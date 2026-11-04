Lançamentos da Mubi em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de novembro chega com novidades para os amantes do cinema no streaming e a MUBI apresenta um catálogo repleto de joias. A plataforma aposta em obras do cinema latino-americano, clássicos contemporâneos premiados e especiais temáticos imperdíveis.
Entre os principais destaques, está o documentário Making Marie Antoinette, dirigido por Eleanor Coppola — mãe de Sofia Coppola —, que registra os bastidores da produção de 2006. O catálogo recebe também a obra-prima Zama, de Lucrecia Martel, o Deus Branco e a comédia Fumar Causa Tosse.
Na aba de retrospectivas e especiais, destaques para a Trilogia da Memória do mestre Patricio Guzmán — composta pelos documentários Nostalgia da Luz, O Botão de Pérola e A Cordilheira dos Sonhos. O sucesso sul-coreano Invasão Zumbi e o drama chileno O Degelo completam a seleção do mês.
Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em novembro de 2026:
Filmes e documentários que entram na MUBI em novembro
- Bolivia (Dir. Adrián Caetano) | 01/11/2026
- The Mechanics of Fluids (Dir. Gala Hernández López) | 01/11/2026
- Músicas (Dir. Lila Avilés) | 03/11/2026
- Quando Vi Você (Dir. Annemarie Jacir) | 04/11/2026
- Deus Branco (Dir. Kornél Mundruczó) | 04/11/2026
- Altman (Dir. Ron Mann) | 06/11/2026
- Fumar Causa Tosse (Dir. Quentin Dupieux) | 06/11/2026
- Making Marie Antoinette (Dir. Eleanor Coppola) | 11/11/2026
- Zama (Dir. Lucrecia Martel) | 12/11/2026
- De Punhos Cerrados (Dir. Marco Bellocchio) | 13/11/2026
- Female Perversions (Dir. Susan Streitfeld) | 13/11/2026
- Provas de Amor (Dir. Alice Douard) | 13/11/2026
- O Degelo (Dir. Manuela Martelli) | 16/11/2026
- Os Amantes do Rio (Dir. Lou Ye) | 16/11/2026
- Chevalier (Dir. Athina Rachel Tsangari) | 18/11/2026
- In My Room: No Meu Quarto (Dir. Ulrich Köhler) | 19/11/2026
- Ramen Shop (Dir. Eric Khoo) | 19/11/2026
- The Curse (Dir. David Zellner, Nathan Fielder, Nathan Zellner) | 20/11/2026
- Invasão Zumbi (Dir. Yeon Sang-ho) | 23/11/2026
- A Glória das Prostitutas (Dir. Radu Jude, Adrian Cioflâncă) | 23/11/2026
- Pais e Filhos (Dir. Corinna Belz) | 24/11/2026
- Cryptozoo (Dir. Eric Khoo) | 27/11/2026
- Rios Vermelhos (Dir. Apichatpong Weerasethakul) | 27/11/2026
- Nostalgia da Luz (Dir. Patricio Guzmán) | 27/11/2026
- O Botão de Pérola (Dir. Patricio Guzmán) | 27/11/2026
- A Cordilheira dos Sonhos (Dir. Patricio Guzmán) | 27/11/2026
- Taxi Moto | 27/11/2026