucks, atividades culturais paralelas e intervenções artísticas.
Cinema gratuito e sessões especiais
A programação de cinema gratuito no aniversário de São Paulo inclui a exibição de três longas-metragens em diferentes pontos culturais da cidade ao longo do dia.
As sessões acontecem em bibliotecas, centros culturais, CEUs e espaços da Spcine, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos uma hora antes, diretamente na bilheteria de cada local.
O longa 'O Agente Secreto', recente vencedor de dois prêmios do Globo de Ouro, será exibido em sessões distribuídas no período da tarde e da noite:
-
Biblioteca Roberto Santos: 19h45;
-
Centro Cultural Olido: 18h15;
-
CCSP – Jardim Suspenso: 19h15;
-
CCSP – Sala Paulo Emílio: 19h30;
-
CFC Cidade Tiradentes: 18h45;
-
CEUs: 15h45.
'Entre Penas e Bicadas' será exibido principalmente no período da manhã e da tarde:
-
Biblioteca Roberto Santos: 14h;
-
Centro Cultural Olido: 13h30;
-
CCSP – Sala Paulo Emílio: 15h;
-
CFC Cidade Tiradentes: 14h;
-
CEUs: 11h.
A sequência 'Wicked – Parte 2' integra a programação especial com sessões vespertinas:
-
Biblioteca Roberto Santos: 16h;
-
Centro Cultural Olido: 15h30;
-
CCSP – Sala Paulo Emílio: 17h;
-
CFC Cidade Tiradentes: 16h;
-
CEUs – 13h.
Homenagem a Maurício de Souza e concerto gratuito
Durante o aniversário de São Paulo, o O Theatro Municipal de São Paulo recebe o concerto gratuito “Mitos Sonoros – FilarMônica”, a partir das 17h. A programação presta homenagem aos 90 anos do cartunista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica.
O espetáculo será executado pela Orquestra Experimental de Repertório (OER), corpo artístico ligado ao Theatro Municipal, sob a regência do maestro Wagner Polistchuk.
O acesso é gratuito, mediante retirada de ingressos. As entradas podem ser obtidas previamente pelo site oficial do Theatro Municipal ou presencialmente na bilheteria, mediante a disponibilidade e a capacidade do teatro.
O Museu da Cidade de São Paulo organiza roteiros históricos guiados no dia 25, com percursos por casas históricas e espaços culturais que ajudam a contextualizar a formação urbana, social e arquitetônica da capital. As atividades são gratuitas e realizadas em horários específicos, definidos por cada unidade participante.
Visitas guiadas e exposições culturais
O Arquivo Histórico Municipal abre suas portas ao público com visitas guiadas que apresentam documentos, mapas e registros fundamentais da história paulistana. Além disso, promove uma oficina sobre tecnologias da terra, abordando práticas e saberes ligados ao uso do solo, à construção e à ocupação do território ao longo do tempo.
Também integram a programação gratuita:
- Museu da Língua Portuguesa, com exposições sobre a diversidade do idioma;
- Catavento, voltado à divulgação científica;
- Pinacoteca de São Paulo, com seu acervo de artes visuais;
- Museu da Imigração, dedicado às trajetórias migratórias;
- MIS (Museu da Imagem e do Som), com exposições e atividades audiovisuais;
- Museu das Culturas Indígenas, que destaca a produção cultural e os saberes dos povos originários.
Para facilitar o acesso às atividades, a Prefeitura mantém o programa Tarifa Zero nos ônibus municipais de São Paulo no dia 25 de janeiro, que deslocamento gratuito pela cidade para que moradores e visitantes possam aproveitar as atrações do aniversário de São Paulo.