São Paulo libera pagamento em ônibus via bluetooth; veja linhas

A Prefeitura de São Paulo ampliou as formas de pagamento nos ônibus municipais e passou a permitir a validação da passagem por aproximação do celular, via bluetooth, em 2,2 mil veículos que operam em 296 linhas da cidade.
A nova modalidade exige que o passageiro tenha o aplicativo Cittamobi instalado no smartphone, com o bluetooth ativado. Com o aplicativo aberto, basta aproximar o celular do validador instalado no coletivo para liberar a viagem. Os ônibus habilitados são identificados com um adesivo na porta de embarque.
O pagamento pode ser feito por Pix, com a compra de passagens avulsas ou pacotes diário, semanal e mensal. Essa modalidade, no entanto, não permite integração com o sistema de trilhos.
Projeto-piloto busca agilizar embarque e reduzir uso de dinheiro
Segundo a Prefeitura, a iniciativa integra um projeto-piloto da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e da SPTrans, em parceria com a empresa de tecnologia Primova.
Amedida também atende passageiros que já utilizam o celular para pagamentos no dia a dia e turistas que circulam pela capital paulista. Atualmente, São Paulo conta com uma frota superior a 12 mil ônibus.
Como funciona o pagamento por bluetooth
Para utilizar a nova forma de pagamento, o passageiro deve:
- baixar o aplicativo Cittamobi (Apple Store ou Google Play);
- ativar o bluetooth do celular;
- acessar a aba “Primova Pay” no app;
- comprar a passagem ou pacote desejado e pagar via Pix;
- selecionar a passagem adquirida e aproximar o celular do validador no ônibus.
Confira as linhas que aceitam o pagamento via bluetooth
- 1156-10 Vl. Sabrina – Pça. do Correio
- 119C-10 Pq. Edu Chaves – Term. Princ. Isabel
- 1721-10 Vl. Sabrina – Metrô Carandiru (Circular)
- 1726-10 Cemitério Pq. dos Pinheiros – Metrô Santana
- 172N-10 Shop. Center Norte – Metrô Belém
- 172N-21 Uninove – Metrô Belém
- 172N-22 Catumbi – Metrô Belém
- 1732-10 Vl. Sabrina – Term. Amaral Gurgel
- 174M-10 Vl. Sabrina – Museu do Ipiranga
- 1764-10 Jd. Corisco – Metrô Santana
- 1765-10 Jd. Cabuçu – Metrô Tucuruvi
- 1767-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Tucuruvi
- 1773-10 Cem. Pq. dos Pinheiros – Mandaqui
- 1778-10 Jd. Cabuçu – Metrô Santana (Circular)
- 177H-10 Metrô Santana – Cid. Universitária
- 177H-21 Metrô Santana – Pinheiros
- 1782-10 Vl. Nova Galvão – Metrô Santana (Circular)
- 1783-10 Cachoeira – Metrô Santana
- 178A-10 Metrô Santana – Lapa
- 178T-10 Metrô Santana – Ceasa
- 2002-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira
- 2010-10 Pq. Edu Chaves – Shop. D
- 2010-21 Jd. Brasil – Metrô Santana
- 2011-10 Vl. Sabrina – Metrô Santana
- 2012-10 Vl. Medeiros – Shopping D (Circular)
- 2023-10 Cachoeira – Metrô Tucuruvi
- 2023-41 Jd. Labitary – Metrô Tucuruvi
- 2024-10 Dib – Cachoeira (Circular)
- 2025-10 Vl. Nova Galvão – Santana
- 2026-10 Jaçanã – Pq. Novo Mundo
- 2031-10 Cidade Kemel II – Term. A. E. Carvalho
- 2032-10 Jd. Brasil – Metrô Carandiru (Circular)
- 2033-10 Vl. Sabrina – Shopping D (Circular)
- 2076-10 Jd. Oliveiras – Term. Penha
- 2079-10 Jd. Nelia – Estação Itaim Paulista
- 2080-10 Cid. Kemel – Term. Aricanduva
- 2088-10 Conj. Encosta Norte – Term. A. E Carvalho
- 2100-10 Term. Vila Carrão – Praça Da Sé
- 2101-10 Praça Silvio Romero – Praça Da Sé
- 2101-41 Praça Silvio Romero – Term. Vila Prudente
- 2123-10 Vl. Medeiros – Liberdade
- 2127-10 Pq. Edu Chaves – Liberdade
- 213E-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Belém
- 2161-10 Pq. Edu Chaves – Pça. do Correio
- 2175-10 Pq. Edu Chaves – Term. Pq. D. Pedro II
- 2182-10 Jd. Brasil – Pça. do Correio
- 2290-10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
- 2290-21 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
- 2363-10 Jd. Danfer – Term. Pq. D. Pedro II
- 2626-10 Jd. Nazaré – Term. Pq. D. Pedro II
- 2666-10 Jd. Camargo Velho – Term. Pq. D. Pedro II
- 2666-21 Jd. Camargo Velho – Term. Pq. D. Pedro II
- 2678-10 Oliveirinha – Term. Pq. D. Pedro II
- 2678-41 Jd. Camargo Novo – Term. Pq. D. Pedro II
- 2713-10 Metrô Penha – Chác. Bela Vista
- 271A-10 Term. Penha – Metrô Santana
- 271A-51 Cangaíba – Metrô Santana
- 271C-10 Pq. Vl. Maria – Term. Princ. Isabel (Circular)
- 271F-10 Center Norte – Metrô Belém
- 271M-10 Pq. Novo Mundo – Metrô Santana
- 271P-10 Cangaíba – Luz
- 272N-10 Pq. Novo Mundo – Pq. D. Pedro II (Circular)
- 273J-10 Jd. Romadno – Metrô Penha
- 273N-10 Cidade Kemel II – Metrô Vl. Matilde
- 273N-41 Itaim Paulista – Metrô Vl. Matilde
- 273X-10 Jd. Das Oliveiras – Metrô Artur Alvim
- 274P-10 Penha – Metrô Vl. Mariana
- 2766-10 Jd. Camargo Velho – Metrô Itaquera
- 2766-41 Jd. Indaiá – Metrô Itaquera
- 2769-10 Jd. Romano – Metrô Tatuapé
- 2780-10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera
- 278A-10 Metrô Santana – Penha
- 3001-10 Itaim Paulista – Term. São Miguel
- 3015-10 Jd. Romadno – Jd. Mabel
- 3021-10 Pq. Bancário – Term. Vl Prudente
- 3024-10 Vl. Industrial – Term. Vl Prudente
- 3032-10 Term. Vila Carrão – Circular
- 307C-10 Conj. Encosta Norte – Metrô Artur Alvim
- 311C-10 Pq. São Lucas – Bom Retiro
- 3139-10 Jd. Vila Formosa – Praça João Mendes
- 3141-10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
- 314J-10 Pq. Sta. Madalena – Pça. Almeida Jr.
- 314V-10 Vl. Ema – Pça. Almeida Jr.
- 3160-10 Term. Vila Prudente – Term. Pq. D. Pedro II
- 3206-10 Metrô Penha – Conj. Chaparral
- 3301-10 Term. São Miguel – Term. Pq. D. Pedro II
- 3390-10 São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
- 3414-10 V. Dalila – Term. Pq. D. Pedro II
- 342M-10 Term. São Mateus – Term. Penha
- 3459-10 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II
- 3459-21 Cemitério Da Saudade – Term. Pq. D. Pedro II
- 3459-23 Metrô Bresser – Itaim Paulista
- 3459-24 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II
- 351F-10 Jaçanã – Term. Vl. Carrão
- 352A-10 Jd. Helena – Term. São Mateus
- 373M-10 Jd. Guairacá – Shop. Metrô Tatuapé
- 3746-10 Jd. Imperador – Metrô Belém
- 3746-31 Jd. Imperador – Metrô Belém
- 3902-10 Estação Cptm Jd. Romano – Guaianazes
- 390E-10 Term. Penha – Term. Pq. D. Pedro II
- 390E-41 Etec Pq. Belém – Metrô Tatuapé
- 390E-42 Etec Pq. Belém – Metrô Belém
- 4037-10 Term. Vila Carrão – Circular
- 407M-10 Metrô Vl. Mariana – Vl. Monumento
- 408A-10 Machado De Assis – Cardoso De Almeida
- 4111-10 Vl. Monumento – Pça. Da República
- 4112-10 Santa Margarida Maria – Praça Da República
- 4113-10 Gentil De Moura – Praça Da República
- 4114-10 Jd. Da Saúde – Term. Pq. D. Pedro II
- 4115-10 Shop. Plaza Sul – Pça. Da República
- 4221-10 Jd. Planalto – Term. Pq. D. Pedro II
- 4222-10 Pq. Sta. Madalena – Mooca
- 425E-10 Term. Sapopemba – Jd. Ester
- 4284-10 Vl. Califórnia – Term. Vl. Prudente
- 4286-10 Vl. Industrial – Term. Vl Prudente
- 4288-10 Pq. Sta. Madalena – Term. Pq. D. Pedro II
- 4312-10 Jd. Marília – Term. Pq. D. Pedro II
- 4312-21 Jd. Marília – Metrô Belém
- 4315-10 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II
- 4491-10 Vl. Liviero – Term. Pq. D. Pedro II
- 4706-10 Jd. Maria Estela II – Metrô Vl. Mariana
- 4708-10 Jd. Clímax – Metrô Vl. Mariana
- 4709-10 Jd. São Savério – Metrô Vl. Mariana
- 4717-10 Jd. Maria Estela – Metrô Saúde
- 4718-10 Jd. Celeste – Metrô Sta. Cruz
- 4721-10 Shop. Plaza Sul – Metrô Jabaquara
- 4725-10 Vl. Brasilina – Shop. Ibirapuera
- 4727-10 Jd. Clímax – Metrô Pça. Da Árvore
- 4732-10 Vl. Liviero – Metrô Saúde
- 4732-31 Vl. Liviero – Metrô Saúde
- 4742-10 Jd. Clímax – Metrô São Judas
- 475M-10 Jd. Da Saúde – Term. Amaral Gurgel
- 475R-10 Jd. São Savério – Term. Pq. D. Pedro II
- 476A-10 Ipiranga – Term. Sto. Amaro
- 477A-10 Sacomã – Term. Pinheiros
- 477P-10 Ipiranga – Rio Pequeno
- 477U-10 Heliópolis – Metrô Vl. Mariana
- 478P-10 Sacomã – Vl. Romana
- 5021-10 Água Funda – Term. Sacomã
- 5026-10 Conj. Teotônio Vilela – Jd. São Roberto
- 5028-10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga
- 5029-10 Jd. Patente – Term. Sacomã
- 5030-10 Jd. Maria Estela – Term. Sacomã
- 5033-10 Vl. Brasilina – Term. Sacomã
- 5034-10 Vl. Liviero – Term. Sacomã
- 5034-31 Term. Sacomã – Vl. Liviero
- 5036-10 Jd. Celeste – Term. Sacomã
- 5038-10 Pq. Bristol – Term. Sacomã
- 508L-10 Term. Princ. Isabel – Aclimação
- 5103-10 Term. Sacomã – Moema
- 5105-10 Terminal Sacomã – Terminal Mercado
- 5107-10 Term. Sacomã – Pça. do Correio
- 5108-10 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II
- 5109-10 Term. Vila Prudente – Term. Mercado
- 5110-10 Term. São Mateus – Term. Mercado
- 5110-21 São Mateus – Term. Mercado
- 5110-23 Jd. Planalto – Term. Mercado
- 5110-24 São Mateus – Term. Vl. Prudente
- 5110-41 São Mateus – Metrô Tamanduateí
- 513L-10 Term. Sacomã – Pq. Belém
- 5141-10 Term. Sapopemba – Pça. do Correio
- 5142-10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II
- 5143-10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II
- 5144-10 Term. Sapopemba – Term. Princ. Isabel
- 5145-10 Term. Sapopemba – Pça. Almeida Jr.
- 519M-10 São Mateus – Museu do Ipiranga
- 5705-10 Term. Sacomã – Metrô Vergueiro
- 574J-10 Metrô Conceição – Term. Vl. Carrão
- 575C-10 Ipiranga – Vl Matias
- 6232-10 Pinheiros/Vila Ida – Metrô Barra Funda
- 6250-10 Jd. Jaqueline – Term. Bandeira
- 6262-10 Ceasa – Term. Bandeira
- 701A-10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vl. Madalena
- 702C-10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém
- 702U-10 Cidade Universitária – Terminal Parque dom Pedro IIl
- 702U-22 Metrô Butantã – Terminal Pq. dom Pedro II
- 714C-10 Cohab Educandário – Paulista
- 715M-10Jd. Maria Luiza – Largo Da Pólvora
- 7181-10 Cidade Universitária – Terminal Princesa Isabel
- 719R-10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda
- 7282-10 Parque Continental – Praça Ramos
- 7411-10 Cidade Universitária – Praça Da Sé
- 7458-10 Jd. Boa Vista – Term. Vila Sônia
- 748A-10 Jd. D’abril – Lapa
- 748A-41 Jd. Peri Peri – Lapa
- 748R-10 Jd. João XXIII – Metrô Barra Funda
- 7545-10 Jd. João XXIII – Praça Ramos De Azevedo
- 7545-21 Cdhu Butantã – Praça Ramos De Azevedo
- 771P-10 Jd. João XXIII – Term. Pinheiros
- 7725-10 Rio Pequeno – Term. Lapa
- 775A-10 Jd. Adalgiza – Pinheiros
- 775N-10 Rio Pequeno – Metrô Vila Madalena
- 775P-10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa
- 775V-10 Rio Pequeno – Itaim Bibi
- 778J-10 Jd. Arpoador – Metrô Barra Funda
- 778J-41 Cohab Raposo Tavares – Metrô Barra Funda
- 778R-10 Cohab Raposo Tavares – Term. Princesa Isabel
- 7903-10 Jd. João XXIII/Educandário – Praça Ramos De Azevedo
- 8000-1 Terminal Lapa – Praça Ramos
- 8018-10 Vl. Sônia – Metrô Morumbi
- 8019-10 Pq. Continental – Metrô Butantã
- 8019-31 Pq. Continental – Term. Vila Sônia
- 8020-10 Butantã – Shop. Morumbi
- 8021-10 Jd. Maria Luiza – Butantã
- 8023-10 Cdhu Munck – Term. Vila Sônia
- 8024-10 Jd. Jaqueline – Butantã
- 8027-10 Vl. Dalva – Butantã
- 805L-10 Term. Princ. Isabel – Aclimação
- 8075-10 Term. Campo Limpo – Metrô Butantã
- 8075-21 Term. Campo Limpo – Term. Vila Sônia
- 8077-10 Jd. João XXIII – Term. Vila Sônia
- 8086-10 Jaguaré – Pinheiros
- 809A-10 Jd. D’abril – Term. Pinheiros
- 809D-10 Cohab Educandário – Term. Pinheiros
- 809H-10 Jd. Boa Vista – Lapa
- 809J-10 Jd. Colombo – Metrô Morumbi
- 809N-10 Vila Dalva – Lapa
- 809R-10 Rio Pequeno – Term. Pinheiros
- 809T-10 Cohab Raposo Tavares – Lapa
- 809U-10 Cidade Universitária – Metrô Barra Funda
- 809U-21 Metrô Barra Funda – Metrô Vila Madalena
- 809V-10 Vl. Gomes – Metrô Trianon-Masp
- 8252-10 Metrô Barra Funda – Lapa
- 8300-1 Terminal Pirituba – Terminal Lapa
- 8319-10 Parque Continental – Sesc Pompeia
- 8319-21 Shopping Villa Lobos – Parque Continental
- 8538-10 Freguesia do Ó – Praça do Correio
- 8542-21 Brasilândia – Terminal Lapa
- 8545-10 Vila Penteado – Metrô Barra Funda
- 857R-10 Term. Campo Limpo – Aclimação
- 857R-41 Est. Hebraica Rebouças – Ana Rosa
- 8610-10 Jd. Paulo VI – Term. Bandeira
- 8700-1 Terminal Campo Limpo – Praça Ramos
- 8700-10 Term. Campo Limpo – Praça Ramos De Azevedo
- 8700-21 Largo do Taboão – Praça Ramos De Azevedo
- 8700-24 Largo do Taboão – Praça Ramos De Azevedo
- 8705-10 Shop. Continental – Anhangabaú
- 8705-51 Pq. Continental – Metrô Anhangabaú
- 8707-10 Rio Pequeno – Term. Princesa Isabel
- 8707-21 Rio Pequeno – Butantã
- 874C-10 Parque Continental – Trianon Masp
- 874T-10 Ipiranga – Lapa
- 875C-10 Term. Lapa – Metrô Santa Cruz
- 9014-10 Morro Grande – Terminal Lapa
- 9014-42 Jardim Iracema – Terminal Lapa
- 908T-10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã
- 909T-01 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II
- 9162-10 Vila Penteado – Terminal Casa Verde
- 917M-10 Morro Grande Metrô Ana Rosa
- 917M-31 Morro Grande – Metrô Ana Rosa
- 930P-10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros
- 938L-10 Terminal Cachoeirinha – Lapa
- 978A-10 Terminal Cachoeirinha – Metrô Barra Funda
- N105-11 Term. Cachoeirinha – Term. Lapa
- N143-11 Metrô Barra Funda – Morro Grande
- N201-11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II
- N202-11 Metrô Santana – Term. Pinheiros
- N203-11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II
- N204-11 Metrô Tucuruvi – Term. Pq. D. Pedro II
- N205-11 Term. Cachoeirinha – Term. Pinheiros
- N233-11 Metrô Santana – Vl. Sabrina (Circular)
- N237-11 Metrô Tucuruvi – Pq. Edu Chaves (Circular)
- N304-11 Term. São Miguel – Term. Aricanduva
- N306-11 Term. São Miguel – Metrô Itaquera
- N307-11 Term. Pq. D. Pedro II / Term. Pinheiros
- N331-11 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros
- N336-11 Term. São Miguel – Jd. Camargo Velho
- N337-11 Term. São Miguel – Jd. Camargo Velho
- N401-11 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II
- N402-11 Metrô Itaquera – Term. Vila Carrão
- N404-11 Term. São Mateus – Term. Penha
- N405-11 Term. Vila Carrão – Metrô Itaquera
- N501-11 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
- N502-11 Term. Sacomã – Term. Pq. D. Pedro II
- N503-11 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II
- N504-11 Term. Vl. Prudente – Term. Pq. D. Pedro II
- N505-11 Term. Sacomã – Term. Pinheiros
- N506-11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena
- N507-11 Term. Vl. Prudente – Metrô Santana
- N508-11 Term. Sacomã – Term. Pq. D. Pedro II
- N531-11 Term. Sapopemba – Term. Vl. Prudente
- N532-11 Term. Sapopemba – Hosp. São Mateus
- N533-11 Term. Vl. Prudente – Jd. Planalto
- N535-11 Term. Sacomã – Jd. Celeste
- N537-11 Metrô Vl. Mariana – Term. Vl. Prudente
- N538-11 Term. Sacomã – Jd. Celeste
- N540-11 Term. Sapopemba – Jd. São Roberto
- N801-11 Metrô Butantã – Terminal Pq. Dom Pedro lI
- N832-11 Term. Lapa – Pq. Continental
- N833-11 Terminal Pinheiros – Ceasa
- N835-11 Term. Pinheiros – Jd. João XXIII
- N836-11 Term. Pinheiros – Pq. Continental
- N838-11 Metrô Vila Madalena – Est. Leopoldina
- N840-11 Term. Vila Mariana – Santa Cecília
- N841-11 Term. Vila Mariana – Santa Cecília
- N842-11 Term. Pinheiros – Cohab Raposo Tavares