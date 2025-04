Relógios para profundidades: Tudor reforça linhas Black Bay e Pelagos

A Tudor é uma marca que tem o pulso do cliente. A manufatura é a única no salão Watches & Wonders que monta uma loja pop up no centro de Genebra onde os relógios apresentados estão já à disposição do público. A maioria das demais marcas leva ainda semanas para disponibilizar as peças nos revendedores e nas lojas próprias.

Agora, no maior evento de relojoaria do ano, a marca suíça do grupo da Rolex segue apostando em sua linha de maior sucesso, com lançamento de novas versões. Quatro novos modelos da linha Black Bay foram lançados durante o maior evento do ano da relojoaria, que acontece entre os dias 1 e 7 de abril. Confira.

Black Bay 58

Uma das estrelas da marca, o Black Bay 58 vem cheio de novidades. O relógio chega com certificação Master Chronometer, um dos padrões mais exigentes da indústria em termos de cronometria e de resistência a campos magnéticos. Após montados, todos os relógios são testados na Suíça pelo Instituto Federal de Metrologia (METAS).

A cor também é inteiramente nova, um bordeaux. E um bracelete de cinco elos com fecho T-fit foi incorporado ao modelo e se torna uma opção a mais, com a pulseira de três elos e a de borracha.

O nome Black Bay 58 é uma alusão ao ano de 1958, data em que foi lançado o primeiro relógio de mergulho Tudor com estanquidade até 200 metros, referência 7924, também apelidado de Big Crown.

Para além de semelhanças com o histórico relógio, o modelo atual possui uma caixa de 39 milímetros de diâmetro, as proporções características dos anos 1950, e que no pulso parece até menor. O calibre é o de manufatura MT5400-U, com reserva de marcha de 65 horas.

Os preços no Brasil ficam entre 30.900 reais 33.250 reais.

Tudor Black Bay 58: nova cor (Tudor/Divulgação)

Pelagos Ultra

Este modelo foi concebido especificamente para ultrapassar os desafios associados ao mergulho de saturação. A nova versão é o mais técnico desenvolvido até agora, com estanquidade de até 1000 metros, sistema de ajuste do bracelete exclusivo e caixa em titânio de 43 milímetros.

O relógio também possui a Certificação Master Chronometer do METAS. A luminescência também foi melhorada, para aumentar a visibilidade, com duas cores diferentes: azul e verde. A marca sabe que modelos para situações extremas são usados em condições muito menos adversas. Mas vale aqui a inspiração.

O modelo Pelagos Ultra junta-se à família de relógios de mergulho técnicos da marca, que conta com o Pelagos, Pelagos LHD e Pelagos FXD. O calibre é o de manufatura MT5612-U com reserva de marcha de 65 horas. O bracelete em titânio de nível 2 tem ajuste rápido exclusivo e vem com uma pulseira adicional em borracha preta.

No Brasil, o preço é de 43 mil reais

Black Bay 68

Na contramão de muitas marcas que apresentaram relógios menores este ano, a Tudor apresentou um modelo Black Bay de 43 milímetros completamente novo. Em duas novas combinações de cores de mostrador, azul e prateado, o relógio vem com certificação Master Chronometer pelo METAS.

Em 1968 a marca do escudo lançou o que se tornaria csartão de visita da marca, o emblemático ponteiro snowflake. O Black Bay 68 presta homenagem a esse momento importante da história da marca. O novo modelo traz outras referências ao passado da marca, como os flancos laterais suaves em vez dos rebites de inspiração vintage.

O bracelete é de três elos em aço inoxidável acetinado e escovado, que inclui flancos suaves nos elos, com estreitamento gradual. O fecho é o T-fit, de ajuste rápido. Com caixa de aço inoxidável, luneta preta unidirecional graduada de 60 minutos com apontamentos prateados, o relógio vem com calibre de manufatura MT5601-U com certificação COSC e reserva de marcha de 70 horas. A estanquidade é de 200 metros.

O preço no Brasil é 33.950 reais.

Tudor Black Bay 68: tamanho maior (Tudor/Divulgação)

Black Bay Pro

Esta nova versão mantém a caixa com 39 milímetros de diâmetro, luneta fixa em aço e calibre de manufatura com a função GMT integrada com reserva de marcha de 70 horas. A novidade é um novo mostrador opalino único, com toques visuais que o tornam mais legível.

O Black Bay Pro foi apresentado em 2022 com um conceito totalmente novo, com base no histórico Black Bay, mas com maior funcionalidade e aperfeiçoamento no design. O resultado é um relógio robusto, com uma luneta fixa graduada de 24 horas com acabamento escovado e acetinado e um ponteiro snowflake amarelo.

A caixa polida com acabamento escovado e acetinado é de aço inoxidável. O mostrador opalino côncavo vem com marcadores das horas aplicados em cerâmica, revestidos com Super-LumiNova fluorescente e contornados em preto para aumentar a legibilidade.

São três designs de bracelete à escolha: bracelete em tecido Jacquard preto, bracelete híbrido em borracha e couro ou bracelete em aço 316L com rebites, equipada com o fecho T-fit de ajuste rápido.

A hora de referência é indicada por um ponteiro angular amarelo snowflake, que dá uma volta completa ao mostrador a cada 24 horas. A hora local é indicada por outro ponteiro snowflake mais curto e ajustável através da função de horas saltantes, em ambos os sentidos. A data é exibida na abertura posicionada às 3 horas.

Os preços no Brasil vão de 29.310 reais a 31.650 reais

Tudor Black Bay Pro: GMT em nova cor (Tudor/Divulgação)

Black Bay Chrono

O modelo Black Bay Chrono em aço vem desta vez com uma caixa redesenhada e dois mostradores que contrastam com os subcontadores, seguindo a tradição dos cronógrafos desportivos. O modelo vem agora com duas opções de bracelete, uma com três elos e outra com cinco, ambas munidas do fecho T-fit.

Desde 1954 a TUDOR vem aprimorando seus relógios de mergulho profissionais. E em 1970 foi lançado o Oysterdate, o primeiro cronógrafo da marca. O modelo Black Bay Chrono alia essas duas tradições para dar lugar a um cronógrafo desportivo digno dos mais puristas, com subcontadores em contraste.

A caixa polida com acabamento escovado e acetinado em aço inoxidável 316L mede 41 milímetros de diâmetro e vem com luneta fixa também em aço inoxidável 316L, além de disco em alumínio preto anodizado com escala taquimétrica.

O mostrador côncavo em preto mate ou opalino bem com os subcontadores circulares em contraste e ponteiros snowflake. O calibre cronógrafo de manufatura MT5813 é certificado pelo COSC e tem, reserva de marcha de 70 horas.

São dois braceletes à escolha, um em aço inoxidável com três elos com rebites ou outro em aço inoxidável com cinco elos, ambos equipados com o fecho T-fit.

Os preços no Brasil vão de 41.850 a 42.650 reais.