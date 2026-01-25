Aniversário de SP tem shows, bolo filmes gratuitos; veja programação

São Paulo completa 472 anos neste domingo, 25, e a capital paulista tem uma programação gratuita de celebração com mais de 200 atrações. A iniciativa de comemoração do aniversário de São Paulo 2026 é realizada pela prefeitura do município, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, além de voluntários e coletivos da cidade.

Os destaques do dia vão para a tradicional distribuição de bolo no Bixiga, transmissão de 'O Agente Secreto' e 'Wicked: Parte 2'; e Tarifa Zero nos ônibus.

Programação gratuita do aniversário de São Paulo neste domingo

Festa do Bolo do Bixiga e tradição paulistana

Em 2026, a iniciativa chega à sua 41ª edição. A festa acontece na Rua Rui Barbosa, no bairro da Bela Vista (Bixiga). Desde as primeiras horas da manhã, moradores, turistas e visitantes se reúnem para acompanhar a montagem do bolo gigante, preparado de forma colaborativa por voluntários, comerciantes locais e associações culturais do bairro.

A distribuição gratuita do bolo começa por volta das 9h, mas o ponto alto ocorre às 13h, quando o tradicional “parabéns a você” é cantado para celebrar o aniversário de São Paulo. O bolo costuma ter centenas de metros de comprimento, com fatias distribuídas ao público.

Shows gratuitos em parques e espaços abertos

Palcos ao ar livre foram montados em parques municipais, praças e áreas de convivência, com programação distribuída ao longo do dia e da noite.

Entre os espaços que tradicionalmente recebem atrações no aniversário de SP estão o Parque do Ibirapuera, o Parque da Independência, o Parque Vila-Lobos, o Parque do Carmo e áreas centrais como o Vale do Anhangabaú e a Praça da República, além de equipamentos culturais em bairros das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

As apresentações contam com infraestrutura de som, iluminação e acessibilidade, com áreas reservadas para pessoas com deficiência. Em muitos locais, a programação musical é combinada com feiras gastronômicas, food trucks, atividades culturais paralelas e intervenções artísticas.

Cinema gratuito e sessões especiais

A programação de cinema gratuito no aniversário de São Paulo inclui a exibição de três longas-metragens em diferentes pontos culturais da cidade ao longo do dia.

As sessões acontecem em bibliotecas, centros culturais, CEUs e espaços da Spcine, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos uma hora antes, diretamente na bilheteria de cada local.

O longa 'O Agente Secreto', recente vencedor de dois prêmios do Globo de Ouro, será exibido em sessões distribuídas no período da tarde e da noite:

Biblioteca Roberto Santos: 19h45;

Centro Cultural Olido: 18h15;

CCSP – Jardim Suspenso : 19h15;

CCSP – Sala Paulo Emílio : 19h30;

CFC Cidade Tiradentes: 18h45;

CEUs: 15h45.

'Entre Penas e Bicadas' será exibido principalmente no período da manhã e da tarde:

Biblioteca Roberto Santos : 14h;

Centro Cultural Olido: 13h30;

CCSP – Sala Paulo Emílio : 15h;

CFC Cidade Tiradentes: 14h;

CEUs: 11h.

A sequência 'Wicked – Parte 2' integra a programação especial com sessões vespertinas:

Biblioteca Roberto Santos : 16h;

Centro Cultural Olido : 15h30;

CCSP – Sala Paulo Emílio : 17h;

CFC Cidade Tiradentes: 16h;

CEUs – 13h.

Homenagem a Maurício de Souza e concerto gratuito

Durante o aniversário de São Paulo, o O Theatro Municipal de São Paulo recebe o concerto gratuito “Mitos Sonoros – FilarMônica”, a partir das 17h. A programação presta homenagem aos 90 anos do cartunista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica.

O espetáculo será executado pela Orquestra Experimental de Repertório (OER), corpo artístico ligado ao Theatro Municipal, sob a regência do maestro Wagner Polistchuk.