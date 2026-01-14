Brasil

São Paulo libera pagamento em ônibus via bluetooth; veja linhas

Tecnologia está disponível em 2,2 mil ônibus e permite pagamento via Pix pelo aplicativo Cittamobi

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11h23.

A Prefeitura de São Paulo ampliou as formas de pagamento nos ônibus municipais e passou a permitir a validação da passagem por aproximação do celular, via bluetooth, em 2,2 mil veículos que operam em 296 linhas da cidade.

A nova modalidade exige que o passageiro tenha o aplicativo Cittamobi instalado no smartphone, com o bluetooth ativado. Com o aplicativo aberto, basta aproximar o celular do validador instalado no coletivo para liberar a viagem. Os ônibus habilitados são identificados com um adesivo na porta de embarque.

O pagamento pode ser feito por Pix, com a compra de passagens avulsas ou pacotes diário, semanal e mensal. Essa modalidade, no entanto, não permite integração com o sistema de trilhos.

Projeto-piloto busca agilizar embarque e reduzir uso de dinheiro

Segundo a Prefeitura, a iniciativa integra um projeto-piloto da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e da SPTrans, em parceria com a empresa de tecnologia Primova.

Amedida também atende passageiros que já utilizam o celular para pagamentos no dia a dia e turistas que circulam pela capital paulista. Atualmente, São Paulo conta com uma frota superior a 12 mil ônibus.

Como funciona o pagamento por bluetooth

Para utilizar a nova forma de pagamento, o passageiro deve:

  • baixar o aplicativo Cittamobi (Apple Store ou Google Play);
  • ativar o bluetooth do celular;
  • acessar a aba “Primova Pay” no app;
  • comprar a passagem ou pacote desejado e pagar via Pix;
  • selecionar a passagem adquirida e aproximar o celular do validador no ônibus.

Confira as linhas que aceitam o pagamento via bluetooth

  • 1156-10 Vl. Sabrina – Pça. do Correio
  • 119C-10 Pq. Edu Chaves – Term. Princ. Isabel
  • 1721-10 Vl. Sabrina – Metrô Carandiru (Circular)
  • 1726-10 Cemitério Pq. dos Pinheiros – Metrô Santana
  • 172N-10 Shop. Center Norte – Metrô Belém
  • 172N-21 Uninove – Metrô Belém
  • 172N-22 Catumbi – Metrô Belém
  • 1732-10 Vl. Sabrina – Term. Amaral Gurgel
  • 174M-10 Vl. Sabrina – Museu do Ipiranga
  • 1764-10 Jd. Corisco – Metrô Santana
  • 1765-10 Jd. Cabuçu – Metrô Tucuruvi
  • 1767-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Tucuruvi
  • 1773-10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mandaqui
  • 1778-10 Jd. Cabuçu – Metrô Santana (Circular)
  • 177H-10 Metrô Santana – Cid. Universitária
  • 177H-21 Metrô Santana – Pinheiros
  • 1782-10 Vl. Nova Galvão – Metrô Santana (Circular)
  • 1783-10 Cachoeira – Metrô Santana
  • 178A-10 Metrô Santana – Lapa
  • 178T-10 Metrô Santana – Ceasa
  • 2002-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira
  • 2010-10 Pq. Edu Chaves – Shop. D
  • 2010-21 Jd. Brasil – Metrô Santana
  • 2011-10 Vl. Sabrina – Metrô Santana
  • 2012-10 Vl. Medeiros – Shopping D (Circular)
  • 2023-10 Cachoeira – Metrô Tucuruvi
  • 2023-41 Jd. Labitary – Metrô Tucuruvi
  • 2024-10 Dib – Cachoeira (Circular)
  • 2025-10 Vl. Nova Galvão – Santana
  • 2026-10 Jaçanã – Pq. Novo Mundo
  • 2031-10 Cidade Kemel II – Term. A. E. Carvalho
  • 2032-10 Jd. Brasil – Metrô Carandiru (Circular)
  • 2033-10 Vl. Sabrina – Shopping D (Circular)
  • 2076-10 Jd. Oliveiras – Term. Penha
  • 2079-10 Jd. Nelia – Estação Itaim Paulista
  • 2080-10 Cid. Kemel – Term. Aricanduva
  • 2088-10 Conj. Encosta Norte – Term. A. E Carvalho
  • 2100-10 Term. Vila Carrão – Praça Da Sé
  • 2101-10 Praça Silvio Romero – Praça Da Sé
  • 2101-41 Praça Silvio Romero – Term. Vila Prudente
  • 2123-10 Vl. Medeiros – Liberdade
  • 2127-10 Pq. Edu Chaves – Liberdade
  • 213E-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Belém
  • 2161-10 Pq. Edu Chaves – Pça. do Correio
  • 2175-10 Pq. Edu Chaves – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2182-10 Jd. Brasil – Pça. do Correio
  • 2290-10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2290-21 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2363-10 Jd. Danfer – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2626-10 Jd. Nazaré – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2666-10 Jd. Camargo Velho – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2666-21 Jd. Camargo Velho – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2678-10 Oliveirinha – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2678-41 Jd. Camargo Novo – Term. Pq. D. Pedro II
  • 2713-10 Metrô Penha – Chác. Bela Vista
  • 271A-10 Term. Penha – Metrô Santana
  • 271A-51 Cangaíba – Metrô Santana
  • 271C-10 Pq. Vl. Maria – Term. Princ. Isabel (Circular)
  • 271F-10 Center Norte – Metrô Belém
  • 271M-10 Pq. Novo Mundo – Metrô Santana
  • 271P-10 Cangaíba – Luz
  • 272N-10 Pq. Novo Mundo – Pq. D. Pedro II (Circular)
  • 273J-10 Jd. Romadno – Metrô Penha
  • 273N-10 Cidade Kemel II – Metrô Vl. Matilde
  • 273N-41 Itaim Paulista – Metrô Vl. Matilde
  • 273X-10 Jd. Das Oliveiras – Metrô Artur Alvim
  • 274P-10 Penha – Metrô Vl. Mariana
  • 2766-10 Jd. Camargo Velho – Metrô Itaquera
  • 2766-41 Jd. Indaiá – Metrô Itaquera
  • 2769-10 Jd. Romano – Metrô Tatuapé
  • 2780-10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera
  • 278A-10 Metrô Santana – Penha
  • 3001-10 Itaim Paulista – Term. São Miguel
  • 3015-10 Jd. Romadno – Jd. Mabel
  • 3021-10 Pq. Bancário – Term. Vl Prudente
  • 3024-10 Vl. Industrial – Term. Vl Prudente
  • 3032-10 Term. Vila Carrão – Circular
  • 307C-10 Conj. Encosta Norte – Metrô Artur Alvim
  • 311C-10 Pq. São Lucas – Bom Retiro
  • 3139-10 Jd. Vila Formosa – Praça João Mendes
  • 3141-10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
  • 314J-10 Pq. Sta. Madalena – Pça. Almeida Jr.
  • 314V-10 Vl. Ema – Pça. Almeida Jr.
  • 3160-10 Term. Vila Prudente – Term. Pq. D. Pedro II
  • 3206-10 Metrô Penha – Conj. Chaparral
  • 3301-10 Term. São Miguel – Term. Pq. D. Pedro II
  • 3390-10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
  • 3414-10 V. Dalila – Term. Pq. D. Pedro II
  • 342M-10 Term. São Mateus – Term. Penha
  • 3459-10 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II
  • 3459-21 Cemitério Da Saudade – Term. Pq. D. Pedro II
  • 3459-23 Metrô Bresser – Itaim Paulista
  • 3459-24 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II
  • 351F-10 Jaçanã – Term. Vl. Carrão
  • 352A-10 Jd. Helena – Term. São Mateus
  • 373M-10 Jd. Guairacá – Shop. Metrô Tatuapé
  • 3746-10 Jd. Imperador – Metrô Belém
  • 3746-31 Jd. Imperador – Metrô Belém
  • 3902-10 Estação Cptm Jd. Romano – Guaianazes
  • 390E-10 Term. Penha – Term. Pq. D. Pedro II
  • 390E-41 Etec Pq. Belém – Metrô Tatuapé
  • 390E-42 Etec Pq. Belém – Metrô Belém
  • 4037-10 Term. Vila Carrão – Circular
  • 407M-10 Metrô Vl. Mariana – Vl. Monumento
  • 408A-10 Machado De Assis – Cardoso De Almeida
  • 4111-10 Vl. Monumento – Pça. Da República
  • 4112-10 Santa Margarida Maria – Praça Da República
  • 4113-10 Gentil De Moura – Praça Da República
  • 4114-10 Jd. Da Saúde – Term. Pq. D. Pedro II
  • 4115-10 Shop. Plaza Sul – Pça. Da República
  • 4221-10 Jd. Planalto – Term. Pq. D. Pedro II
  • 4222-10 Pq. Sta. Madalena – Mooca
  • 425E-10 Term. Sapopemba – Jd. Ester
  • 4284-10 Vl. Califórnia – Term. Vl. Prudente
  • 4286-10 Vl. Industrial – Term. Vl Prudente
  • 4288-10 Pq. Sta. Madalena – Term. Pq. D. Pedro II
  • 4312-10 Jd. Marília – Term. Pq. D. Pedro II
  • 4312-21 Jd. Marília – Metrô Belém
  • 4315-10 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II
  • 4491-10 Vl. Liviero – Term. Pq. D. Pedro II
  • 4706-10 Jd. Maria Estela II – Metrô Vl. Mariana
  • 4708-10 Jd. Clímax – Metrô Vl. Mariana
  • 4709-10 Jd. São Savério – Metrô Vl. Mariana
  • 4717-10 Jd. Maria Estela – Metrô Saúde
  • 4718-10 Jd. Celeste – Metrô Sta. Cruz
  • 4721-10 Shop. Plaza Sul – Metrô Jabaquara
  • 4725-10 Vl. Brasilina – Shop. Ibirapuera
  • 4727-10 Jd. Clímax – Metrô Pça. Da Árvore
  • 4732-10 Vl. Liviero – Metrô Saúde
  • 4732-31 Vl. Liviero – Metrô Saúde
  • 4742-10 Jd. Clímax – Metrô São Judas
  • 475M-10 Jd. Da Saúde – Term. Amaral Gurgel
  • 475R-10 Jd. São Savério – Term. Pq. D. Pedro II
  • 476A-10 Ipiranga – Term. Sto. Amaro
  • 477A-10 Sacomã – Term. Pinheiros
  • 477P-10 Ipiranga – Rio Pequeno
  • 477U-10 Heliópolis – Metrô Vl. Mariana
  • 478P-10 Sacomã – Vl. Romana
  • 5021-10 Água Funda – Term. Sacomã
  • 5026-10 Conj. Teotônio Vilela – Jd. São Roberto
  • 5028-10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga
  • 5029-10 Jd. Patente – Term. Sacomã
  • 5030-10 Jd. Maria Estela – Term. Sacomã
  • 5033-10 Vl. Brasilina – Term. Sacomã
  • 5034-10 Vl. Liviero – Term. Sacomã
  • 5034-31 Term. Sacomã – Vl. Liviero
  • 5036-10 Jd. Celeste – Term. Sacomã
  • 5038-10 Pq. Bristol – Term. Sacomã
  • 508L-10 Term. Princ. Isabel – Aclimação
  • 5103-10 Term. Sacomã – Moema
  • 5105-10 Terminal Sacomã – Terminal Mercado
  • 5107-10 Term. Sacomã – Pça. do Correio
  • 5108-10 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II
  • 5109-10 Term. Vila Prudente – Term. Mercado
  • 5110-10 Term. São Mateus – Term. Mercado
  • 5110-21 São Mateus – Term. Mercado
  • 5110-23 Jd. Planalto – Term. Mercado
  • 5110-24 São Mateus – Term. Vl. Prudente
  • 5110-41 São Mateus – Metrô Tamanduateí
  • 513L-10 Term. Sacomã – Pq. Belém
  • 5141-10 Term. Sapopemba – Pça. do Correio
  • 5142-10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II
  • 5143-10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II
  • 5144-10 Term. Sapopemba – Term. Princ. Isabel
  • 5145-10 Term. Sapopemba – Pça. Almeida Jr.
  • 519M-10 São Mateus – Museu do Ipiranga
  • 5705-10 Term. Sacomã – Metrô Vergueiro
  • 574J-10 Metrô Conceição – Term. Vl. Carrão
  • 575C-10 Ipiranga – Vl Matias
  • 6232-10 Pinheiros/Vila Ida – Metrô Barra Funda
  • 6250-10 Jd. Jaqueline – Term. Bandeira
  • 6262-10 Ceasa – Term. Bandeira
  • 701A-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena
  • 702C-10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém
  • 702U-10 Cidade Universitária – Terminal Parque dom Pedro IIl
  • 702U-22 Metrô Butantã – Terminal Pq. dom Pedro II
  • 714C-10 Cohab Educandário – Paulista
  • 715M-10Jd. Maria Luiza – Largo Da Pólvora
  • 7181-10 Cidade Universitária – Terminal Princesa Isabel
  • 719R-10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda
  • 7282-10 Parque Continental – Praça Ramos
  • 7411-10 Cidade Universitária – Praça Da Sé
  • 7458-10 Jd. Boa Vista – Term. Vila Sônia
  • 748A-10 Jd. D’abril – Lapa
  • 748A-41 Jd. Peri Peri – Lapa
  • 748R-10 Jd. João XXIII – Metrô Barra Funda
  • 7545-10 Jd. João XXIII – Praça Ramos De Azevedo
  • 7545-21 Cdhu Butantã – Praça Ramos De Azevedo
  • 771P-10 Jd. João XXIII – Term. Pinheiros
  • 7725-10 Rio Pequeno – Term. Lapa
  • 775A-10 Jd. Adalgiza – Pinheiros
  • 775N-10 Rio Pequeno – Metrô Vila Madalena
  • 775P-10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa
  • 775V-10 Rio Pequeno – Itaim Bibi
  • 778J-10 Jd. Arpoador – Metrô Barra Funda
  • 778J-41 Cohab Raposo Tavares – Metrô Barra Funda
  • 778R-10 Cohab Raposo Tavares – Term. Princesa Isabel
  • 7903-10 Jd. João XXIII/Educandário – Praça Ramos De Azevedo
  • 8000-1 Terminal Lapa – Praça Ramos
  • 8018-10 Vl. Sônia – Metrô Morumbi
  • 8019-10 Pq. Continental – Metrô Butantã
  • 8019-31 Pq. Continental – Term. Vila Sônia
  • 8020-10 Butantã – Shop. Morumbi
  • 8021-10 Jd. Maria Luiza – Butantã
  • 8023-10 Cdhu Munck – Term. Vila Sônia
  • 8024-10 Jd. Jaqueline – Butantã
  • 8027-10 Vl. Dalva – Butantã
  • 805L-10 Term. Princ. Isabel – Aclimação
  • 8075-10 Term. Campo Limpo – Metrô Butantã
  • 8075-21 Term. Campo Limpo – Term. Vila Sônia
  • 8077-10 Jd. João XXIII – Term. Vila Sônia
  • 8086-10 Jaguaré – Pinheiros
  • 809A-10 Jd. D’abril – Term. Pinheiros
  • 809D-10 Cohab Educandário – Term. Pinheiros
  • 809H-10 Jd. Boa Vista – Lapa
  • 809J-10 Jd. Colombo – Metrô Morumbi
  • 809N-10 Vila Dalva – Lapa
  • 809R-10 Rio Pequeno – Term. Pinheiros
  • 809T-10 Cohab Raposo Tavares – Lapa
  • 809U-10 Cidade Universitária – Metrô Barra Funda
  • 809U-21 Metrô Barra Funda – Metrô Vila Madalena
  • 809V-10 Vl. Gomes – Metrô Trianon-Masp
  • 8252-10 Metrô Barra Funda – Lapa
  • 8300-1 Terminal Pirituba – Terminal Lapa
  • 8319-10 Parque Continental – Sesc Pompeia
  • 8319-21 Shopping Villa Lobos – Parque Continental
  • 8538-10 Freguesia do Ó – Praça do Correio
  • 8542-21 Brasilândia – Terminal Lapa
  • 8545-10 Vila Penteado – Metrô Barra Funda
  • 857R-10 Term. Campo Limpo – Aclimação
  • 857R-41 Est. Hebraica Rebouças – Ana Rosa
  • 8610-10 Jd. Paulo VI – Term. Bandeira
  • 8700-1 Terminal Campo Limpo – Praça Ramos
  • 8700-10 Term. Campo Limpo – Praça Ramos De Azevedo
  • 8700-21 Largo do Taboão – Praça Ramos De Azevedo
  • 8700-24 Largo do Taboão – Praça Ramos De Azevedo
  • 8705-10 Shop. Continental – Anhangabaú
  • 8705-51 Pq. Continental – Metrô Anhangabaú
  • 8707-10 Rio Pequeno – Term. Princesa Isabel
  • 8707-21 Rio Pequeno – Butantã
  • 874C-10 Parque Continental – Trianon Masp
  • 874T-10 Ipiranga – Lapa
  • 875C-10 Term. Lapa – Metrô Santa Cruz
  • 9014-10 Morro Grande – Terminal Lapa
  • 9014-42 Jardim Iracema – Terminal Lapa
  • 908T-10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã
  • 909T-01 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II
  • 9162-10 Vila Penteado – Terminal Casa Verde
  • 917M-10 Morro Grande Metrô Ana Rosa
  • 917M-31 Morro Grande – Metrô Ana Rosa
  • 930P-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros
  • 938L-10 Terminal Cachoeirinha – Lapa
  • 978A-10 Terminal Cachoeirinha – Metrô Barra Funda
  • N105-11 Term. Cachoeirinha – Term. Lapa
  • N143-11 Metrô Barra Funda – Morro Grande
  • N201-11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II
  • N202-11 Metrô Santana – Term. Pinheiros
  • N203-11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II
  • N204-11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II
  • N205-11 Term. Cachoeirinha – Term. Pinheiros
  • N233-11 Metrô Santana – Vl. Sabrina (Circular)
  • N237-11 Metrô Tucuruvi – Pq. Edu Chaves (Circular)
  • N304-11 Term. São Miguel – Term. Aricanduva
  • N306-11 Term. São Miguel – Metrô Itaquera
  • N307-11 Term. Pq. D. Pedro II / Term. Pinheiros
  • N331-11 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros
  • N336-11 Term. São Miguel – Jd. Camargo Velho
  • N337-11 Term. São Miguel – Jd. Camargo Velho
  • N401-11 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II
  • N402-11 Metrô Itaquera – Term. Vila Carrão
  • N404-11 Term. São Mateus – Term. Penha
  • N405-11 Term. Vila Carrão – Metrô Itaquera
  • N501-11 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
  • N502-11 Term. Sacomã – Term. Pq. D. Pedro II
  • N503-11 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
  • N504-11 Term. Vl. Prudente – Term. Pq. D. Pedro II
  • N505-11 Term. Sacomã – Term. Pinheiros
  • N506-11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena
  • N507-11 Term. Vl. Prudente – Metrô Santana
  • N508-11 Term. Sacomã – Term. Pq. D. Pedro II
  • N531-11 Term. Sapopemba – Term. Vl. Prudente
  • N532-11 Term. Sapopemba – Hosp. São Mateus
  • N533-11 Term. Vl. Prudente – Jd. Planalto
  • N535-11 Term. Sacomã – Jd. Celeste
  • N537-11 Metrô Vl. Mariana – Term. Vl. Prudente
  • N538-11 Term. Sacomã – Jd. Celeste
  • N540-11 Term. Sapopemba – Jd. São Roberto
  • N801-11 Metrô Butantã – Terminal Pq. Dom Pedro lI
  • N832-11 Term. Lapa – Pq. Continental
  • N833-11 Terminal Pinheiros – Ceasa
  • N835-11 Term. Pinheiros – Jd. João XXIII
  • N836-11 Term. Pinheiros – Pq. Continental
  • N838-11 Metrô Vila Madalena – Est. Leopoldina
  • N840-11 Term. Vila Mariana – Santa Cecília
  • N841-11 Term. Vila Mariana – Santa Cecília
  • N842-11 Term. Pinheiros – Cohab Raposo Tavares
