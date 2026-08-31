Como usar o celular para monitorar treino? Os 5 melhores recursos e apps

Monitorar treino pelo celular: cinco apps que dispensam smartwatch para registrar exercícios (Asics/Divulgação)
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Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15h53.
Quem corre no parque com o celular no bolso ou treina na academia com o aparelho apoiado no banco já carrega um dispositivo capaz de registrar boa parte do que um smartwatch faz — sem gastar uma fortuna num relógio novo. GPS, acelerômetro, giroscópio e câmera são sensores que a maioria dos smartphones vendidos no Brasil já traz de fábrica, e uma safra de apps aprendeu a extrair deles dados úteis para quem quer acompanhar a própria evolução.
A seleção abaixo reúne cinco apps verificados em agosto de 2026, escolhidos com base em quatro critérios:
O Strava traz versatilidade para quem alterna corrida, caminhada, bicicleta e trilha ou quer comparar evolução com amigos. A versão gratuita já grava atividades por GPS de forma ilimitada e centraliza percursos, ritmo, distância e ganho de elevação num só histórico. A assinatura acrescenta análises de desempenho, sugestões de rota, metas de treinamento e segmentos competitivos.
O Samsung Health é o ponto de partida para quem tem um celular Galaxy e quer monitorar atividade sem instalar nada. O app usa os sensores do próprio aparelho para contabilizar passos, distância, calorias e tempo de atividade, além de permitir registro manual de caminhadas, corridas e outros hábitos. Funciona de forma passiva — basta manter o celular no bolso durante o dia. Para sessões de corrida ou caminhada, o ideal é iniciar a gravação dentro do app, o que separa o exercício deliberado dos passos comuns.
O Nike Run Club (NRC) traz orientação para quem está começando no mundo da corrida. Além de registrar rota, distância, ritmo e elevação via GPS, o app oferece corridas guiadas por áudio com instruções de ritmo e esforço — um tipo de conteúdo que outros apps costumam reservar para assinantes pagos. Os planos de treino adaptáveis atendem de iniciantes a corredores em preparação para meia maratona.
O Hevy é o app mais indicado da seleção para quem treina com carga e quer acompanhar progressão. Em vez de medir exercícios de forma automática, ele permite registrar séries, repetições, peso usado e tempo de descanso. O histórico organizado por exercício mostra se houve evolução real de carga ou volume ao longo das semanas — o equivalente digital da planilha de treino que muita gente ainda anota em papel.
O MyRepsCount é o mais diferente da lista. Ele usa a câmera do celular e detecção de movimento por IA para contar repetições de forma automática. Funciona bem como apoio para calistenia, HIIT, Tabata e treinos caseiros com movimentos amplos — agachamento, flexão, afundo e burpee, entre outros. Todo o processamento acontece no aparelho, sem envio de vídeo para servidores externos.