Depois de muito spoiler, a Rolex apresenta o tão esperado modelo Land-Dweller

GENEBRA. No Watches & Wonders, algumas marcas apresentam seus lançamentos aos jornalistas com antecedência, sob embargo. A Rolex não faz isso. Alguns dias antes do maior evento do ano da relojoaria, a marca da coroa costuma lançar um vídeo apenas sugerindo o que vem por aí. E deixa os fãs em polvorosa.

Desta vez foi um pouco diferente. Dois dias antes da abertura da feira, o ex-tenista Roger Federer, embaixador da marca, postou uma foto em sua conta do Instagram usando um relógio de aço, meio de lado, que muitos identificaram como sendo o novo Land-Dweller, que já vinha sendo falado.

Logo depois o lançamento foi realmente vazado. Vídeos e fotos do Land-Dweller circularam nas redes sociais. No primeiro dia do salão, realizado em Genebra entre os dias 1 e 7 de abril, a Rolex apresentou por fim este e outros modelos. Como sempre, gerando muito barulho. Confira a seguir.

Estética retrô

A primeira coisa que chama a atenção no Land-Dweller é a pulseira integrada com a caixa, como se fossem continuação. Esse modelo apareceu em 1969 com o Rolex Quartz e novamente em 1974 em um Datejust com mecanismo automático.

O mostrador exibe um padrão gráfico em favo de mel, inspirado na natureza. O bracelete é a chamada Flat Jubilee. O relógio chega em dois tamanhos, 36 e 40 milímetros. São 12 variações no total. Entre os materiais estão ouro branco, ouro everose, platina e mistura de ouro com aço. Os mostradores vêm em branco ou azul-glacial

A fluidez do conjunto é acentuada pelo jogo de acabamentos acetinado e polido. Nas versões que possuem mostrador Chromalight, os números e os marcadores abertos são luminescentes. Os ponteiros, também luminescentes, foram especialmente desenhados para este relógio.

Movimento revolucionário

O Land-Dweller marca uma revolução, e não evolução, para a Rolex, por dois motivos. O primeiro é a estética retrô com elementos contemporâneos, como falamos até agora. O segundo é devido ao novo movimento automático. O calibre 7135 chega repleto de inovações. O Land-Dweller está associado a 32 pedidos de patente e patentes, sendo que 18 são exclusivos deste modelo.

O escape Dynapulse do calibre 7135 é uma alternativa ao tradicional escape de âncora suíço. É composto por peças de silício em sua maior parte e tem uma arquitetura inovadora. Com esse escape, a energia é transmitida por rolamento, ao invés de atuar por deslizamento.

Os detalhes são bastante técnicos, mas o que é importante saber é que o novo escape é praticamente insensível a campos magnéticos e oferece um rendimento energético significativamente superior ao de um escape convencional. O novo calibre tem reserva de marcha de 66 horas e pode ser apreciado pelo fundo aberto.

No Brasil, os preços ficam entre 117.700 para o modelo de aço e ouro branco de 36 milímetros e 916.300 para o relógio com caixa de 40 milímetros de platina com diamantes.

A Rolex apresentou ainda no Watches & Wonders novas versões do GMT-Master II, versões do Oyster Perpetual com mostrador em tons pastel, uma versão em outro amarelo do 1908, um Datejust com diamantes e um Cosmograph Daytona com mostrador laqueado azul-turquesa. Confira nossa cobertura completa aqui em exame.com.