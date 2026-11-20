Feriado: Central de atendimento ficará disponível exclusivamente por meio dos canais automatizados, que funcionam 24 horas por dia (Getty Images/Getty Images)
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Publicado em 20 de novembro de 2026 às 06h00.
Os Correios não terão atendimento presencial em todo o país no feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro. Clientes podem usar canais automatizados, como o atendente virtual Carol, formulários online e telefones 24h. O expediente volta na segunda-feira, 23 de novembro.
Quem precisa enviar uma encomenda, retirar uma correspondência ou resolver alguma pendência nos Correios deve ficar atento ao calendário do feriado de 20 de novembro. Na próxima sexta-feira, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, as agências da estatal não terão atendimento presencial em todo o país.
A suspensão foi confirmada pelos Correios em comunicado divulgado na última segunda-feira, 16 de novembro. O atendimento em todas as unidades será retomado na segunda-feira, 23, primeiro dia útil após o feriado. Já as agências que funcionam normalmente aos sábados manterão o expediente habitual.
Mesmo com as portas fechadas, os clientes poderão utilizar os canais automatizados da empresa para consultar informações e registrar solicitações. Veja como fica o funcionamento.
Na quinta-feira, 19 de novembro, as agências funcionarão normalmente. Na sexta-feira, 20, não haverá expediente presencial. As unidades que abrem aos sábados funcionarão normalmente no dia 21. No domingo, 22, nenhuma agência será aberta.
O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 23 de novembro, seguindo os horários habituais de cada agência.
Durante o feriado, a Central de Atendimento dos Correios ficará disponível exclusivamente por meio dos canais automatizados, que funcionam 24 horas por dia:
O atendimento com operadores humanos será retomado no próximo dia útil, a partir das 8h.
O Dia da Consciência Negra é feriado nacional desde 2023, quando foi sancionada a Lei nº 14.759. Em 2026, a data cai em uma sexta-feira. Com isso, órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional não terão expediente administrativo.
Serviços essenciais, como hospitais públicos, prontos-socorros e AMAs 24h, no entanto, devem manter o atendimento à população.
As agências bancárias também não terão atendimento presencial na sexta-feira. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking e caixas eletrônicos para realizar operações durante o feriado.
O funcionamento de serviços estaduais e municipais, como transporte público, unidades de saúde e equipamentos de lazer, depende das regras divulgadas por cada governo local.
Glossário
O que é Correios?
Instituição pública brasileira responsável pelo serviço postal, encomendas, pacotes e outros serviços de logística.
O que significa Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra?
Feriado nacional brasileiro celebrado em 20 de novembro para homenagear Zumbi dos Palmares e promover a consciência sobre a história e a luta dos negros no Brasil.