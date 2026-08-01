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‘Liderar é extrair o melhor de cada profissional’, diz CEO da Unilever Alimentos

Rodrigo Visentini começou como estagiário e hoje é CEO na multinacional. Em mais de 20 anos no grupo, ele traz 5 lições para quem busca ser um líder eficiente

Rodrigo Visentini, CEO da Unilever Alimentos no Brasil: "O papel do líder é entender o que cada pessoa faz de melhor e criar um ambiente em que ela consiga desenvolver esse potencial" (Priscila /Exame)

Rodrigo Visentini, CEO da Unilever Alimentos no Brasil: "O papel do líder é entender o que cada pessoa faz de melhor e criar um ambiente em que ela consiga desenvolver esse potencial" (Priscila /Exame)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 1 de agosto de 2026 às 08h01.

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Durante anos, a imagem do líder foi associada a quem toma as decisões mais difíceis, cobra resultados e conduz grandes transformações. Para Rodrigo Visentini, CEO da Unilever Alimentos no Brasil, essa visão ficou para trás.

Na avaliação do executivo, a principal responsabilidade de quem ocupa uma posição de liderança é desenvolver pessoas.

"Liderar é extrair o melhor de cada um", afirma Visentini em entrevista ao programa De Frente com CEO, da EXAME.

A declaração ganha ainda mais peso em um momento de transformação para a companhia. Depois da separação da divisão de sorvetes (hoje reunida na Magnum Ice Cream Company), a Unilever anunciou a fusão de seu negócio global de alimentos com a McCormick, em uma operação de US$ 44,8 bilhões que dará origem à quinta maior empresa de alimentos do mundo.

Mesmo diante de uma reorganização dessa magnitude, o executivo afirma que a prioridade continua sendo a mesma: manter as pessoas engajadas e preparadas para crescer.

O líder não deve criar cópias de si mesmo

Para Visentini, um dos erros mais comuns na liderança é tentar fazer com que toda a equipe pense e trabalhe da mesma forma.

Na prática, ele acredita que equipes de alto desempenho são formadas por profissionais com habilidades complementares.

"O papel do líder é entender o que cada pessoa faz de melhor e criar um ambiente em que ela consiga desenvolver esse potencial."

Para ele, quando as pessoas trabalham em funções alinhadas às suas competências, os resultados aparecem de forma mais consistente - tanto para o profissional quanto para a empresa.

Autoconhecimento é vantagem competitiva

Esse olhar também muda a forma de construir uma carreira.

Em vez de concentrar esforços apenas em corrigir pontos fracos, Visentini defende que profissionais invistam tempo em conhecer suas principais competências e ampliá-las.

"Nem todos serão excelentes nas mesmas coisas. O importante é saber onde você gera mais valor."

Líderes, segundo ele que começou como estagiário e hoje é CEO da Unilever Alimentos, têm a responsabilidade de ajudar cada integrante da equipe a identificar esse espaço.

Bons líderes criam oportunidades

Desenvolver pessoas vai além de oferecer treinamentos ou feedbacks periódicos.

“É preciso dar autonomia, confiar e criar oportunidades para que os profissionais assumam desafios cada vez maiores”, afirma.

Essa filosofia também acompanha a trajetória da própria Unilever, que historicamente privilegia a formação de lideranças internas e incentiva a mobilidade entre áreas e mercados.

Brasil segue estratégico

Apesar das mudanças globais, o executivo reforça que o Brasil continuará ocupando uma posição relevante na estratégia da companhia.

"O Brasil é o terceiro maior mercado da Unilever Alimentos, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia", afirma.

Segundo ele, esse peso explica a continuidade dos investimentos em inovação, desenvolvimento de produtos e fortalecimento de marcas como Hellmann's, Knorr e Maisena no Brasil.

As 5 lições de liderança de Rodrigo Visentini

  1. Conheça o potencial de cada pessoa. Um bom líder identifica talentos individuais antes de distribuir responsabilidades.
  2. Não tente formar equipes iguais. Resultados consistentes surgem da complementaridade de competências.
  3. Dê autonomia. Pessoas crescem quando recebem espaço para assumir desafios e aprender com eles.
  4. Comunique-se com clareza. Em momentos de transformação, transparência reduz insegurança e fortalece o engajamento.
  5. Continue aprendendo. Em um ambiente de negócios que muda rapidamente, adaptabilidade deixou de ser um diferencial para se tornar uma competência essencial.
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