ViaMobilidade instala barreiras de segurança na Linha 5-Lilás após morte de passageiro

A ViaMobilidade, responsável pela Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo, iniciou a instalação de barreiras de segurança conhecidas como “Gap Fillers” para reduzir o risco de acidentes. A medida foi adotada após a morte de um passageiro, que foi esmagado pelas portas na estação Campo Limpo.

As barras começaram a ser instaladas na sexta-feira, 16, e a primeira estação a receber os equipamentos foi Capão Redondo. Desenvolvidas pela concessionária, as barreiras são estruturas poliméricas com alma metálica, fabricadas sob medida para diminuir o vão entre o trem e a plataforma.

Instalação noturna

Segundo a ViaMobilidade, a instalação das 3.500 unidades está programada para acontecer no período noturno, de modo a evitar qualquer impacto na operação da linha. O projeto deve ser concluído em até 90 dias e abrangerá as 17 estações da Linha 5-Lilás.

O acidente fatal ocorrido na estação Campo Limpo levou a concessionária a agir rapidamente na adoção das barreiras. A iniciativa reforça o compromisso da ViaMobilidade com a segurança dos usuários, especialmente em uma linha que transporta milhares de passageiros diariamente.