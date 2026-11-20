A diretoria aprova um projeto, define o prazo e nomeia um responsável pela execução. O problema aparece quando esse profissional precisa da participação de departamentos que possuem suas próprias metas, equipes e compromissos.

Mesmo com o aval da alta gestão, conseguir colaboração pode se tornar um obstáculo.

A situação é característica da liderança lateral, modelo no qual a coordenação depende da influência exercida sobre pessoas que não estão subordinadas diretamente ao responsável pela iniciativa.

O desafio envolve administrar expectativas em duas direções: garantir que a diretoria compreenda as condições de execução e conseguir que outras áreas reconheçam a importância de participar.

Planeje seus próximos passos profissionais com mais possibilidades de formação. Na Black Friday da EXAME Saint Paul, você tem 10 anos de acesso a todos os MBAs online.

QUERO CONFERIR A OFERTA

Por que liderar sem autoridade direta é tão desafiador?

A revista Harvard Business Review, em artigo publicado em 2026, destaca que profissionais podem ter experiência e reconhecimento, mas encontrar dificuldades para mobilizar pessoas sobre as quais não possuem autoridade formal.

A influência, nessas situações, depende da compreensão dos interesses envolvidos e da capacidade de construir relações de colaboração.

Departamentos podem concordar com os objetivos gerais de uma iniciativa e, ainda assim, discordar sobre prazos, recursos ou responsabilidades.

Ignorar essas diferenças tende a produzir compromissos difíceis de cumprir e atrasos que só aparecem quando o projeto já está em andamento.

Garanta 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul com a oferta especial de Black Friday. Aproveite a oportunidade para investir no seu desenvolvimento profissional.

QUERO GARANTIR 10 ANOS DE ACESSO

Como alinhar expectativas com a diretoria?

O Project Management Institute (PMI) recomenda definir, junto ao patrocinador executivo, os critérios de sucesso, os limites do projeto e as condições para encaminhar problemas à alta liderança.

O patrocinador é o executivo responsável por apoiar a iniciativa, facilitar decisões e ajudar a garantir os recursos necessários.

Antes de iniciar a execução, é importante esclarecer quais resultados são prioritários, quais entregas podem ser negociadas e quem possui autoridade para aprovar mudanças.

A comunicação com a diretoria deve distinguir problemas operacionais de decisões que exigem sua intervenção.

Apresentar alternativas e consequências facilita a avaliação de questões que ultrapassam a autonomia do responsável pelo projeto.

Como conquistar a colaboração de outras áreas?

Uma negociação produtiva começa pela identificação das necessidades dos departamentos envolvidos.

A equipe de tecnologia pode depender de um prazo maior para desenvolver determinada solução, enquanto o setor comercial precisa de uma entrega antecipada.

O responsável pela iniciativa pode negociar etapas intermediárias, redistribuir atividades ou solicitar uma revisão conjunta do cronograma.

O acordo precisa estabelecer responsabilidades, prazos e dependências entre equipes. Registrar essas definições reduz o risco de interpretações diferentes sobre o que foi combinado.

Aproveite a Black Friday para garantir 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul e escolha formações alinhadas aos seus objetivos profissionais.

QUERO 6 MBAS PELO PREÇO DE 1

O que fazer quando surgem prioridades conflitantes?

A ausência de consenso exige identificar quais decisões podem ser tomadas entre os departamentos e quais dependem de uma definição superior.

O PMI aponta a remoção de obstáculos e a resolução de conflitos entre prioridades como responsabilidades importantes do patrocinador executivo.

Para quem exerce liderança lateral, manter registros de decisões e apresentar os impactos de possíveis atrasos ajuda a fundamentar solicitações de apoio.

A formação em negociação, gestão de projetos e finanças corporativas pode contribuir para desenvolver esse repertório. O conhecimento sobre orçamento e capacidade operacional permite discutir alternativas considerando suas consequências para a empresa.