Diretor criativo Ib Kamara deixa Off-White após quatro anos

O estilista Ib Kamara deixou a direção criativa da Off-White, cargo que ocupava desde 2022. A saída foi confirmada pela marca ao Business of Fashion. Até o momento, a empresa não anunciou quem assumirá a posição.

Kamara chegou à Off-White poucos meses depois da morte de Virgil Abloh, fundador da grife. Antes disso, os dois haviam trabalhado juntos na Louis Vuitton.

A Off-White também não está programada para realizar um desfile nesta temporada. A saída do estilista acontece em meio a uma mudança na estratégia da marca, que passou a trabalhar com diferentes colaboradores para desenvolver coleções.

Quem é Ib Kamara

Kamara é estilista e diretor de moda britânico-sierra-leonês. Ele assumiu a direção criativa da Off-White em 2022, após a morte de Abloh em novembro de 2021.

Na época, a escolha mantinha uma ligação com o fundador: Kamara havia colaborado com Abloh na Louis Vuitton e também já era conhecido pelo trabalho como stylist e editor de moda.

Ele permaneceu à frente da criação da Off-White até sua saída. Em março deste ano, apresentou sua última coleção pela marca.

O que acontece com a Off-White

A saída ocorre dois anos depois de a LVMH vender o controle da Off-White para a Bluestar Alliance. O grupo não informou o valor da transação.

Desde que assumiu a marca, a Bluestar promoveu mudanças na operação e ampliou a oferta para produtos de preços mais baixos. A empresa também fechou algumas lojas, incluindo a unidade principal de Nova York e a rede de varejo na China.

Em março, a Off-White anunciou que dez colaboradores externos desenvolveriam coleções-cápsula para a marca até abril de 2027. Entre os nomes estão o rapper Kid Cudi e Raul Lopez, fundador da Luar.

De acordo com o Business of Fashion, a estratégia foi adotada enquanto a marca buscava uma nova direção depois da saída do controle da LVMH.

O legado de Virgil Abloh

Abloh fundou a Off-White em 2012 e levou a marca a uma posição de destaque no mercado de luxo. O estilista também comandou a criação das coleções masculinas da Louis Vuitton.

Após sua morte, a escolha de Kamara para a direção criativa representou a continuidade da marca sob outro nome. Agora, a Off-White terá de definir como será sua estrutura criativa sem o estilista.

A empresa informou ao Business of Fashion que agradece a Kamara pelo trabalho realizado durante sua passagem pela grife. O estilista também afirmou que sua experiência na Off-White foi uma etapa importante de sua formação criativa.