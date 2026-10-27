'Outlander: Sangue do Meu Sangue': quando estreia o 7º episódio da 2ª temporada?

A segunda temporada de "Outlander: Sangue do Meu Sangue" está prestes a ganhar mais um capítulo. O sétimo episódio da série, intitulado "Heart of the Highlands", estreia no Disney+ no próximo sábado, 31.

O spin-off de "Outlander" acompanha as histórias de amor dos pais de Jamie Fraser e Claire Beauchamp em diferentes períodos históricos. Na nova temporada, os personagens enfrentam conflitos familiares, disputas políticas e os efeitos da rebelião jacobita de 1715 nas Terras Altas da Escócia.

O que acontece no episódio 7?

O novo capítulo terá três núcleos principais. Segundo a sinopse, Henry Beauchamp parte em busca de pedras preciosas, enquanto Julia Moriston tenta recuperar a confiança de Lord Lovat. Ao mesmo tempo, Brian Fraser retorna a Leathers para acertar contas com o pai.

As histórias avançam em meio à separação dos casais e às dificuldades que enfrentam para permanecer juntos. A busca de Henry por pedras preciosas também se conecta ao mistério das viagens no tempo, um dos elementos centrais do universo da franquia.

Entenda a história da segunda temporada

A segunda temporada de "Outlander: Sangue do Meu Sangue" se passa em dois períodos históricos. A trama de Brian Fraser e Ellen MacKenzie acontece nas Terras Altas da Escócia, no início do século XVIII, enquanto a história de Henry e Julia se relaciona à Inglaterra da Primeira Guerra Mundial.

A rebelião jacobita de 1715 coloca os clãs escoceses em lados diferentes do conflito. Brian e seu primo Murtagh se comprometem a lutar ao lado de Simon Fraser, Lord Lovat, enquanto Ellen tenta proteger o clã MacKenzie das consequências da guerra.

Paralelamente, Henry e Julia enfrentam as consequências de uma viagem no tempo que os deixou separados. O casal busca uma maneira de retornar à própria época e reencontrar Claire, filha dos dois e protagonista da série original.