Como usar o celular para monitorar treino? Os 5 melhores recursos e apps

Quem corre no parque com o celular no bolso ou treina na academia com o aparelho apoiado no banco já carrega um dispositivo capaz de registrar boa parte do que um smartwatch faz — sem gastar uma fortuna num relógio novo. GPS, acelerômetro, giroscópio e câmera são sensores que a maioria dos smartphones vendidos no Brasil já traz de fábrica, e uma safra de apps aprendeu a extrair deles dados úteis para quem quer acompanhar a própria evolução.

A seleção abaixo reúne cinco apps verificados em agosto de 2026, escolhidos com base em quatro critérios:

Disponibilidade no Brasil, com download pela Google Play ou App Store;

Custo zero ou investimento opcional, sem exigir assinatura para as funções básicas;

Funcionamento sem smartwatch, pulseira ou qualquer acessório adicional;

Cobertura de modalidades distintas: passos e hábitos diários, corrida guiada, GPS multiesporte, musculação com registro de carga e contagem automática de repetições por câmera.

Apps para corrida, caminhada e atividade diária

Strava

Abertura de capital do Strava planeja captação de recursos para novas aquisições (NurPhoto /Getty Images)

O Strava traz versatilidade para quem alterna corrida, caminhada, bicicleta e trilha ou quer comparar evolução com amigos. A versão gratuita já grava atividades por GPS de forma ilimitada e centraliza percursos, ritmo, distância e ganho de elevação num só histórico. A assinatura acrescenta análises de desempenho, sugestões de rota, metas de treinamento e segmentos competitivos.

Disponibilidade: Android e iPhone, com português do Brasil;

Preço em agosto de 2026: versão básica gratuita; assinatura individual por R$ 22,90/mês ou R$ 149,90/ano;

Benefício principal: centraliza sessões de modalidades diferentes e facilita acompanhar evolução por período.

Samsung Health

O Samsung Health é o ponto de partida para quem tem um celular Galaxy e quer monitorar atividade sem instalar nada. O app usa os sensores do próprio aparelho para contabilizar passos, distância, calorias e tempo de atividade, além de permitir registro manual de caminhadas, corridas e outros hábitos. Funciona de forma passiva — basta manter o celular no bolso durante o dia. Para sessões de corrida ou caminhada, o ideal é iniciar a gravação dentro do app, o que separa o exercício deliberado dos passos comuns.

Disponibilidade: pré-instalado em celulares Galaxy; disponível na Galaxy Store e Google Play para aparelhos compatíveis;

Preço em agosto de 2026: gratuito, sem plano pago para as funções básicas de monitoramento;

Benefício principal: mede atividade diária de forma passiva, sem exigir relógio ou pulseira inteligente.

Nike Run Club

O Nike Run Club (NRC) traz orientação para quem está começando no mundo da corrida. Além de registrar rota, distância, ritmo e elevação via GPS, o app oferece corridas guiadas por áudio com instruções de ritmo e esforço — um tipo de conteúdo que outros apps costumam reservar para assinantes pagos. Os planos de treino adaptáveis atendem de iniciantes a corredores em preparação para meia maratona.

Disponibilidade: Android e iPhone, com interface em português;

Preço em agosto de 2026: gratuito;

Benefício principal: corridas guiadas por áudio dão instruções pelo fone de ouvido, reduzindo a necessidade de olhar para a tela durante o treino.

Hevy

Hevy

O Hevy é o app mais indicado da seleção para quem treina com carga e quer acompanhar progressão. Em vez de medir exercícios de forma automática, ele permite registrar séries, repetições, peso usado e tempo de descanso. O histórico organizado por exercício mostra se houve evolução real de carga ou volume ao longo das semanas — o equivalente digital da planilha de treino que muita gente ainda anota em papel.

Disponibilidade: Android e iPhone;

Preço em agosto de 2026: versão gratuita funcional; o Hevy Pro remove limites de rotinas e acrescenta análises detalhadas (valor e ciclo de cobrança podem variar por loja);

Benefício principal: histórico organizado por exercício e carga, útil para acompanhar sobrecarga progressiva;

MyRepsCount Workout Tracker

O MyRepsCount é o mais diferente da lista. Ele usa a câmera do celular e detecção de movimento por IA para contar repetições de forma automática. Funciona bem como apoio para calistenia, HIIT, Tabata e treinos caseiros com movimentos amplos — agachamento, flexão, afundo e burpee, entre outros. Todo o processamento acontece no aparelho, sem envio de vídeo para servidores externos.