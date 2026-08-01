A marca francesa que transformou vasos sanitários em objetos de desejo

O vaso sanitário ocupa um lugar curioso dentro da indústria de design. Cadeiras, luminárias, torneiras e até maçanetas já foram assinadas por estúdios renomados ao longo das décadas, mas o equipamento sanitário raramente recebeu o mesmo tratamento. Por muito tempo, o segmento de banheiros de alto padrão ficou restrito aos vasos inteligentes japoneses, equipados com sensores e funções automatizadas, porém pouco explorados do ponto de vista formal.

A francesa Trone foi criada justamente para ocupar esse espaço vazio. A marca foi fundada em 2018 pelo empresário Hugo Volpei, depois de uma visita aos banheiros do restaurante Sketch, em Londres, conhecidos pelas cabines em formato de ovo que se tornaram atração à parte no local. Ao entrar em uma delas, Volpei percebeu que o vaso sanitário instalado ali era idêntico ao de qualquer banheiro comum, sem qualquer traço de identidade visual. A observação o levou a questionar por que o próprio equipamento nunca havia se tornado protagonista de um projeto de design.

Origem em uma tese de faculdade

Peças da marca em tons de rosa e azul, com cubas e vasos sanitários assinados pela Trone (Divulgação)

Volpei se formou pela HEC, uma das escolas de negócios mais tradicionais da França, mas seu interesse por design já se manifestava desde cedo. Quando criança, revendia camisetas customizadas, e na adolescência chegou a considerar seguir carreira como arquiteto. A Trone surgiu como um desdobramento do trabalho de conclusão de curso do empresário, montada sem qualquer contato prévio no setor de fabricação cerâmica. A pesquisa inicial começou de forma simples, com buscas no Google sobre processos de manufatura de vasos sanitários, e o primeiro protótipo da marca teve como modelo um amigo de infância de Volpei.

O ponto de virada para o negócio veio com uma parceria fechada com o grupo Big Mamma, rede de restaurantes responsável por alguns dos espaços gastronômicos mais frequentados da Europa. O contrato previa a entrega de sete vasos sanitários personalizados em apenas seis meses, prazo que exigiu a contratação de um engenheiro para viabilizar a produção em escala das peças. A partir desse projeto, a carteira de clientes da Trone se ampliou e passou a incluir grupos como LVMH, a rede hoteleira Marriott International e o hotel The Berkeley.

Coleção mistura curvas orgânicas e cores

Vasos sanitários da Trone em ambientações vermelha e verde, com acabamentos em preto (Divulgação)

Hoje, o catálogo da Trone reúne vasos sanitários, cubas de banheiro, acionadores de descarga, torneiras e acessórios complementares, com uma paleta que transita entre tons vibrantes e cores mais suaves. As peças costumam fugir do formato convencional, com bacias em degraus, tampas assimétricas e caixas de descarga em material transparente.

Três modelos resumem a proposta estética da marca: Callipyge, Icone e Altesse, este último apresentado durante a Semana de Design de Milão de 2026. Os três exploram linhas curvas, cerâmica esmaltada colorida e acabamentos com efeito terrazzo. O Altesse foi desenvolvido como uma resposta direta aos vasos inteligentes japoneses. Com a tampa fechada, a peça se assemelha a um painel curvo instalado na parede, quase irreconhecível como vaso sanitário. O controle das funções fica escondido atrás de um painel cerâmico, em um design que evita o excesso de comandos automáticos comum nesse tipo de produto.

As cubas seguem a mesma lógica escultórica presente nos vasos. A Orbe tem formato circular, semelhante a uma rosquinha, enquanto a Ritual conduz a água até um funil central, produzindo um efeito visual de vórtice.

Humor como parte da identidade da marca

Para Volpei, o desafio da Trone vai além da estética das peças. Em entrevista à revista Wallpaper*, o empresário afirmou que, na França e no restante da Europa, o assunto banheiro costuma ser evitado nas conversas cotidianas, e quando surge, normalmente vira motivo de piada. Segundo ele, transformar esse tema em algo desejável exige criar valor em torno de um objeto que nunca teve apelo estético, o que considera o principal desafio da marca.

Esse tom bem-humorado também aparece na escolha dos nomes da coleção. Trone faz referência à palavra trono, Altesse significa alteza e Callipyge é um termo usado para descrever algo com formato arredondado e esteticamente agradável. A escolha reforça o posicionamento da marca, que busca elevar o status de um item associado ao uso mais básico do dia a dia, sem deixar de lado o humor que histori­camente cerca o tema.