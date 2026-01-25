Chove ou faz sol no aniversário de São Paulo? Previsão do tempo para a cidade

A previsão do tempo em São Paulo indica um cenário típico de verão para o aniversário de São Paulo, celebrado neste domingo, 25, quando a capital paulista completa 472 anos. O dia deve ter sol entre nuvens, temperaturas em elevação e risco de pancadas de chuva à tarde e à noite, especialmente em áreas isoladas da cidade.

Com a volta gradual do calor após uma semana mais amena, o tempo durante o aniversário de São Paulo será marcado por sensações térmicas mais quentes do que as dos últimos dias. Segundo a Climatempo, as temperaturas máximas devem variar entre 26 °C e 28 °C. As mínimas ficam entre 17 °C e 18 °C nas primeiras horas do dia, mantendo sensação de manhã mais fresca.

No domingo do aniversário de São Paulo, a previsão apresenta diferenças entre regiões da capital:

Zona Sul : manhã com maior nebulosidade e poucas aberturas de sol. A partir do início da tarde, a entrada de ventos úmidos do litoral favorece queda de temperatura, céu nublado e possibilidade de chuva fraca a moderada entre a tarde e a noite;

Zonas Central, Oeste, Norte e Leste: manhã com sol e poucas nuvens. No período da tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva de verão, acompanhadas de raios, que podem ocorrer de forma localizada.

Apesar de não ser uma chuva generalizada, algumas áreas podem registrar precipitações de moderada a forte intensidade, o que pode interferir em eventos ao ar livre programados para o aniversário da capital paulista.

Resumo da previsão do tempo em São Paulo no dia 25 de janeiro: