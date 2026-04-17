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Os principais destaques da Semana de Design de Milão de 2026

Da estreia internacional de Bruna Horn ao laboratório mineral do OMA, confira os destaques que ocupam palazzos e distritos criativos a partir de 20 de abril

(Divulgação)

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Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 17 de abril de 2026 às 19h34.

Última atualização em 17 de abril de 2026 às 19h35.

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A partir do dia 20 de abril, Milão enrola os tapetes das passarelas de moda e abre espaço para a Semana de Design de 2026. O evento ocupa a cidade toda: ruas, pátios renascentistas e antigos galpões industriais se transformam no maior laboratório de criatividade do mundo.

Neste ano, o foco é o processo em si, sob o tema do Fuorisalone "Be the Project" (Seja o Projeto). A ideia é tirar o peso do resultado final para focar na experimentação humana, na intuição e na transformação, com espaço para inclusive abraçar o erro e a temporalidade como partes essenciais da criação.

No ritmo da Lombardia, a Casual EXAME separou os principais destaques da Semana de Design de 2026, entre instalações e exposições. Confira:

Bruna Horn: Aurora (Piloto Milano)

A designer brasileira faz sua estreia na principal semana de design do mundo com a coleção "Aurora". Apresentada na histórica Residenza Vignale, a série de luminárias em aço inoxidável e vidro de Murano funde a sensualidade do modernismo brasileiro ao rigor do racionalismo italiano. Com curadoria de Ricardo Gaioso, as peças são esculturas luminosas feitas manualmente por artesãos milaneses.

  • Onde: Via Enrico Toti, 2 (5VIE)

Metamorphosis in Motion – Lina Ghotmeh

No Palazzo Litta, a arquiteta libanesa Lina Ghotmeh apresenta um pavilhão labiríntico de geometrias curvas que reinterpreta o pátio barroco. A obra é um ecossistema vivo que muda conforme a percepção e o movimento do visitante, tratando a arquitetura como um mediador temporal entre a memória e o ambiente.

  • Onde: Palazzo Litta (Corso Magenta, 24)

Il Sonno – SolidNature e OMA/AMO

O renomado escritório OMA/AMO desenvolveu uma instalação que reconfigura a tipologia de um supermercado, mas esculpido inteiramente em pedras naturais. Itens cotidianos viram objetos minerais em mais de 40 variedades de pedras, transformando o ato do consumo em um exercício de contemplação geológica.

  • Onde: ME Milan Il Duca (Piazza della Repubblica, 13)

Prada Frames: In Sight

O simpósio anual da Prada, curado pelo Formafantasma, é o ponto de encontro mais intelectualizado da semana. Em 2026, o foco é o custo ambiental e político da produção de imagens digitais, reunindo nomes de peso como Paola Antonelli e Alfredo Jaar para discutir a fronteira entre o real e o digital.

  • Onde: Complexo de Santa Maria delle Grazie (Via Caradosso, 1)

Nilufar Grand Hotel

A galerista Nina Yashar transforma o Nilufar Depot em um hotel imersivo. Cada "suíte" desse hotel fictício é assinada por um designer de prestígio, como Bethan Laura Wood e Filippo Carandini, transformando o gigantesco galpão industrial em um laboratório de tendências para a hospitalidade de luxo.

  • Onde: Viale Vincenzo Lancetti, 34

Kaleido – MAD Architects e Canva

Instalada na Aula Magna da Universidade de Milão, esta obra de 15 metros de comprimento traduz a lógica de um caleidoscópio para o espaço físico. O visitante percorre volumes translúcidos e reflexivos que geram padrões dinâmicos de luz, terminando em uma zona dedicada à experimentação com IA generativa.

  • Onde: Via Festa del Perdono, 7

Serotonin – Sara Ricciardi para American Express

Na Loggia da Pinacoteca de Brera, a artista Sara Ricciardi investiga a "química da felicidade" com formas infláveis que se expandem e contraem ritmicamente. A obra cria um ambiente sensorial e macio que responde ao toque, explorando a relação entre beleza e resposta emocional.

  • Onde: Pinacoteca di Brera (Via Brera, 28)

Andrea Branzi por Toyo Ito

A Triennale Milano apresenta uma retrospectiva monumental dedicada ao mestre italiano Andrea Branzi, desenhada por Toyo Ito. São mais de 400 obras, incluindo suas icônicas lâmpadas de papel e projetos antropológicos, organizados em uma sequência que enfatiza a continuidade entre escalas e disciplinas.

  • Onde: Viale Emilio Alemagna, 6

Polish Modernism: A Struggle for Beauty

No 16º andar da icônica Torre Velasca, a mostra explora o legado pós-guerra da Polônia. A exposição combina peças históricas e contemporâneas para evidenciar como o modernismo moldou o design polonês e serviu como uma forma de resistência cultural através da beleza.

  • Onde: Torre Velasca (Piazza Velasca, 3-5)

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