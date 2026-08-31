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'Star Wars': 'O Mandaloriano e Grogu' estreia no Disney+ nesta semana; veja

Longa é estrelado por Pedro Pascal e dá continuidade à história da série The Mandalorian (2019-2023)

'O Mandaloriano e Grogu': longa é estrelado por Pedro Pascal, (Divulgação)

'O Mandaloriano e Grogu': longa é estrelado por Pedro Pascal, (Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16h01.

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Primeiro filme de "Star Wars" lançado nos cinemas desde "A Ascensão Skywalker" (2019), O Mandaloriano e Grogu chega ao streaming nesta semana. O longa é estrelado por Pedro Pascal, de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, e dá continuidade à história da série The Mandalorian (2019-2023).

Qual é a história de ‘O Mandaloriano e Grogu’?

"O Mandaloriano e Grogu" continua os acontecimentos apresentados na terceira temporada de "The Mandalorian". A história se passa após a queda do Império e acompanha Din Djarin e Grogu em uma nova missão para ajudar a Nova República. 

Pedro Pascal retorna como Din Djarin, o caçador de recompensas mandaloriano que estabeleceu uma relação de parceria e proteção com Grogu. O elenco também conta com Sigourney Weaver e Jonny Coyne.

O filme é dirigido por Jon Favreau, criador de "The Mandalorian", e conta novamente com Dave Filoni como roteirista e produtor.

Em julho, a Disney e a Lucasfilm indicaram que o filme servia como um fim para "The Mandalorian", encerrando especulações de que poderia ter uma quarta temporada.

Quando o filme chega ao streaming?

O Mandaloriano e Grogu estreia no Disney+ na quarta-feira, 2 de setembro. O filme estará disponível no catálogo sem custo adicional para os assinantes.

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