Os melhores eventos culturais em São Paulo para o fim de semana

O fim de semana em São Paulo traz uma variedade de opções culturais. O Theatro Municipal de São Paulo recebe o Balé da Cidade com as apresentações Fôlego e Bioglomerata. Já o Itaú Cultural apresenta a mostra Brasil de susto e sonho, de Rivane Neuenschwander, e o Instituto Tomie Ohtake recebe Marina Perez Simão — Diapasão. Confira.

Theatro Municipal

Theatro Municipal: Fôlego, de Rafaela Sahyoun (Jorge Sato/Divulgação)

O Balé da Cidade de São Paulo retorna com sua terceira temporada em duas remontagens: Bioglomerata, de Cristian Duarte, e Fôlego, de Rafaela Sahyoun. As apresentações acontecem nos dias 16 e 17, às 17h, na Sala de Espetáculos.

Fôlego, criação de Rafaela Sahyoun, foi indicada ao Prêmio APCA Dança 2022 na categoria Espetáculo. A proposta da peça incentiva a exploração da condição dos indivíduos como sujeitos sociais, oferece uma experiência relacional que alterna entre proximidade e distância, ressoando, transformando-se, falhando, desintegrando-se e renovando-se.

Os ingressos variam de R$ 11 a R$ 92, a classificação é livre e a duração aproximada de 110 minutos, com intervalo.

Serviço: Theatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/n° - República, São Paulo. Sábado e domingo, às 17h.

MIS

MIS: a idealizadora do Cineclube Remake, Luiza Prado, nos bastidores de uma das gravações do projeto (MIS/Divulgação)

No sábado, às 17h, o MIS recebe o Festival Remake, que exibe 14 remakes realizados durante três edições do estúdio laboratório Cineclube Remake. Além da exibição das cenas, o evento contará com uma premiação e um bate-papo com os idealizadores após a sessão.

Entre as cenas a serem exibidas, estão releituras com investigações originais e brasileiras de filmes de Wim Wenders, Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Monia Chokri, Spike Lee, Léa Mysius, Pedro Almodóvar, David Lynch.

Com direção de Luiza Prado, o Cineclube Remake é um estúdio laboratório que estuda novas linguagens ao regravar cenas icônicas do cinema em um set profissional de filmagem.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do MIS.

Serviço: Festival Remake no MIS. Sábado, 16, das 17h às 20h. Local: Auditório MIS. Avenida Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo. Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS). Classificação: livre

Itaú Cultural

O Itaú Cultural abre para o público a mostra Brasil de susto e sonho: Um panorama da obra de Rivane Neuenschwander. A exposição segue em cartaz até 2 de novembro e apresenta obras inéditas, releituras e trabalhos consagrados de Rivane, como Quarta-feira de Cinzas/Epílogo, de 2006. No conjunto, entre vídeos, esculturas, pinturas, instalações e desenhos, os trabalhos abrangem diferentes caminhos artísticos percorridos por ela nos últimos 30 anos.

De seus trabalhos inéditos tem Mestre Zenóbio e o Cordão da Bicharada, vídeo comissionado que marca o retorno das parcerias de Rivane e Cao Guimaraes. Dream.lab/São Paulo, inédita no Brasil, foi apresentada no fim do ano passado e início deste na Áustria e agora ela é exibida feita com crianças brasileiras e seus sonhos desenhados. Também entre as novidades há dois conjuntos formados por seres surreais que representam a realidade: As Insubmissas e Perversos, marcianos, canibais e alienados. E um nova escultura, Apocaplástico, que evoca a região do rio Tocantins, onde há mais templos do que hospitais e escolas, e cinco pinturas inéditas acrescidas à série Notícias de Jornal.

Serviço: Itaú Cultural. Brasil de susto e sonho: um panorama da obra de Rivane Neuenschwander. Visitação até 2 de novembro (domingo) de 2025. De terça-feira a sábado, das 11h às 20h. Domingos e feriados das 11h às 19h

Instituto Tomie Ohtake

Instituto Tomie Ohtake: mostra Marina Perez Simão — Diapasão (Mauro Restiffe/Divulgação)

O Instituto Tomie Ohtake apresenta a exposição Marina Perez Simão — Diapasão, a primeira grande exposição institucional da artista no Brasil. O título da mostra faz menção ao instrumento que serve de referência para afinação. Considerada uma das maiores coloristas de sua geração, a artista explora luz, cor, textura e movimento, criando composições de forte impacto visual e emocional. Seu trabalho se destaca pela capacidade de envolver os sentidos, resultado de um enfoque sinestésico presente em toda a sua produção.

Serviço: Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima 201 (Entrada pela Rua Coropé, 88) - Pinheiros SP. Marina Perez Simão — Diapasão. Curadoria: Paulo Miyada. Em cartaz até 19 de outubro de 2025. De terça a domingo, das 11h às 19h [última entrada até 18h. Entrada franca.

Galeria Paulo Kuczynski

A galeria Paulo Kuczynski apresenta as obras de Ernesto de Fiori, pintor, escultor e desenhista modernista italiano-alemão. A exposição De Fiori: Um artista no exílio será aberta no sábado, 16, às 11h, com cerca de 35 obras, entre pinturas, esculturas e desenhos dentre as mais significativas realizadas durante o período em que o artista viveu no Brasil.

Fiori elevou sua voz contra os horrores da guerra. Se engajou na Primeira Guerra Mundial, em 1915, e atuou como correspondente de um jornal italiano. Com a expansão do nazifascismo ao longo das décadas de 1920 e 1930, atingindo seu auge no Reich Alemão, o artista repudia veementemente o regime e, em 1936, é obrigado a abandonar a Alemanha Nazista, e se refugia no Brasil, com intenção de seguir para os Estados Unidos. Mas acabou permanecendo em terras brasileiras até sua morte, em 1945, período em que concentrou sua produção artística mais na pintura do que na escultura. Em suas obras, destacam-se contrastes criados por técnicas variadas, como pinceladas rápidas ou diluídas em solvente, e o uso de instrumentos dentados, entre outras.

Serviço: Exposição: De Fiori: Um artista no exílio. Local: Galeria Paulo Kuczynski, alameda Lorena, 1661. De 16 de agosto a 4 de outubro. Horários de visitação: segunda a sexta-feira das 10h às 18h, sábados: das 11h às 15h. Entrada gratuita