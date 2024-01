'Fica, vai ter bolo': Bixiga quer reviver tradição do bolo gigante no aniversário de São Paulo

–

Uma festa de aniversário sem um bolo não tem a mesma graçae os moradores do bairro do Bixiga sabem muito bem disso. Por essa razão, existe uma corrida contra o tempo para que o tradicionalalegre a população deno próximo dia 25 de janeiro, data em que a cidade completa 470 anos.

Recentemente, a emenda do vereador Eliseu Gabriel para a realização do evento foi liberada. Procurada pela EXAME, a assessoria do político afirmou que serão investidos R$ 65 mil em ambulância UTI; ⁠banheiros químicos, inclusive para PCD; ⁠gerador; ⁠segurança; ⁠bombeiro civil; ⁠som; ⁠palco; ⁠grades e ⁠tendas. O pedido do vereador acatou uma solicitação da SODEPRO (Sociedade de Defesa das Tradições da Bela Vista). A Secretaria Municipal de Turismo, apesar de ceder a infraestrutura, não libera nenhum tipo de verba em dinheiro para a festa. Por isso, os patrocínios seguem sendo muito bem-vindos.

Tradição já conhecida desde meados dos anos 1980, a ideia da festa foi de Armando Puglisi, a princípio para uma confraternização mais intimista, apenas para a comunidade do bairro. No começo, cada convidado levava um bolo. Mas foi Walter Taverna, melhor amigo de Armandinho, quem adaptou a ideia e a levou para patamares inimagináveis – inclusive para o Guinness, o livro de recordes mundiais. "Meu avô sempre foi um megalomaníaco", brinca Thais Taverna, neta de Walter, que contou sobre o plano de trazer o bolo gigante de volta.

A história do 'Bolo do Bixiga'

Em 1985, Armandinho decidiu homenagear São Paulo fazendo uma confraternização coletiva. Foi quando ele convidou as mamas do bairro – que, na época, tinha uma colônia italiana muito grande – para que fabricassem, em suas próprias casas, um bolo. No dia da festa, os vários bolos eram colocados lado a lado em uma mesa enorme, em volta da qual todos os moradores cantavam parabéns para a cidade que os acolheu.

Festa do Bolo do Bixiga em 1987

Em 1995, após a morte do Armando, Walter assumiu a organização do evento, dando início à tradição do bolo gigante, com a quantidade de metros representando a idade da cidade. "Ele levou o bolo para outro patamar, buscando patrocínios e utilizando uma cozinha industrial para que tudo fosse feito. O evento já era de grandes proporções, mas meu avô fez com que tudo ficasse de fato profissional, ganhando uma atenção muito grande da mídia", afirma Thais.

Walter segura o retrato de seu grande amigo, 'Armandinho do Bixiga'

O que antes era uma festa entre a italianada do Bixiga passou a ser quase que um conto popular da maior cidade do hemisfério sul. Pessoas vinham de muito longe para garantir um pedaço do bolo. Um verdadeiro caos animado era instaurado e assistido por milhões de pessoas através dos jornais e dos programas de televisão.

Em 2007, devido à importância do evento, uma lei incluiu no Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo a 'Festa do Bolo do Bixiga'. Segundo documentos da Prefeitura de São Paulo, isso ocorre quando um evento traz incremento do turismo; conservação e desenvolvimento das tradições folclóricas brasileiras; recreação popular; desenvolvimento das atividades econômicas, da indústria e do comércio e estímulo à exportação de produtos nacionais.

A fama (e intensidade) foi tanta que a tradição teve que ser interrompida em 2008, quando um programa de TV incentivou uma grande guerra de bolo. "Virou uma coisa horrorosa, que nunca tinha acontecido antes. Nunca teve desperdício de bolo antes. Nunca foi uma festa leviana. O bolo alegrava muita gente!", conta a neta de Walter.

A imagem do evento acabou sendo abalada, os patrocínios foram sumindo e os organizadores ficaram sem dinheiro para bancar a festa. Foi então que pedaços de bolos industrializados embrulhados em papel alumínio passaram a ser oferecidos ao público por sete anos. Tudo de forma mais organizada, mas bem menos divertida.

Os últimos anos do 'Bolo do Bixiga'