A Anthropic, dona do chatbot Claude, estreou nesta quinta-feira, 19, na Nasdaq, em uma operação histórica para o mercado de capitais. A companhia levantou US$ 81,3 bilhões com sua oferta pública inicial (IPO), superando o recorde anterior da SpaceX, de US$ 75 bilhões, e se tornou o primeiro laboratório de inteligência artificial de ponta a abrir capital. Considerando também os US$ 26 bilhões captados em uma colocação privada, a operação movimentou US$ 107,3 bilhões.

A empresa vendeu 956,4 milhões de ações a US$ 83 cada, acima da faixa inicialmente prevista, de US$ 70 a US$ 78. Os sete cofundadores negociaram outros 23,6 milhões de papéis. Com o preço definido para a oferta, a Anthropic chegou à bolsa avaliada em aproximadamente US$ 1,5 trilhão, considerando todas as ações da companhia.

A procura pelos papéis foi quase sete vezes superior à quantidade disponível. Os recursos captados serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo investimentos em capacidade computacional e infraestrutura, despesas operacionais, capital de giro e contratação de profissionais. A empresa também poderá utilizar parte do dinheiro em aquisições e investimentos em outras companhias e tecnologias.

Em meio à estreia histórica da Anthropic na Nasdaq e à avaliação trilionária, investidores brasileiros também podem participar desse movimento e buscar exposição a uma das empresas mais relevantes do setor de inteligência artificial. Mesmo sem uma conta em uma corretora americana, há alternativas para acessar os papéis da dona do Claude a partir do Brasil. BDRs, ETFs ou ação direta: qual vale mais a pena?

Investir por meio de BDR

A primeira forma de investir na companhia é por meio de Brazilian Depositary Receipts (BDRs). Trata-se de recibos negociados na B3, em reais, que representam ações de empresas estrangeiras mantidas sob custódia no exterior. O BDR da Anthropic é negociado pelo código ANTH34. Cada ação da companhia nos Estados Unidos equivale a oito BDRs, ou seja, cada recibo representa um oitavo de uma ação original.

Para comprar, o investidor precisa apenas ter conta em uma corretora brasileira, acessar o home broker, procurar pelo código ANTH34 e enviar uma ordem de compra. Não há um valor mínimo de aplicação, além do preço de um recibo, que chegou ao mercado por aproximadamente R$ 60.

"O principal benefício é a simplicidade, pois o investidor não precisa abrir conta no exterior nem fazer remessa de recursos. Em contrapartida, o preço do recibo acompanha tanto a ação nos EUA quanto o dólar, o que significa que o investidor fica exposto também à variação cambial”, diz Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital.

Na prática, isso significa que o investidor pode ganhar com a valorização da ação da Anthropic nos Estados Unidos, mas ter um retorno menor em reais se o dólar cair no mesmo período. O contrário também acontece: uma alta da moeda americana pode ampliar os ganhos de quem investe no Brasil.

"Se a ação subir 20% em dólares, mas o dólar cair 15% ante o real, o ganho em reais será de aproximadamente 2%, antes de impostos e custos", explica Breno Reis, CEO da Hurst Capital. Isso significa que um investimento de R$ 1.000 passaria a valer cerca de R$ 1.020, em vez de R$ 1.200, caso o câmbio permanecesse estável. A valorização da ação seria parcialmente anulada pela desvalorização do dólar.

Neste caso dos BDRs, segundo Belitardo, a liquidez tende a ser menor que a da Nasdaq, sobretudo nos primeiros pregões, o que pode ampliar o spread, isto é, a diferença entre os preços de compra e de venda. Na tributação, o ganho de capital é tributado a 15% nas operações comuns, sem a isenção de R$ 20 mil mensais que se aplica às ações brasileiras.

Compra direta

Reis também destaca que existe a possibilidade de comprar as ações diretamente no mercado americano. Nesse caso, "o investidor precisa de uma corretora com acesso ao mercado americano, converter recursos em dólares e considerar custos de remessa, câmbio, negociação e tributação". Com o dólar valorizado, são necessários mais reais para comprar a mesma quantidade de ações. Em contrapartida, o investidor mantém um ativo em moeda estrangeira, o que pode contribuir para a diversificação internacional.

Uma ação inteira custa o preço de mercado do dia. Nesta quinta-feira, 19, dia do IPO, a ação chegou a bater US$ 115,10 mais de 38% acima do preço do IPO. Algumas plataformas, porém, permitem comprar frações de ações, o que reduz o valor necessário para começar a investir.

Entre as vantagens da compra direta estão a propriedade do ativo, a maior liquidez do mercado americano e a possibilidade de construir patrimônio em dólar fora da jurisdição brasileira. Em contrapartida, há custos com IOF e spread na operação de câmbio, além da tributação de 15% sobre os ganhos no ajuste anual.

“Há ainda um risco frequentemente ignorado pelo investidor pessoa física: o imposto sobre herança dos Estados Unidos, que pode incidir sobre não residentes com ativos americanos acima de US$ 60 mil, o que exige planejamento sucessório para posições maiores”, comenta Belitardo.

E via ETF?

Uma terceira possibilidade é investir na Anthropic indiretamente, por meio de Exchange Traded Funds (ETFs), fundos negociados em bolsa que reúnem diferentes ativos em uma mesma carteira. “Há fundos voltados a tecnologia, inteligência artificial, semicondutores e infraestrutura digital”, pontua Reis.

Alguns ETFs já detinham participação na Anthropic antes mesmo do IPO, mas com pesos diferentes. O fundo LAZR, da gestora Tema, é o que possui a maior exposição, com cerca de 12% dos ativos alocados na empresa. Já AGIX, ATFV e BAI mantêm participações entre 1% e 3%, segundo Belitardo.

O investidor também pode encontrar exposição indireta por meio de ETFs que acompanham índices de mercado. Após o IPO da SpaceX, por exemplo, Nasdaq-100 e FTSE Russell adotaram regras para permitir a inclusão de grandes empresas pouco tempo depois de sua abertura de capital. “Nesse caso, porém, a participação da companhia nos fundos tende a ser pequena”, aponta Belitardo.

A principal vantagem dessa modalidade é a diversificação. Como o dinheiro é distribuído entre diferentes empresas, o desempenho negativo de uma companhia isolada tende a ter um impacto menor sobre o resultado total da carteira. "Em vez de concentrar os recursos em uma companhia, o investidor passa a ter exposição a uma carteira, reduzindo o risco específico de uma única empresa", explica Reis.

Por outro lado, é importante verificar a composição do fundo antes de investir. Um ETF voltado à inteligência artificial, por exemplo, não necessariamente possui ações da Anthropic.

Além disso, quando a participação da empresa é pequena, seu desempenho tem pouca influência sobre o resultado do fundo, que passa a refletir muito mais o comportamento das demais companhias e do mercado em geral. A diversificação também não elimina os riscos: empresas de tecnologia podem registrar quedas simultaneamente.

O acesso aos ETFs se dá pela conta internacional ou, quando disponíveis, por BDRs de ETFs na B3, com piso inicial equivalente ao preço de uma cota ou fração. “O benefício é a diversificação, que reduz o impacto de um resultado negativo de uma única empresa”, complementa Belitardo.