O ChatGPT virou seu arquivo pessoal. Mas você sabe o que acontece com tudo o que você coloca nele?

Profissionais usam o ChatGPT para revisar contratos, organizar reuniões, analisar documentos e até discutir decisões de carreira. O problema é que essas conversas podem reunir uma quantidade significativa de informações pessoais e profissionais.

Uma reportagem do The Washington Post, publicada em 27 de agosto, identificou 12 processos judiciais nos Estados Unidos nos últimos dois anos nos quais conversas com chatbots foram citadas ou incorporadas aos autos. Em alguns casos, os diálogos continham informações íntimas compartilhadas pelos usuários com a inteligência artificial.

O caso chama atenção para uma questão que vai além dos tribunais: o que acontece com tudo o que um profissional coloca em um chatbot?

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ChatGPT não é um cofre digital

Ao conversar com uma ferramenta de inteligência artificial, o usuário pode ter a impressão de estar apenas fazendo uma pergunta. Na prática, aquela interação pode gerar um registro associado à conta, dependendo do serviço e das configurações utilizadas.

No ChatGPT, por exemplo, conversas ficam armazenadas na conta até que sejam excluídas. Segundo a OpenAI, chats apagados são programados para exclusão permanente dos sistemas em até 30 dias, salvo exceções relacionadas a questões legais, segurança ou desidentificação.

Arquivar uma conversa também não significa apagá-la. O recurso apenas retira o conteúdo da visualização principal, enquanto a conversa continua armazenada na conta.

O que profissionais costumam colocar na IA

O uso de inteligência artificial no trabalho ampliou o tipo de informação que chega aos chatbots. Um funcionário pode, por exemplo, pedir para a ferramenta:

resumir um contrato ainda não divulgado;

analisar uma apresentação interna;

organizar dados de clientes;

revisar uma estratégia comercial;

preparar uma resposta para um conflito profissional.

O risco não está necessariamente na existência da ferramenta, mas em não diferenciar informação pública de informação confidencial.

Uma apresentação interna, por exemplo, pode conter dados financeiros, nomes de clientes ou informações sobre um produto que ainda não chegou ao mercado.

Para quem trabalha com IA, entender como os dados são tratados é parte do uso responsável da tecnologia.

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Há diferença entre conta pessoal e empresarial

O tratamento dos dados também depende do produto utilizado. A OpenAI informa que, por padrão, não utiliza dados de organizações do ChatGPT Business, Enterprise e outros produtos empresariais para treinar seus modelos.

Isso não significa que qualquer informação possa ser inserida sem avaliação. Empresas podem estabelecer regras próprias sobre quais dados podem ser enviados para ferramentas de inteligência artificial e quem tem acesso às informações dentro do ambiente corporativo.

Por isso, antes de copiar um documento para um chatbot, o profissional deve verificar as políticas da própria empresa.

Como reduzir a exposição dos seus dados

Alguns cuidados ajudam a diminuir a quantidade de informações sensíveis armazenadas em ferramentas de inteligência artificial:

Evite dados desnecessários: remova nomes, documentos, valores e outras informações que não sejam essenciais para a tarefa. Confira as configurações: ChatGPT, é possível desativar o uso de novas conversas para melhoria dos modelos nas configurações de dados. no, é possível desativar o uso de novas conversas para melhoria dos modelos nas configurações de dados. Use o Chat temporário: nesse modo, as conversas não aparecem no histórico e são excluídas dos sistemas em até 30 dias, segundo a OpenAI. Consulte as regras da empresa: o uso de IA pode estar sujeito a políticas internas de segurança e proteção de dados. Pense antes de enviar: se aquela informação não deveria circular por e-mail ou ser compartilhada com terceiros, também merece cuidado antes de chegar a um chatbot.

O avanço da inteligência artificial está transformando o chatbot em uma ferramenta cotidiana de trabalho. Com isso, as conversas acumulam documentos, decisões, dúvidas e informações que podem ter valor pessoal ou empresarial.

O episódio relatado pelo Washington Post mostra que esses registros podem ultrapassar o ambiente da conversa. Para o profissional, entender onde seus dados ficam, por quanto tempo e quais controles existem passa a ser uma parte importante do uso da tecnologia.

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