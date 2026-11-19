A ideia do Leggero é antiga, e demorou a sair do papel. Gero Fasano registrou a marca há cerca de duas décadas. Mas só agora o restaurateur a transformou em restaurante, ao lado do Hotel Fasano São Paulo Itaim.

Leggero, em italiano, quer dizer ligeiro, e o cardápio segue o nome. Cada prato tem no máximo quatro elementos. Gero diz que é o menu mais feminino que ele já criou e o que mais se aproxima do que ele gosta de comer no dia a dia. Para quem se preocupa com a qualidade dos alimentos, mas não quer renunciar a uma boa refeição, a lógica é a de que cada garfada precisa valer.

“Quando é preciso colocar ingredientes demais, corre-se o risco de mascarar o produto”, diz Gero. Constantino Bittencourt, sócio-diretor do grupo Fasano, comentou estar feliz com a inauguração. “Fazia tempo que não abríamos um restaurante com conceito novo”, diz.

Vegetais na brasa

A casa privilegia o uso da brasa nos vegetais, que deixam de ser acompanhamento e passam a ocupar o centro dos pratos. A técnica vem da Puglia, no sul da Itália, onde legumes inteiros vão direto à lenha até a casca escurecer e o interior ficar macio, doce e defumado. Dela nasce “Le Verdure”, seção que abre o cardápio, com palmito grelhado com creme de ricota e espinafre (R$ 54) e creme de grão de bico com lentilhas e legumes (R$ 49).

Há uma seção só de carpaccios, que reúne vegetais e proteínas. Entre os de vegetais estão o de abobrinha, o de tomate com muçarela de búfala e o de beterraba assada com alcaparra e queijo de cabra, entre R$ 49 e R$ 64. Entre os de proteína estão o de atum fresco com laranja e limão siciliano (R$ 72) e o de polvo com pepino e azeitona taggiasche (R$ 89).

As saladas incluem a Panzanella, com tomate, muçarela de búfala, pepino, pão italiano, azeitona e manjericão (R$ 49), e a Zucca, com abóbora grelhada, brócolis, vagem, espinafre, radicchio e noz-pecã ao molho de romã (R$ 56). As massas frescas ganham formatos novos, entre elas tortellone de abóbora, lasanheta de batata com pesto e pinoli, ravioli de peixe branco ao molho de vinho e limão e tortello Maremmano, de espinafre e ricota, entre R$ 80 e R$ 118.

Entre as carnes vale destaque o roast beef ao próprio molho com ervilhas (R$ 178). Da grelha saem pargo com tomilho-limão, atum selado, polvo, ancho com molho mostarda e galeto com azeite de ervas-frescas, entre R$ 99 e R$ 178, que pedem acompanhamentos como alho-poró na brasa com pesto, todos a R$ 35.

Pedi um scaloppine de filé mignon (R$ 145) com couve-flor com molho de alcaparras, aliche e cebolete. No tamanho certo e o selo de qualidade Fasano. De sobremesa, segui a recomendação da casa e pedi a Sfogliatine di Mele, massa folhada fina com maçã cozida, raspas de laranja e sorvete de baunilha (R$ 39).

Roast beef ao próprio molho com ervilhas: porções no tamanho certo

Por trás da cozinha

A concepção do Leggero é de Gero Fasano. A coordenação e a direção gastronômica são de Lomanto Oliveira, com quase 25 anos de grupo e hoje chef-executivo do Hotel Fasano São Paulo Itaim. A rotina da cozinha fica com a chef Carolina Marques, que entrou no grupo em 2017 no Hotel Fasano Angra dos Reis, passou pelo Boa Vista, ficou quatro anos fora e voltou em maio de 2026.

O projeto é do arquiteto Isay Weinfeld e reúne três paixões de Gero: gastronomia, cinema e música. Gero estudou cinema em Londres antes de assumir os negócios da família. Seu filme preferido é O Poderoso Chefão, que diz ter revisto mais de 50 vezes. A equipe pesquisou pessoalmente, em Roma, cartazes originais de filmes em italiano, que hoje cobrem uma das paredes do salão.

A música também faz parte da casa. A seleção, de cerca de 370 faixas, do jazz ao rock’n’roll, foi montada por Gero com o jornalista Arthur Dapieve. À noite, o DJ André Torquato toca ao vivo, e os clientes escolhem em uma comanda o que querem ouvir.

Em outra parede estão 75 discos de vinil da coleção de Gero, alguns autografados, de músicos e bandas como David Bowie, Leonard Cohen, Bob Dylan, Tom Jobim e Radiohead. Na entrada, desenhos exclusivos do ilustrador Felipe Jardim recebem os clientes. Leggero tem o ambiente perfeito para comer ligeiro, sim. Mas sem pressa.