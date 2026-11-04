Lançamentos da Mubi em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de novembro chega com novidades para os amantes do cinema no streaming e a MUBI apresenta um catálogo repleto de joias. A plataforma aposta em obras do cinema latino-americano, clássicos contemporâneos premiados e especiais temáticos imperdíveis.

Entre os principais destaques, está o documentário Making Marie Antoinette, dirigido por Eleanor Coppola — mãe de Sofia Coppola —, que registra os bastidores da produção de 2006. O catálogo recebe também a obra-prima Zama, de Lucrecia Martel, o Deus Branco e a comédia Fumar Causa Tosse.

Na aba de retrospectivas e especiais, destaques para a Trilogia da Memória do mestre Patricio Guzmán — composta pelos documentários Nostalgia da Luz, O Botão de Pérola e A Cordilheira dos Sonhos. O sucesso sul-coreano Invasão Zumbi e o drama chileno O Degelo completam a seleção do mês.

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em novembro de 2026:

Filmes e documentários que entram na MUBI em novembro