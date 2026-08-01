Copernicus lança ferramenta que acompanha emissões de incêndios em tempo real

O Serviço Copernicus de Monitoramento da Atmosfera, implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, acaba de lançar o Fire Emissions Watch, plataforma que disponibiliza dados globais sobre emissões de incêndios florestais em tempo real.

A ferramenta reúne informações sobre queimadas, fumaça e emissões de carbono em uma interface interativa voltada a pesquisadores, formuladores de políticas públicas, jornalistas e ao público em geral.

O lançamento ocorre enquanto incêndios de grandes proporções atingem países da Europa. Segundo o Serviço Copernicus, desde o fim de junho, 2026 caminha para se tornar um dos anos mais severos para incêndios florestais em partes do continente.

A França, por exemplo, já registrou o maior volume de emissões de carbono para o período no ano desde o início da série histórica, superando o recorde anterior, de 2022.

Os dados da plataforma mostram que o país emitiu 0,89 megatonelada de carbono (MtC) em julho deste ano, acima das 0,64 MtC registradas no mesmo mês de 2022.

A ferramenta também acompanha os incêndios em andamento na França e na Espanha, permitindo visualizar a evolução das emissões, o deslocamento da fumaça e a intensidade dos focos ao longo do tempo.

Incêndios florestais e emissões

"O lançamento acontece em um momento crítico para os incêndios ao redor do mundo, com milhares de pessoas deslocadas e milhões expostas à poluição atmosférica causada pela fumaça", afirmou Laurence Rouil, diretora do Serviço Copernicus.

Segundo ela, a plataforma transforma os dados do Sistema Global de Assimilação de Incêndios do serviço em uma ferramenta mais acessível para acompanhar tanto eventos locais quanto tendências globais observadas nas últimas duas décadas.

O Fire Emissions Watch permite consultar informações em diferentes escalas, desde áreas delimitadas pelo próprio usuário até províncias, países e o panorama global. Também é possível baixar gráficos e visualizar a evolução diária, mensal ou acumulada das emissões de carbono associadas às queimadas.

Em escala global, os dados de julho de 2026 indicam que o Canadá concentrou o maior volume de emissões provenientes de incêndios florestais.

De acordo com o Serviço Copernicus, milhares de focos ativos contribuíram para o transporte de fumaça sobre o Ártico canadense, a América do Norte e o Atlântico Norte, incluindo dias que antecederam a final da Copa do Mundo, quando áreas da costa leste dos Estados Unidos registraram alertas relacionados à qualidade do ar.

Além de acompanhar eventos em andamento, a plataforma reúne registros históricos desde 2003. O acervo permite revisitar episódios como a onda de calor na Europa em 2003, os incêndios na Amazônia em 2019, a temporada recorde de queimadas no Canadá em 2023 e grandes incêndios no extremo leste da Rússia.

A plataforma utiliza informações do Sistema Global de Assimilação de Incêndios do Copernicus, que combina observações dos satélites equipados para estimar as emissões das queimadas.

Esses dados são integrados ao sistema de previsão atmosférica para apoiar análises sobre a composição da atmosfera e disponibilizados em uma interface que amplia o acesso às informações sobre incêndios florestais em escala global.