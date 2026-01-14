São Paulo libera pagamento em ônibus via bluetooth; veja linhas

A Prefeitura de São Paulo ampliou as formas de pagamento nos ônibus municipais e passou a permitir a validação da passagem por aproximação do celular, via bluetooth, em 2,2 mil veículos que operam em 296 linhas da cidade.

A nova modalidade exige que o passageiro tenha o aplicativo Cittamobi instalado no smartphone, com o bluetooth ativado. Com o aplicativo aberto, basta aproximar o celular do validador instalado no coletivo para liberar a viagem. Os ônibus habilitados são identificados com um adesivo na porta de embarque.

O pagamento pode ser feito por Pix, com a compra de passagens avulsas ou pacotes diário, semanal e mensal. Essa modalidade, no entanto, não permite integração com o sistema de trilhos.

Projeto-piloto busca agilizar embarque e reduzir uso de dinheiro

Segundo a Prefeitura, a iniciativa integra um projeto-piloto da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e da SPTrans, em parceria com a empresa de tecnologia Primova.

Amedida também atende passageiros que já utilizam o celular para pagamentos no dia a dia e turistas que circulam pela capital paulista. Atualmente, São Paulo conta com uma frota superior a 12 mil ônibus.

Como funciona o pagamento por bluetooth

Para utilizar a nova forma de pagamento, o passageiro deve:

baixar o aplicativo Cittamobi (Apple Store ou Google Play);

ativar o bluetooth do celular;

acessar a aba “Primova Pay” no app;

comprar a passagem ou pacote desejado e pagar via Pix;

selecionar a passagem adquirida e aproximar o celular do validador no ônibus.

Confira as linhas que aceitam o pagamento via bluetooth