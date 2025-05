A marca de relojoaria Longines chega oficialmente ao Brasil

A marca Longines tem duas percepções diferentes no mercado. Para os consumidores atuais, são relógios elegantes, clássicos, mesmo os voltados para o mergulho. Os aficionados mais antigos, conhecedores desse universo, vão citar a precisão como um atributo.

A marca foi fundada em 1832, na cidade suíça de Saint-Imier. Já no começo do século passado sua característica mais marcante passou a ser a fabricação de cronômetros de alta acuidade. Naquela época, se você quisesse um relógio que atrasasse pouco, era um Longines que você deveria comprar.

Agora, a marca que hoje pertence ao grupo Swatch chega pela primeira vez oficialmente ao Brasil, pelas mãos do grupo argentino Chronos. Desde abril, os relógios Longines estão em 12 revendedores, em Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Ribeirão Preto e São Paulo.

Longines Legend Diver: universo do mergulho (Longines/Divulgação)

Mais de 190 anos de história

“A possibilidade de uma loja própria, uma butique da marca, não está descartada e poderá ser considerada futuramente, conforme a evolução da operação no Brasil”, disse em entrevista à EXAME Casual Robert Edwin Thisted, executivo comercial da Chronos no Brasil.

Para o executivo, a marca é voltada para os entusiastas da relojoaria suíça. “A Longines é uma marca com mais de 190 anos de história, reconhecida mundialmente por seu espírito pioneiro, busca constante por precisão e uma visão atemporal de elegância. Seu público é formado por pessoas que valorizam tradição, autenticidade e sofisticação.”

Os aficionados reconhecem a Longines como uma marca de tradição, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento e inovação da indústria relojoeira, diz Thisted. “É valorizada pela precisão, confiabilidade e pela excelente relação qualidade-preço, atributos que fortalecem sua reputação entre colecionadores e apaixonados por relógios.”

Bom custo-benefício

Em 1925, a Longines lançou o primeiro cronógrafo com função flyback, que permite reiniciar a medição de tempo sem zerar o marcador, e o primeiro relógio de pulso com segunda zona de tempo. Com o desenvolvimento da aviação, esse era um dos relógios preferidos dos pilotos. Na Segunda Guerra, a marca usava a denominação de Avigation, junção de Aviation com Navigation.

A manufatura foi uma das primeiras a lançar o conceito de famílias para os seus relógios, algo hoje disseminado na indústria. A primeira foi a Conquest, em 1954. Historicamente, um dos relógios da Longines mais conhecidos foi o Ultra-Chron de alta frequência, lançado em 1967, uma época em que diversas marcas lançaram relógios de alta precisão, como as também suíças Zenith e Girard-Perregaux e a japonesa Seiko.

A partir dos anos 1950 e 1960 a marca passou a lançar relógios de mergulho. Em sua trajetória, a Longines desenvolveu uma forte ligação com o universo esportivo, atuando como cronometrista oficial de campeonatos internacionais e patrocinador de modalidades como esqui e hipismo.

Hoje, seu lema global é Elegance is an Attitude. A nova campanha global conta com o ator britânico Henry Cavill. Entre os modelos da marca de maior sucesso, para homens e mulheres, estão Longines Master Collection, HydroConquest, Spirit e DolceVita.

São relógios com boa relação custo-benefício. Um Conquest com pulseira de borracha custa no Brasil 16.320 reais. Já um Legend Diver com bracelete de aço sai por 33.040 reais.

Longines Conquest: acessível (Longines/Divulgação)

"Operação robusta no Brasil"

Douglas Gravina, um dos colecionadores mais respeitados do país, é um fã da marca. “Minha opinião sobre a Longines é a melhor possível. Quando a marca fabricava seus próprios movimentos in-house era uma das mais importantes da Suíça, e para mim o mais. No passado, para exploradores, para aventureiros, o que era confiável eram os relógios da Longines.”

Hoje, a maioria dos relógios Longines funciona com movimento ETA de base, que pertence também ao grupo Swatch. Gravina comenta que nunca foi muito fácil encontrar relógios da marca no Brasil. “Ao contrário da Omega, outra fabricante de excelência, que tinha filial no Brasil e a preferência do brasileiro. Mas lá fora você percebe como a marca é grande”, diz Gravina.

Se depender dos executivos da Chronos, essa história deve mudar. “Em 2025, nosso foco é crescer de forma sólida e sustentável, sempre ao lado dos melhores parceiros”, afirma Thisted. “A meta é ampliar a presença da Longines em grandes capitais onde ainda não atuamos. Estamos construindo as bases para uma operação robusta e duradoura no Brasil.”