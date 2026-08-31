A goleira olímpica que virou referência mundial em salada Caesar

Aerin Frankel construiu a carreira defendendo o gol da seleção americana de hóquei no gelo, função que a levou a uma medalha de ouro olímpica e a um contrato na liga profissional feminina da modalidade. Nos últimos dois anos, a goleira de 27 anos ganhou notoriedade por outro motivo: se tornou uma espécie de crítica especializada em saladas Caesar, prato que passou a provar e avaliar em viagens pelo mundo.

O hábito começou como brincadeira entre amigos e hoje reúne mais de 65 mil seguidores em um perfil no Instagram dedicado exclusivamente a essas resenhas, como contou ao The Wall Street Journal. Frankel já avaliou versões do prato em redes de fast-food, restaurantes badalados, cidades europeias e cidades do interior americano ligadas ao hóquei.

Uma dessas avaliações aconteceu no restaurante Hawksmoor, em Manhattan, conhecido por servir folhas de alface romana amassadas à mão com molho de alho fresco, limão, molho inglês, ovo poché e anchovas cantábricas. A goleira deu nota 8,2 ao prato, resultado abaixo de outras experiências recentes, como a Caesar de frango ao molho buffalo que provou em Syracuse e o wrap de Caesar da rede Sweetgreen. A ausência da opção de adicionar carne pesou na avaliação, assim como os croutons, que ela descreveu como mais parecidos com lascas de gelo do que com pedaços de pão torrado.

De atleta a autoridade em Caesar

O interesse de Frankel pelo prato começou tarde. Ela só experimentou uma salada Caesar aos 15 ou 16 anos e só desenvolveu gosto por ela quando passou a morar sozinha em Boston. A partir daí, o hábito virou rotina, a ponto de colegas de time estranharem o entusiasmo por um simples prato de folhas.

Foi a sugestão de uma amiga, que já mantinha um perfil dedicado a espresso martinis, que motivou Frankel a criar, em 2024, a conta PainByRomaine, destinada a resenhas de Caesar. A primeira publicação, sobre uma versão servida em uma casa no Quebec, teve pouca repercussão além do círculo de amigos e familiares. Ainda assim, companheiras de equipe já haviam adotado o costume de levar as saladas para os jantares do time, e aos poucos o público começou a crescer.

O salto durante os Jogos de Milão

O ponto de virada aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão, em 2026. A seleção dos Estados Unidos venceu todas as partidas do torneio, incluindo uma final contra o Canadá decidida na prorrogação. Frankel sofreu apenas dois gols em cinco jogos e estabeleceu um recorde olímpico ao manter três jogos seguidos sem sofrer gols.

Foi nesse período que o público da conta disparou. Durante um jantar com os pais em Milão, Frankel percebeu que havia ganhado cerca de 15 mil novos seguidores em poucos dias, segundo relatou ao WSJ. A cidade responsável por essa explosão de popularidade também rendeu a pior nota já registrada por ela: 5,4, atribuída a uma versão que levava azeitonas verdes, ingrediente que, segundo a goleira, não combina com o prato clássico.

Uma comunidade em torno do prato

Com o tempo, Frankel se tornou uma espécie de enciclopédia ambulante sobre o assunto. Ela costuma lembrar que a receita não tem relação com o imperador romano, mas sim com Caesar Cardini, cozinheiro radicado em Tijuana, no México, apontado como criador do prato.

Os seguidores da conta enviam fotos de suas próprias versões, indicações de restaurantes e até presentes relacionados ao tema, como um pote de manteiga com sabor de Caesar preparado artesanalmente por um fã. Frankel já registrou formatos pouco convencionais do prato, incluindo sanduíches, cachorros-quentes e pizzas, além de coberturas como frango apimentado, bacon, milho estilo elote e lagosta.

Atualmente, ela atua pelo Boston Fleet, da Professional Women's Hockey League, enquanto se prepara para os próximos Jogos Olímpicos de Inverno, marcados para 2030 nos Alpes franceses. Na cidade natal dela, Chappaqua, no estado de Nova York, duas delicatessens passaram a incluir wraps de Caesar no cardápio em homenagem à goleira. Uma delas já recebeu nota 8,5 no perfil.