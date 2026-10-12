Festival do Rio: 'A Margem do Rio' e 'Vicentina Pede Desculpas' vencem prêmios principais

Rio de Janeiro (RJ)* - A 28ª edição do Festival do Rio chegou ao fim no último domingo, 11. A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias, Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins e o documentário Elza, de Eryk Rocha, foram os principais vencedores da noite.

A cerimônia de premiação foi realizada no Cine Odeon, no centro da cidade do Rio de Janeiro. O evento encerrou 11 dias de programação com mais de 150 mil espectadores, cerca de 300 filmes exibidos — 101 deles nacionais — e foi marcado por manifestações políticas a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), políticas públicas voltadas para a cultura e indústria audiovisual.

Neste ano, o filme mais votado pelo Voto Popular da Mostra Expectativa recebeu o Prêmio Aquisição TV Globo. E o vencedor de Melhor Filme da Première Latina recebeu o Prêmio Aquisição Telecine, que garante uma janela de distribuição.

Principais premiados do Festival do Rio

O principal destaque da Première Brasil foi A Margem do Rio, de Enock Carvalho e Matheus Farias, consagrado como o Melhor Longa-Metragem de Ficção. O filme também arrebatou as estatuetas de Melhor Fotografia (Luciana Baseggio), Melhor Som e Melhor Atriz Coadjuvante para o trio Renna Costa, Artia e Ísis Broken.

Já Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins e com distribuição da Netflix, garantiu os prêmios de Melhor Direção de Ficção e Melhor Roteiro. Foi também eleito pelo público como o Melhor Longa de Ficção no Voto Popular.

Nas categorias de atuação principal, Isabel Teixeira (Diário do Fogo) e Grace Passô (A Professora de Francês) dividiram o troféu de Melhor Atriz, e Victor di Marco levou o prêmio de Melhor Ator pelo trabalho em LONDON. Foi dele um dos discursos mais emocionantes da noite, sobre a importância da diversidade no cinema e na presença de pessoas com deficiência nas telonas.

"Para pessoas com deficiência, o único momento de realizar sonhos é quando vamos dormir. Esse filme me deu a oportunidade de sonhar enquanto eu estava acordado", ressaltou o ator. "Espero que o cinema abrigue mais pessoas com defiência em papéis diversos."

Na categoria de Melhor Longa Documentário, o júri oficial elegeu Elza, dirigido por Eryk Rocha. No voto popular, o preferido do público na categoria documental foi Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo.

Novos Rumos, Prêmio Felix e reconhecimento da crítica

Na mostra Novos Rumos, voltada ao fomento de novas linguagens e diretores emergentes, o troféu de Melhor Longa-Metragem ficou com Não Estamos Sonhando, de Ulisses Arthur — que também rendeu a Pedro Leão o prêmio de Melhor Ator. A cineasta Thais Fujinaga levou a estatueta de Melhor Direção por Talismã, e Nina Prado foi reconhecida como Melhor Atriz por O Deserto de Luiza (obra que também conquistou o Voto Popular da mostra).

O Prêmio Felix, dedicado à celebração da diversidade e da cultura LGTBQIA+, concedeu o prêmio de Melhor Filme Brasileiro para o próprio A Margem do Rio. O título de Melhor Filme Internacional foi para a produção francesa Em Segredo (À voix basse), de Leyla Bouzid. A honraria de Personalidade do Ano (Prêmio Suzy Capó) foi entregue ao educador, escritor e crítico cultural Guilherme Terreri (Rita Von Hunty).

Nas mostras com foco em distribuição, a produção Maria Vitória, de Mário Patrocínio, foi a mais votada pelo público na Mostra Expectativa e garantiu o Prêmio Aquisição TV Globo. Já na Première Latina, o vencedor do voto popular foi o longa Seis Meses no Prédio Rosa e Azul, do mexicano Bruno Santamaría Razo, contemplado com o Prêmio Aquisição Telecine.

Veja os vencedores do Festival do Rio 2026

Première Brasil — Júri Oficial

Melhor Longa-Metragem de Ficção: A Margem do Rio , de Enock Carvalho e Matheus Farias

, de Enock Carvalho e Matheus Farias Melhor Longa-Metragem Documentário: Elza , de Eryk Rocha

, de Eryk Rocha Melhor Curta-Metragem: Santo , de Maria Luísa Alves

, de Maria Luísa Alves Melhor Direção de Ficção: Gabriel Martins, por Vicentina Pede Desculpas

Gabriel Martins, por Melhor Direção de Documentário: Camila Valença, por Cão Sem Plumas

Camila Valença, por Melhor Ator: Victor di Marco, por LONDON

Victor di Marco, por Melhor Atriz (ex aequo): Isabel Teixeira ( Diário do Fogo ) e Grace Passô ( A Professora de Francês )

Isabel Teixeira ( ) e Grace Passô ( ) Melhor Ator Coadjuvante: Pedro Goifman, por A Professora de Francês

Pedro Goifman, por Melhor Atriz Coadjuvante: Renna Costa, Artia e Ísis Broken, por A Margem do Rio

Renna Costa, Artia e Ísis Broken, por Melhor Roteiro: Gabriel Martins, por Vicentina Pede Desculpas

Gabriel Martins, por Melhor Montagem (ex aequo): Cristina Amaral, Fabio Meira e Juliano Castro ( A Extraordinária Vida de Vera Valdez ) e Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos ( Ela Foi Ali Guardar o Coração na Geladeira )

Cristina Amaral, Fabio Meira e Juliano Castro ( ) e Cristiane Oliveira e Tula Anagnostopoulos ( ) Melhor Fotografia: Luciana Baseggio, por A Margem do Rio

Luciana Baseggio, por Melhor Direção de Arte: Ana Paula Cardoso, por Funk

Ana Paula Cardoso, por Melhor Figurino: Samy Sill, por LONDON

Samy Sill, por Melhor Som: Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura, por A Margem do Rio

Moabe Filho, Guma Farias, Daniel Turini e João Victor Coura, por Melhor Trilha Sonora Original: Florencia Di Concilio, por A Professora de Francês

Florencia Di Concilio, por Prêmio Especial do Júri: O Filho da Puta, de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra e Sávio Leite

Première Brasil — Voto Popular

Melhor Longa-Metragem de Ficção: Vicentina Pede Desculpas , de Gabriel Martins

, de Gabriel Martins Melhor Longa-Metragem Documentário: Fui Olhar Você Dormir, de Anna Azevedo

Mostra Novos Rumos

Melhor Longa-Metragem: Não Estamos Sonhando , de Ulisses Arthur

, de Ulisses Arthur Melhor Curta-Metragem: Ondas de Silêncio , de Caio J. Bonfim

, de Caio J. Bonfim Melhor Direção: Thais Fujinaga, por Talismã

Thais Fujinaga, por Melhor Atriz: Nina Prado, por O Deserto de Luiza

Nina Prado, por Melhor Ator: Pedro Leão, por Não Estamos Sonhando

Pedro Leão, por Prêmio Especial do Júri: Elenco do curta Um Domingo , de Maíra Bühler e Rô Albuquerque

Elenco do curta , de Maíra Bühler e Rô Albuquerque Melhor Longa (Voto Popular): O Deserto de Luiza, de Alan Minas

Prêmio Felix

Melhor Filme Brasileiro: A Margem do Rio , de Enock Carvalho e Matheus Farias

, de Enock Carvalho e Matheus Farias Melhor Filme Internacional: Em Segredo (À voix basse) , de Leyla Bouzid

, de Leyla Bouzid Melhor Documentário: Pai e Pai (Father, Father) , de Jake Witzenfeld

, de Jake Witzenfeld Prêmio Especial do Júri: Morfeu e Caronte , de Jocimar Dias Jr e Luiz Ulian

, de Jocimar Dias Jr e Luiz Ulian Menção Honrosa: Elefantes na Névoa (Tinīharū) , de Abinash Bikram Shah

, de Abinash Bikram Shah Prêmio Suzy Capó — Personalidade do Ano: Rita Von Hunty / Guilherme Terreri

Prêmios Especiais & Parcerias

Mostra Expectativa (Prêmio Aquisição TV Globo — Voto Popular): Maria Vitória , de Mário Patrocínio

, de Mário Patrocínio Mostra Première Latina (Prêmio Aquisição Telecine — Voto Popular): Seis Meses no Prédio Rosa e Azul, de Bruno Santamaría Razo

Prêmios da Crítica e Imprensa

Prêmio FIPRESCI (Melhor Filme Brasileiro): LONDON , de Victor di Marco e Márcio Picoli

, de Victor di Marco e Márcio Picoli Prêmio FIPRESCI (Melhor Filme Latino): Seis Meses no Prédio Rosa e Azul , de Bruno Santamaría Razo

, de Bruno Santamaría Razo Prêmio Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira (Melhor Filme): Me deixa ser (Let Us Be) , de Viviane D’Avilla

, de Viviane D’Avilla Prêmio Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira (Menção Honrosa): 144 - Apocalipse Não, de João Paulo Cuenca

*A repórter viajou à convite do Festival do Rio