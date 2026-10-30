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'Tudo Pode Ser Visto': por que documentário sobre a Theranos é o filme do ano

Exibido na 50ª Mostra de Cinema de São Paulo, longa de Nathan Fielder inova na linguagem e pode se tornar o primeiro documentário da história a vencer o Oscar de Melhor Filme em 2027; leia a crítica da EXAME

'Tudo Pode Ser Visto': confira a crítica da EXAME sobre o documentário do ano

'Tudo Pode Ser Visto': confira a crítica da EXAME sobre o documentário do ano

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07h27.

Última atualização em 30 de outubro de 2026 às 07h58.

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A história de Elizabeth Holmes parecia encerrada, desde que a Justiça americana, em 2022, condenou-a à prisão por fraude. Até a mais recente estreia do documentário Tudo Pode Ser Visto, de Nathan Fielder e Lance Oppenheim, nos Estados Unidos, um retrato raro da então CEO da Theranos, que tem sido cotado pela mídia especializada como a principal aposta à estatueta de Melhor Filme do Oscar de 2027

34 dias antes de ser presa no Texas, em 2023, Elizabeth Holmes e o atual parceiro, Billy, abriram as portas para que os dois cineastas filmassem "a verdadeira Elizabeth". Para que o público a conhecesse, antes de julgá-la por tudo o que já saiu na mídia. É isso o que se propõe a fazer o documentário, selecionado para o encerramento da 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e com estreia agendada nos cinemas para 26 de novembro.

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O trunfo da produção, no entanto, que tem gerado o debate da indicação e possível vitória do longa no Oscar — feito histórico para um documentário, vale dizer —, não é exatamente o ineditismo da história, mas a maneira como ela é contada. Fielder atua como um observador quase relutante e incisivo, envolvido ativamente na rotina dos biografados e presente em tela o tempo todo. É como se ele estivesse ali, um observador obsessivo, atento a cada detalhe e autor das perguntas incisivas, por vezes até cômicas. Ele chegou a morar com os dois nas últimas duas semanas.

Para além de registrar a ex-executiva em momentos que variam da sensibilidade ao absurdo, a produção também transforma as próprias limitações de filmagem em linguagem. Diante das restrições que proibiram a gravação de certas conversas entre Fielder e Holmes, o documentário introduz a atriz Amanda Seyfried em uma encenação direta com o diretor. A reconstituição dessas passagens atua como um recurso honesto e engenhoso para expor os diálogos mantidos fora do alcance das câmeras.

A escolha foi a única via encontrada pelo diretor para tentar decifrar, de forma minimamente imparcial, a mente da ex-executiva e a dinâmica bizarra do relacionamento que ela construiu com Billy. E tenta responder ao que muitos se perguntaram:

Seria Elizabeth Holmes, de fato, uma golpista profissional ou só uma otimista inigualável, mal compreendida e vítima das pessoas que a cercam?

Nathan Field e Elizabeth Holmes no documentário "Tudo Pode Ser Visto", da A24

Formato inovador, enredo cinematográfico

A quem não está familiarizado com a história, a executiva se tornou maior símbolo dos excessos do Vale do Silício na última década. Prometeu uma revolução na medicina com o aparelho Edison, um dispositivo que alegava realizar centenas de exames com apenas uma gota de sangue. Holmes ergueu a Theranos a uma avaliação de US$ 9 bilhões. Só havia um problema: o aparelho não funcionava.

A farsa ruiu em 2015, após uma investigação do The Wall Street Journal que expôs que a tecnologia era inviável, e que a empresa utilizava máquinas convencionais para mascarar os resultados. Condenada a mais de dez anos de prisão, a ex-empresária foi pintada pela mídia como o exemplo do lema "finja até conseguir" levado às últimas consequências. O caso virou uma das maiores coberturas midiáticas dos Estados Unidos. Deu ideia para livros e até série de TV.

É justamente na lacuna deixada por essa cobertura midiática que o documentário encontra sua razão de ser. Em vez de reafirmar vereditos ou se satisfazer com respostas simplistas, Fielder e Oppenheim examinam as contradições da biografada nos mínimos detalhes.

As conclusões sobre Elizabeth e a dinâmica do relacionamento com Billy nascem da própria linguagem de cena: enquanto a ex-executiva fala, a câmera fecha em enquadramentos tão restritos que isolam apenas frações do seu rosto. A escolha gera a sensação incômoda de que cada palavra proferida — por mais genuína que pareça — pode ser fruto de uma encenação calculada. Trata-se de uma dúvida que nem o próprio Fielder é capaz de sanar.

Elizabeth Holmes no documentário "Tudo Pode Ser Visto", da A24

Essa imersão no absurdo produz um humor involuntário e seco. Diante das perguntas diretas de Fielder sobre o colapso da Theranos, as respostas evasivas e a convicção inabalável de Holmes de que nunca cometeu um crime provocam risos nervosos na plateia. Em um dado momento, a realidade da casa é tão absurda que parece que o casal vive em uma realidade paralela.

Grande parte da incerteza dos fatos vem da presença ostensiva de Billy. O parceiro atua como um vetor de controle dentro do filme: controla a narrativa de Holmes enquanto ela está presa, toma decisões sem consultá-la, intervém com frequência nas perguntas e filmagens de Fielder e tenta ditar o tom do que pode ou não ser dito. O comportamento manipulador expõe uma relação tóxica, na qual fica evidente que as narrativas de Elizabeth são constantemente moldadas e filtradas por ele.

A narrativa fica ainda mais absurda (e viciante) ao colocar Amanda Seyfried — que viveu a empresária em The Dropout — em cena para reencenar os encontros com Fielder. Presente como pessoa física e intérprete, a atriz constrói a ponte com o espectador e com o mundo fora da bolha. Seyfried traduz o espanto do público diante do espetáculo disfuncional do casal, além de expor o grau de evasão e o alheamento psíquico da biografada.

Nathan Fields no documentário "Tudo Pode Ser Visto", da A24

A fronteira entre a vitimização e a encenação

Bizarrices e esquemas de fraude à parte, a narrativa também registra momentos de fragilidade real importantes para a humanização da biografada — ponto forte das obras que Nathan Fielder dirige. A preparação dolorosa de Elizabeth para se despedir dos filhos pequenos e o constrangimento de ser confrontada com produções anteriores sobre sua vida estão ali, geram conexão.

O longa estende o olhar crítico, a partir da humanização da personagem, à própria imprensa. Ao questionar a precisão de matérias jornalísticas e expor a recusa de veículos em fornecer gravações originais para checagem de fatos, Tudo Pode Ser Visto evidencia que a construção da imagem pública de Holmes foi uma obra coletiva, alimentada tanto pela ambição dos investidores quanto pelo sensacionalismo mediático. Mas não nega a figura controversa que a ex-CEO da Theranos é.

O maior triunfo de Tudo Pode Ser Visto, contudo, reside na maturidade de seu desfecho. Fielder demonstra um domínio raro sobre o momento exato de encerrar as filmagens: no instante em que a convivência prolongada ameaça contaminar a imparcialidade do olhar e a produção corre o risco de se tornar tendenciosa pelo envolvimento pessoal, a direção decreta o corte final.

É um desfecho honesto, correto e de uma maturidade admirável. O encerramento faz jus ao próprio título: tudo pode ser visto até o ponto em que a realidade começa a ser eclipsada pela subjetividade do observador. 

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