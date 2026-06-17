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Mesmo em ano de Copa do Mundo, NBA House mantém público cativo no Brasil

Com número recorde de patrocinadores, evento completa dez anos no país, reforça conexão com os fãs e enfrenta o desafio de se reinventar em um mercado cada vez mais concorrido

NBA House: evento chega à décima edição no Brasil (Divulgação)

NBA House: evento chega à décima edição no Brasil (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 17 de junho de 2026 às 09h00.

Em um ano com o calendário cheio de eventos, especialmente marcado pela Copa do Mundo e por uma explosão de ativações de marcas, a NBA House chega à sua décima edição no Brasil sustentada por uma convicção: o brasileiro consegue ter muitas paixões ao mesmo tempo.

“É claro que o futebol é o esporte número um do Brasil. Mas uma coisa não anula a outra”, diz Niva Vieira de Mello, diretora de eventos da NBA para América Latina e Canadá. “A NBA House é um evento consolidado, com uma comunidade de fãs que se conecta com o basquete, mas também com a cultura e o lifestyle que envolvem esse esporte. São fãs que realmente esperam a chegada do evento.”

Instalada no Shopping Eldorado, em São Paulo, entre os dias 3 e 21 de junho, a NBA House é um projeto da National Basketball Association (NBA), operado e promovido desde 2024 em parceria com a agência TM1. Neste ano, a experiência passou por oito mercados: Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Índia, Inglaterra, Japão e México, e é considerada a maior celebração da NBA fora dos Estados Unidos.

NBA House em São Paulo, 2026

NBA House: experiência em São Paulo une esporte, moda, música e celebridades (Divulgação)

Por aqui, a ativação conta com aproximadamente 6 mil m² dedicados ao universo do basquete. Em geral, o espaço é bastante procurado durante as finais do torneio, que neste ano teve New York Knicks e San Antonio Spurs na disputa — com os Knicks saindo campeões. Mas o público continua passando pelo local mesmo com o final da temporada.

“Estarmos em um shopping é uma decisão estratégica. Além do fã de NBA, conseguimos chamar a atenção de um público que escolhe conferir a experiência pela primeira vez, incluindo famílias. Afinal, somos uma plataforma atrativa e que desperta a curiosidade. Não à toa, a NBA House é um modelo de ativação que tem sido replicado por muitas outras marcas pelo mundo”, diz Niva.

Embora ainda não tenha revelado um balanço oficial, a organização espera ultrapassar 42 mil visitantes nesta edição.

Concorrência e resiliência

As “réplicas” citadas por Niva ficaram ainda mais numerosas em ano de Copa do Mundo. Um exemplo é a Casa CazéTV, experiência que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro, inspirada na NBA House, mas com foco no mundial. A produção do evento, inclusive, também é da TM1.

Apesar de mais concorrentes no mercado, a NBA House bateu recorde de parceiros oficiais em 2026. Foram dez marcas — Emirates, Hellmann’s, Jeep, Jim Beam, Michelob Ultra, NBA 2K, Sadia, Sportingbet, TNT e XP Inc. A responsável pela transmissão dos jogos no espaço foi a Amazon Prime Video, além de Eletromidia como parceira de mídia e apoio da SPTurismo.

“Quando olhamos para a primeira edição do evento, há dez anos, fica clara a nossa consolidação no mercado. Era tudo menor: espaço, investimentos, retorno, número de parceiros... Foi um trabalho muito bem construído, e que veio crescendo de forma bastante orgânica. Por isso mesmo, os resultados são consistentes”, avalia Niva.

Niva Vieira de Mello, diretora de eventos da NBA para América Latina e Canadá

Niva Vieira de Mello: diretora de eventos da NBA para América Latina e Canadá (Divulgação)

O desafio de não se tornar repetitivo

Para a executiva, o crescimento da NBA House é um reflexo do trabalho de curadoria para transformar o espaço em uma plataforma de experiências, reunindo moda, música, cultura pop e personalidades brasileiras. A ideia é aproximar a liga americana da realidade local.

“Escutamos muito os nossos fãs. A área externa do espaço, que já está no terceiro ano, nasceu de uma pesquisa com o público. Eles pediram um espaço mais aberto, uma quadra para bater bola e ter uma experiência mais livre, e nós atendemos”, conta Niva.

Os dez anos do evento também levam a organização a pensar em formas de renovar a experiência. Para este ano, por exemplo, foi criado o NBA Creators Club Brasil, com 16 influenciadores de esporte, moda, cultura e lifestyle criando conteúdos exclusivos sobre a ativação.

“O Brasil é um mercado que nos permite testar inovações. E o que queremos é que os fãs brasileiros entendam que estão vivendo uma experiência feita sob medida para eles”, finaliza.

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