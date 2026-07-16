Exclusivo: Netflix cresce 39% no consumo de produções nacionais em um ano

No último ano, o mercado audiovisual brasileiro alcançou um novo patamar de relevância global, com Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Ambos os filmes foram indicados ao Oscar, passaram dos US$ 18 milhões em bilheteria e levaram milhões de pessoas às salas de cinema. Mas a tendência de ver-se em tela, ao que tudo indica, seguiu para o streaming.

Dados inéditos obtidos em primeira mão pela EXAME revelam que o consumo de conteúdo brasileiro na Netflix, entre produções originais e títulos licenciados, cresceu 39% em horas assistidas em todo o mundo nos últimos 12 meses.

Com o desempenho, o Brasil consagrou-se como o país com o maior crescimento em horas vistas de seu conteúdo local entre todas as nações da América Latina.

O motor dessa escalada global no primeiro semestre foi a série Emergência Radioativa. A produção, que retrata a tragédia histórica do acidente com o Césio-137 em Goiânia, conquistou o público internacional e garantiu um lugar no Top 50 de shows mais vistos no mundo no período. No total, acumulou 22 milhões de visualizações.

O esporte brasileiro também mostrou força com a série documental Ronaldinho Gaúcho, que se posicionou entre os 10 mais assistidos no mundo nos primeiros seis meses do ano.

Ambos os títulos se somam a sucessos recentes de audiência em língua não inglesa, como Donos do Jogo, Senna e o longa Caramelo, que figuram entre os mais vistos em regiões diversas como Europa, Ásia e outros países da América Latina.

Uma engrenagem que já gerou 50 mil empregos

O apetite global pelas histórias brasileiras reflete um investimento da empresa na estruturação do mercado local. Desde a estreia de 3% em 2016 — a primeira série original brasileira da plataforma —, a Netflix injetou uma série de recursos que movimentaram a economia criativa do país.

Em entrevista exclusiva à Casual EXAME, Francisco "Paco" Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix para a América Latina, revelou que a operação da companhia já empregou cerca de 50 mil pessoas no Brasil.

"Do total, foram 20 mil profissionais contratados para o elenco e equipes de produção, além de um adicional de 30 mil extras e contratos diários", detalhou Ramos.

A abertura desses números pela Netflix estabelece uma métrica inédita de transparência no setor, uma vez que concorrentes diretos como Prime Video, HBO Max e Disney+ não compartilham dados de empregabilidade.

Para Paco Ramos, o amadurecimento técnico do mercado nacional é nítido: "essa geração de empregos nos permite que, se antes tínhamos um processo mais lento e difícil para produzir uma série, hoje conseguimos entregar várias no ano, trabalhando com diversas produtoras e milhares de pessoas nos elencos e equipes."

Flexibilidade no modelo de negócios atrai grandes cineastas

Para além das produções originais de seu selo, a Netflix tem apostado no licenciamento de grandes obras do cinema nacional para compor a vitrine global. Nos últimos 15 anos, a empresa licenciou mais de 1.000 títulos brasileiros de 80 parceiros locais diferentes.

São bons exemplos lançamentos como Homem com H, O Último Azul, vencedor do Urso de Prata, e O Agente Secreto — este último indicado a quatro estatuetas do Oscar no início deste ano.

A chave para atrair diretores consagrados no circuito de festivais internacionais (como Cannes e Veneza) tem sido a flexibilidade contratual. Ramos enfatiza que a plataforma não impõe um modelo de negócios único e respeita o desejo dos criadores de manter a propriedade intelectual das próprias obras.

"Se o diretor prefere manter a propriedade e nos conceder uma janela de exibição, nós sentamos e desenhamos o acordo. Forçar uma visão artística apenas para agradar a plataforma resulta em divórcio criativo", pontuou o executivo.

A diversidade de catálogo tem ajudado a desmistificar a percepção de que o público latino consome apenas comédia e melodrama. O Brasil já se posiciona como um dos três maiores mercados da Netflix no mundo.