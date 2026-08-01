‘Liderar é extrair o melhor de cada profissional’, diz CEO da Unilever Alimentos

Durante anos, a imagem do líder foi associada a quem toma as decisões mais difíceis, cobra resultados e conduz grandes transformações. Para Rodrigo Visentini, CEO da Unilever Alimentos no Brasil, essa visão ficou para trás.

Na avaliação do executivo, a principal responsabilidade de quem ocupa uma posição de liderança é desenvolver pessoas.

"Liderar é extrair o melhor de cada um", afirma Visentini em entrevista ao programa De Frente com CEO, da EXAME.

A declaração ganha ainda mais peso em um momento de transformação para a companhia. Depois da separação da divisão de sorvetes (hoje reunida na Magnum Ice Cream Company), a Unilever anunciou a fusão de seu negócio global de alimentos com a McCormick, em uma operação de US$ 44,8 bilhões que dará origem à quinta maior empresa de alimentos do mundo.

Mesmo diante de uma reorganização dessa magnitude, o executivo afirma que a prioridade continua sendo a mesma: manter as pessoas engajadas e preparadas para crescer.

O líder não deve criar cópias de si mesmo

Para Visentini, um dos erros mais comuns na liderança é tentar fazer com que toda a equipe pense e trabalhe da mesma forma.

Na prática, ele acredita que equipes de alto desempenho são formadas por profissionais com habilidades complementares.

"O papel do líder é entender o que cada pessoa faz de melhor e criar um ambiente em que ela consiga desenvolver esse potencial."

Para ele, quando as pessoas trabalham em funções alinhadas às suas competências, os resultados aparecem de forma mais consistente - tanto para o profissional quanto para a empresa.

Autoconhecimento é vantagem competitiva

Esse olhar também muda a forma de construir uma carreira.

Em vez de concentrar esforços apenas em corrigir pontos fracos, Visentini defende que profissionais invistam tempo em conhecer suas principais competências e ampliá-las.

"Nem todos serão excelentes nas mesmas coisas. O importante é saber onde você gera mais valor."

Líderes, segundo ele que começou como estagiário e hoje é CEO da Unilever Alimentos, têm a responsabilidade de ajudar cada integrante da equipe a identificar esse espaço.

Bons líderes criam oportunidades

Desenvolver pessoas vai além de oferecer treinamentos ou feedbacks periódicos.

“É preciso dar autonomia, confiar e criar oportunidades para que os profissionais assumam desafios cada vez maiores”, afirma.

Essa filosofia também acompanha a trajetória da própria Unilever, que historicamente privilegia a formação de lideranças internas e incentiva a mobilidade entre áreas e mercados.

Brasil segue estratégico

Apesar das mudanças globais, o executivo reforça que o Brasil continuará ocupando uma posição relevante na estratégia da companhia.

"O Brasil é o terceiro maior mercado da Unilever Alimentos, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia", afirma.

Segundo ele, esse peso explica a continuidade dos investimentos em inovação, desenvolvimento de produtos e fortalecimento de marcas como Hellmann's, Knorr e Maisena no Brasil.

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