Quem precisa enviar uma encomenda, retirar uma correspondência ou resolver alguma pendência nos Correios deve ficar atento ao calendário do feriado de 20 de novembro. Na próxima sexta-feira, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, as agências da estatal não terão atendimento presencial em todo o país.

A suspensão foi confirmada pelos Correios em comunicado divulgado na última segunda-feira, 16 de novembro. O atendimento em todas as unidades será retomado na segunda-feira, 23, primeiro dia útil após o feriado. Já as agências que funcionam normalmente aos sábados manterão o expediente habitual.

Mesmo com as portas fechadas, os clientes poderão utilizar os canais automatizados da empresa para consultar informações e registrar solicitações. Veja como fica o funcionamento.

Como funciona o atendimento dos Correios no feriado?

Na quinta-feira, 19 de novembro, as agências funcionarão normalmente. Na sexta-feira, 20, não haverá expediente presencial. As unidades que abrem aos sábados funcionarão normalmente no dia 21. No domingo, 22, nenhuma agência será aberta.

O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 23 de novembro, seguindo os horários habituais de cada agência.

Durante o feriado, a Central de Atendimento dos Correios ficará disponível exclusivamente por meio dos canais automatizados, que funcionam 24 horas por dia:

Atendente virtual Carol: disponível no site oficial dos Correios;

Fale Conosco: formulário eletrônico para registro de solicitações;

Autoatendimento telefônico: 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

O atendimento com operadores humanos será retomado no próximo dia útil, a partir das 8h.

O que mais abre e fecha no feriado de 20 de novembro?

O Dia da Consciência Negra é feriado nacional desde 2023, quando foi sancionada a Lei nº 14.759. Em 2026, a data cai em uma sexta-feira. Com isso, órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional não terão expediente administrativo.

Serviços essenciais, como hospitais públicos, prontos-socorros e AMAs 24h, no entanto, devem manter o atendimento à população.

As agências bancárias também não terão atendimento presencial na sexta-feira. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking e caixas eletrônicos para realizar operações durante o feriado.

O funcionamento de serviços estaduais e municipais, como transporte público, unidades de saúde e equipamentos de lazer, depende das regras divulgadas por cada governo local.