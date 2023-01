Taylor Swift rendeu US$ 230 milhões à Universal Music, diz JPMorgan

O álbum ‘Midnights’ de Taylor Swift ajudou a artista americana a gerar US$ 230 milhões em vendas para a Universal Music no ano passado, de acordo com o JPMorgan Chase & Co.

A cantora, de 33 anos, representou cerca de 3% das receitas da empresa com músicas gravadas em 2022, com o maior impulso ocorrendo no quarto trimestre do ano após o lançamento do álbum, escreveram analistas incluindo Daniel Kerven em nota.

Eles reiteraram uma recomendação equivalente à compra da ação e elevaram sua estimativa de crescimento de vendas orgânicas nos últimos três meses de 2022 de 6% para 10%.

“Midnights de Taylor Swift quebrou vários recordes e deve fornecer um impulso no quarto trimestre (e no primeiro trimestre) para o crescimento da Universal Music”, escreveram os analistas do JPMorgan. ‘Midnights’ vendeu seis milhões de álbuns equivalentes em oito semanas e se tornou o primeiro álbum da história a capturar o Top 10 completo da Billboard dos Estados Unidos, eles acrescentaram.

A Universal Music - que assinou um contrato plurianual com Swift em 2018 - deve registrar vendas anuais de cerca de US$ 11,2 bilhões, incluindo US$ 8,4 bilhões em músicas gravadas, segundo estimativas compiladas pela Bloomberg.