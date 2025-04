De volta aos clássicos: relógios com inspiração em modelos antigos viram tendência

1—Rolex Land-Dweller

A pulseira integrada com a caixa do Land-Dweller apareceu em 1969, com o Rolex Quartz, e novamente em 1974, em um Datejust com mecanismo automático. O mostrador exibe um padrão gráfico em favo de mel. O bracelete é a chamada Flat Jubilee. O relógio chega em dois tamanhos, 36 e 40 milímetros. São 12 variações no total. Entre os materiais estão ouro branco, ouro everose, platina e mistura de ouro com aço. Os mostradores vêm em branco ou azul-glacial. O movimento automático 7135 chega repleto de inovações. As peças de silício do novo escape Dynapulse ajudam a proteger de campos magnéticos e oferecem um rendimento maior. O novo calibre tem reserva de marcha de 66 horas e pode ser apreciado pelo fundo aberto da caixa. Preço: de 117.700 reais, para o modelo de aço e ouro branco de 36 milímetros, a 916.300 reais, para o relógio com caixa de 40 milímetros de platina com diamantes.

2—Tank Louis Cartier

Pouco depois de sua criação, em 1917, a Cartier começou a oferecer novas interpretações do Tank, com diferentes formatos, tamanhos, materiais e mostradores. Essas evoluções incluem o Tank Cintrée, Tank Chinoise, Tank Asymétrique, Tank Américaine, Tank Française e, mais recentemente, o Tank Must SolarBeatTM. Criado em 1922, o Tank Louis Cartier é o sucessor do Tank original, conhecido como Tank Normale, com mostrador mais alongado e retangular. A novidade nessa nova versão é o movimento automático. O calibre 1899 MC permite o aumento de tamanho do Tank Louis Cartier, com caixa de 38,1 por 27,75 milímetros. Disponível em ouro rosa e ouro amarelo. Preço: sob consulta

3—IWC Ingenieur Automatic 35

O primeiro Ingenieur foi apresentado pela IWC em 1955 como um tributo aos engenheiros pós-Segunda Guerra, um relógio ao mesmo tempo preciso e protegido dos efeitos de campos magnéticos. Em 1967, o modelo evoluiu para o Ingenieur SL, abreviação para steel line, projetado pelo lendário Gerald Genta e que ajudou a redefinir o conceito de relógio esportivo de luxo, com bracelete integrado. Agora, a manufatura de Schaffhausen apresenta novas versões do modelo, em um tamanho menor de caixa. São três versões de 35 milímetros. Um modelo é feito de ouro com mostrador dourado, enquanto dois modelos têm caixa e pulseira de aço inoxidável, um com mostrador preto e o outro prateado. O fundo de caixa em cristal de safira exibe o calibre 47110 com corda automática e reserva de marcha de 42 horas. Preço: 63.800 reais em aço e 236.000 reais em ouro

4—TAG Heuer Formula 1

O modelo agora vem com uma caixa refinada de 38 milímetros. A coleção original foi apresentada em 1986. Aquele foi o ano também da estreia oficial da recém-nomeada TAG Heuer. Com a aquisição do histórico nome Heuer pelo grupo Techniques d’Avant Garde, as duas empresas se unificaram. No espírito da década de 1980, com cores pouco usuais para a relojoaria suíça de luxo, a coleção conquistou novos consumidores. São nove modelos agora. Três deles fazem parte da coleção principal. Os seis modelos restantes são edições limitadas. Com o movimento Solargraph, a bateria do relógio é recarregada pela luz solar ou artificial. Dois minutos de exposição direta ao sol são suficientes para alimentar o relógio por um dia inteiro. A resistência à água é de 100 metros. Preço: sob consulta

5—Panerai Luminor Marina

O Luminor é o relógio mais clássico da Panerai, com a icônica proteção de coroa. O modelo foi lançado em 1950, apenas para a Marinha italiana. Foi só em 1993 que a marca passou a vender peças para o consumidor final. O novo Luminor Marina vem em cinco versões, em titânio e em aço. Os principais elementos estão lá, como o mostrador luminoso com construção em sanduíche. O novo calibre P.980 tem reserva de marcha de três dias no movimento automático e função “stop-second”, permitindo precisão no ajuste da hora parando o ponteiro dos segundos. A nova série apresenta pela primeira vez uma resistência à água até 500 metros. O design da caixa de 44 milímetros vem com espessura reduzida em 12%. A versão em titânio grau 5 vem com 44% menos peso e é mais resistente à corrosão e ao desgaste físico. O modelo em aço é feito de uma liga com ferro, cromo e níquel, principalmente. Preços: de 56.400 reais a 62.800 reais

6—Montblanc 1858 Geosphere Annual Calendar Limited Edition

A Minerva é uma tradicional manufatura suíça do século 19. Quando a Montblanc comprou a empresa, em 2006, adquiriu todo o conhecimento de produção na área. Em Genebra, agora, foram apresentadas duas novas edições limitadas do calendário anual Montblanc 1858 Geosphere com um novo movimento Minerva. O calibre apresenta um calendário anual, uma grande janela de data e uma função de hora mundial. É composto de 336 peças, todas decoradas a mão, e pode ser visto através do fundo da caixa em cristal de safira. O mês de julho foi substituído pela palavra “Minerva”, pois foi em 30 de julho de 1887 que a marca Minerva foi registrada. Os relógios vêm em uma caixa de 42 milímetros em lime gold (30 peças) ou aço inoxidável (100 peças). Preços: sob consulta

7—Bvlgari Serpenti Aeterna

A linha Serpenti da Bvlgari já havia ganhado uma série de comemorações em 2023, quando completou 75 anos. Agora, volta como destaque da maison de origem romana. O animal para o ano de 2025 no calendário chinês é a serpente. Com Aeterna, a marca italiana traz o réptil de volta à vida em joias luxuosas. Mas trata-se de um formato estilizado, sem olhos ou escamas, apenas com a forma mais elementar da serpente, feito de ouro rosa e cravejado com diamantes. O novo design da pulseira tem um engenhoso mecanismo.O movimento é o mecânico ultrafino BVF 900 com turbilhão de corda manual. A caixa é de 40 milímetros. Preço: sob consulta

8—Tudor Black Bay 58

Uma das estrelas da Tudor, o Black Bay 58 vem cheio de novidades. O relógio chega com certificação Master Chronometer. A cor também é inteiramente nova, um bordeaux. E um bracelete de cinco elos com fecho T-fit foi incorporado ao modelo e se torna uma opção a mais, junto com a pulseira de três elos e a de borracha. O nome Black Bay 58 é uma alusão ao ano de 1958, data em que foi lançado o primeiro relógio de mergulho Tudor com estanquidade até 200 metros, referência 7924, também apelidado de Big Crown. Para além de semelhanças com o histórico relógio, o modelo de agora possui uma caixa de 39 milímetros de diâmetro, as proporções características dos anos 1950, e que no pulso parece até menor. O calibre é o de manufatura MT5400-U, com reserva de marcha de 65 horas. Preços: de 30.900 reais a 33.250 reais

*O jornalista viajou para Genebra a convite do Watches & Wonders