Vai para Salvador? Esses são os 5 lugares favoritos de Wagner Moura

Wagner Moura não esconde a paixão por Salvador. O ator, que vive em Los Angeles e mantém uma residência na capital baiana, considera a cidade seu lugar favorito no mundo. “Sou mais feliz lá do que em qualquer outro lugar”, afirmou ao The New York Times.

Nascido na Bahia, a relação do ator com a capital do estado é tão forte que ele até batizou um dos filhos de Salvador. Foi ali, inclusive, que ele levou o cineasta Pedro Almodóvar para conhecer a cidade. Ao jornal americano, ele contou que foi uma experiência especial observar o diretor espanhol se maravilhar com as cores e a expressão popular do lugar.

A combinação de cultura, clima, carnaval e a influência de artistas baianos são, para ele, os principais atrativos de Salvador. Entre os nomes que cita estão Jorge Amado, Glauber Rocha, Dorival Caymmi, João Gilberto, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

A pedido do NYT, Moura separou cinco endereços que precisam ser conhecidos para quem viaja à capital baiana. Saiba quais e por quê:

1. Praia do Porto da Barra

A Praia do Porto da Barra é a favorita de Wagner Moura no mundo. Localizada em uma ponta próxima à entrada da Baía de Todos-os-Santos, o local é voltado para oeste, o que proporciona um cenário privilegiado para o pôr-do-sol. Ele destaca as águas quentes e tranquilas do local e recomenda nadar até os barcos de pesca e olhar de volta para a faixa de areia.

A ausência de correnteza também torna o Porto da Barra um lugar adequado para famílias e crianças. Segundo Moura, o momento das últimas luzes do dia é tão marcante que as pessoas costumam aplaudir quando o sol se põe.

2. Fundação Casa de Jorge Amado

No bairro do Rio Vermelho, a antiga casa do escritor Jorge Amado e de sua segunda mulher, a escritora Zélia Gattai, foi preservada como memorial e está entre os lugares favoritos de Moura.

O imóvel reúne objetos pessoais, móveis e fotografias que contam parte da história do casal e das pessoas que frequentavam a residência. Entre os visitantes estavam figuras como Jean-Paul Sartre e Pablo Neruda, além de moradores comuns da capital baiana.

Para o ator, a importância do espaço está diretamente ligada à obra de Jorge Amado. “Os livros dele definiram nossa compreensão do que é a Bahia”, afirmou ao NYT.

3. Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Foi na Concha Acústica do Teatro Castro Alves que Wagner Moura assistiu ao primeiro show. Ele tinha apenas 15 anos quando viu a banda de heavy metal Sepultura se apresentar no espaço.

Desde então, o anfiteatro se tornou um dos lugares mais importantes da memória musical dele. Moura afirma ter assistido ali a alguns dos melhores shows de sua vida, incluindo apresentações de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso.

"Vi espetáculos lá que foram tão belos que redefiniram minha confiança no poder e na importância da arte", acrescentou.

4. Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia

Além da praia e da energia, a capital da Bahia é conhecida pelas igrejas históricas. Moura contou ao jornal americano que existe até uma tradição: há uma igreja para cada dia do ano em Salvador.

Entre os diversos templos que admira, o favorito dele é a Igreja de Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia. O local mantém uma tradição ligada à santa, que é considerada protetora da visão: fiéis podem lavar o rosto em uma fonte cuja água é associada à cura de problemas nos olhos.

Moura afirma ser devoto de Santa Luzia e conta que visita a igreja todos os anos para pedir sua bênção. Ele também cita a Igreja do Bonfim e a tradicional lavagem de suas escadarias por seguidores do Candomblé. “Há tanta beleza e esperança no sincretismo de Salvador, especialmente nestes tempos de intolerância religiosa", disse ele ao NYT.

5. Dona Mariquita

Para completar a lista, Wagner Moura escolheu um restaurante especializado em comida baiana de tradição afro-brasileira. O Dona Mariquita, comandado pela chef Leila Carreiro, é o lugar que o ator considera o destaque entre os restaurantes da cidade.

O cardápio inclui pratos tradicionais como arroz hauçá e acarajé. A melhor forma de aproveitar o restaurante é durante o almoço. Acompanhar a comida com uma cerveja gelada faz parte do ritual.

O ator também afirma que os restaurantes de Salvador não recebem o reconhecimento que merecem. Ele cita Origem e Manga, listados no ranking dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil da Casual EXAME em 2026, como estabelecimentos que, em sua avaliação, deveriam ter estrelas Michelin.

Sobre Leila Carreiro, Moura destaca especialmente o trabalho de pesquisa realizado pela chef para desenvolver os pratos do Dona Mariquita, que, segundo ele, é algo que nunca havia visto antes.