Copa do Mundo: 10 cidades para conhecer para além dos jogos

A Copa do Mundo de 2026 será sediada em três países pela primeira vez na história. Com 104 partidas distribuídas em 16 cidades do México, Estados Unidos e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho, o torneio vai além do futebol e se transforma em uma chance de explorar diferentes destinos da América do Norte.

Dessas 16 cidades, dez são imperdíveis para torcedores fanáticos que querem viajar durante o mundial, segundo o guia elaborado por Liza Prado para o Lonely Planet. Veja, a seguir, quais são elas e as melhores opções de hospedagem para curtir a Copa.

Toronto, Canadá

A cidade mais multicultural do planeta receberá seis partidas entre 12 de junho e 2 de julho no BMO Field. Mais da metade dos habitantes nasceu no exterior, o que se reflete nos bairros e na gastronomia diversificada. Museus, espaços culturais e áreas verdes são outras atrações interessantes.

O Hotel X Toronto fica a poucos quarteirões do estádio, no bairro Waterfront. Para quem não tiver ingresso, o Real Sports oferece telões de até 12 metros de largura próximo à CN Tower. O acesso ao estádio pode ser feito por transporte público, com duas paradas de bonde (Dufferin Gate Loop e Exhibition Loop) e uma estação de trem (Exhibition GO).

Vancouver, Canadá

Vancouver é uma mistura de sofisticação urbana e natureza. A cidade sediará sete jogos de 13 de junho a 7 de julho no BC Place. Para além do futebol, há restaurantes de classe mundial, experiências multiculturais e acesso fácil ao Stanley Park, um dos maiores parques urbanos do mundo.

O Georgian Court Hotel, no bairro de Yaletown, fica em frente ao estádio. O Shark Club é o bar esportivo preferido dos moradores locais. O Skytrain até a estação Stadium/Chinatown ou os ônibus das linhas 6, 17 e 23 são opções de transporte público.

Cidade do México, México

A capital mexicana sediará a partida de abertura em 11 de junho no Estádio Aztecas. Cinco partidas acontecerão até 5 de julho. A metrópole oferece museus de primeira linha, sítios arqueológicos, vida noturna e gastronomia de rua elogiada mundialmente.

O Punto Lofts oferece estúdios modernos próximos ao estádio. O Torito Sports Bar Reforma é o local favorito da região perto do Parque Chapultepec. A estação de metrô Estadio Azteca garante acesso direto, com diversas linhas de ônibus que param em frente ao estádio.

Guadalajara, México

Berço do mariachi e da tequila, a cidade da "eterna primavera" vai receber quatro jogos entre 11 e 26 de junho no Estádio Akron. Guadalajara tem uma praça central que abriga museus, murais e mercados, sem contar os bairros dominados pela arte.

O Hotel Aló Degollado fica no centro histórico, com fácil acesso ao transporte público. O Sky Wings Chapultepec, com temática de aviação, fica lotado em dias de jogos importantes. O acesso ao estádio, localizado nos arredores, é melhor feito por Uber, embora o ônibus da linha 1 do SiTren pare a 2,4 quilômetros.

Monterrey, México

O centro comercial do México receberá quatro partidas de 14 a 29 de junho no Estádio BBVA. Tem atividades para todos os gostos: da agitação do distrito comercial até exposições e museus excepcionais, enquanto as montanhas acidentadas oferecem opções para os turistas aventureiros.

O Hoteles Antigua Casona Allende, no Barrio Antiguo, oferece experiência boutique a preço acessível e fica a uma curta caminhada das atrações. O SkyGamers Sports Bar é um dos melhores lugares para assistir a partidas. A estação de metrô Exposición fica a 15 minutos a pé do estádio.

Atlanta, EUA

Atlanta sediará oito jogos entre 15 de junho e 15 de julho no Estádio Mercedes-Benz, incluindo uma semifinal. A cidade marcou a história americana como lar de líderes dos Direitos Civis e permanece berço do progresso e da cultura negra, do hip hop do Dirty South às universidades historicamente negras.

O Hotel Granada, em Midtown, oferece estadia confortável em edifício da década de 1920. O Stats Brew Pub tem mais de 70 telas HD e cinco bares. A estação de metrô GWCC/CNN Center fica a um quarteirão do estádio.

Boston, EUA

Gosta de história, parques e museus? Boston é a principal sugestão. A capital de Massachusetts vai receber sete partidas entre 13 de junho e 9 de julho no Gillette Stadium.

The Verb Hotel, em Fenway-Kenmore, tem temática rock 'n' roll e quartos confortáveis. O Dillon's é um pub esportivo focado em futebol em Back Bay. A Foxborough Station, servida pelo MBTA, garante acesso por transporte público.

Dallas, EUA

Dallas transborda energia jovem e cultura. Museus, arte de rua, churrasco defumado e times esportivos marcam a cidade, que irá receber nove partidas entre 14 de junho e 14 de julho no AT&T Stadium, incluindo uma semifinal.

O Mint House Dallas oferece estúdios com vista para o horizonte no centro. O Christie's é um bar de três andares com mais de 60 TVs. Não há transporte público direto para o estádio, localizado a 32 quilômetros a oeste; o trem DART até a estação Centerpoint em Arlington, seguido de táxi, é alternativa.

Houston, EUA

A maior cidade do Texas receberá sete partidas de 14 de junho a 4 de julho no NRG Stadium. Houston possui obras de arte públicas e museus famosos, assim como sua gastronomia e parques. Como sede do Centro Espacial Lyndon B. Johnson da NASA, é destino imperdível para quem curte viagens espaciais.

O Hotel Saint Augustine, em Montrose, oferece design arrojado em jardim sereno. O Pitch 25 é um biergarten de 2.323 metros quadrados com quadra de futsal coberta, fundado pelo jogador Brian Ching. A parada Stadium Park/Astrodome do METRO garante acesso.

Kansas City, EUA

Kansas City sediará seis jogos entre 16 de junho e 11 de julho no Arrowhead Stadium. A cidade localizada no meio-oeste é repleta de fontes naturais, jazz e, principalmente, churrasco.

O Crossroads Hotel, em antigo centro de distribuição da Pabst Blue Ribbon, oferece estilo industrial-chique. O No Other Pub combina bar esportivo, fliperama e sala de jogos. A linha de ônibus 47 da RideKC deixa passageiros nas proximidades.