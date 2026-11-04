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Lançamentos da Mubi em novembro de 2026: veja os filmes e as séries

Do bastidor de 'Maria Antonieta' à Trilogia da Memória de Patricio Guzmán, confira a lista completa de estreias desse mês no streaming

Mubi: o que entra no catálogo em novembro de 2026? (Divulgação/Sony Pictures Entertainment)

Mubi: o que entra no catálogo em novembro de 2026? (Divulgação/Sony Pictures Entertainment)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h03.

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O mês de novembro chega com novidades para os amantes do cinema no streaming e a MUBI apresenta um catálogo repleto de joias. A plataforma aposta em obras do cinema latino-americano, clássicos contemporâneos premiados e especiais temáticos imperdíveis.

Entre os principais destaques, está o documentário Making Marie Antoinette, dirigido por Eleanor Coppola — mãe de Sofia Coppola —, que registra os bastidores da produção de 2006. O catálogo recebe também a obra-prima Zama, de Lucrecia Martel, o Deus Branco e a comédia Fumar Causa Tosse.

Na aba de retrospectivas e especiais, destaques para a Trilogia da Memória do mestre Patricio Guzmán — composta pelos documentários Nostalgia da Luz, O Botão de Pérola e A Cordilheira dos Sonhos. O sucesso sul-coreano Invasão Zumbi e o drama chileno O Degelo completam a seleção do mês.

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em novembro de 2026:

Filmes e documentários que entram na MUBI em novembro

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  • Bolivia (Dir. Adrián Caetano) | 01/11/2026
  • The Mechanics of Fluids (Dir. Gala Hernández López) | 01/11/2026
  • Músicas (Dir. Lila Avilés) | 03/11/2026
  • Quando Vi Você (Dir. Annemarie Jacir) | 04/11/2026
  • Deus Branco (Dir. Kornél Mundruczó) | 04/11/2026
  • Altman (Dir. Ron Mann) | 06/11/2026
  • Fumar Causa Tosse (Dir. Quentin Dupieux) | 06/11/2026
  • Making Marie Antoinette (Dir. Eleanor Coppola) | 11/11/2026
  • Zama (Dir. Lucrecia Martel) | 12/11/2026
  • De Punhos Cerrados (Dir. Marco Bellocchio) | 13/11/2026
  • Female Perversions (Dir. Susan Streitfeld) | 13/11/2026
  • Provas de Amor (Dir. Alice Douard) | 13/11/2026
  • O Degelo (Dir. Manuela Martelli) | 16/11/2026
  • Os Amantes do Rio (Dir. Lou Ye) | 16/11/2026
  • Chevalier (Dir. Athina Rachel Tsangari) | 18/11/2026
  • In My Room: No Meu Quarto (Dir. Ulrich Köhler) | 19/11/2026
  • Ramen Shop (Dir. Eric Khoo) | 19/11/2026
  • The Curse (Dir. David Zellner, Nathan Fielder, Nathan Zellner) | 20/11/2026
  • Invasão Zumbi (Dir. Yeon Sang-ho) | 23/11/2026
  • A Glória das Prostitutas (Dir. Radu Jude, Adrian Cioflâncă) | 23/11/2026
  • Pais e Filhos (Dir. Corinna Belz) | 24/11/2026
  • Cryptozoo (Dir. Eric Khoo) | 27/11/2026
  • Rios Vermelhos (Dir. Apichatpong Weerasethakul) | 27/11/2026
  • Nostalgia da Luz (Dir. Patricio Guzmán) | 27/11/2026
  • O Botão de Pérola (Dir. Patricio Guzmán) | 27/11/2026
  • A Cordilheira dos Sonhos (Dir. Patricio Guzmán) | 27/11/2026
  • Taxi Moto | 27/11/2026
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