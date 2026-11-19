A Art Basel Miami Beach chega à 24ª edição num momento menos confortável do que as filas na porta do Miami Beach Convention Center sugerem. A edição chega mais enxuta e com contrato renovado às pressas com a prefeitura. Entre 4 e 6 de dezembro, com dias de visitação reservados a convidados em 2 e 3 de dezembro, a feira recebe galerias de mais de 40 países e territórios.

Desde 2002, quando o MCH Group, grupo suíço dono da marca, instalou uma versão americana na Flórida, o evento serve de termômetro para o mercado de arte contemporânea no continente. Neste ano, no entanto, o termômetro marca uma retração, que também atinge a presença brasileira.

São 13 galerias brasileiras ou com atuação no país, distribuídas pelos setores da feira. Do lado de fora do centro de convenções, um grupo de artistas brasileiras participa da programação paralela da Miami Art Week, como é conhecida a semana de feiras, exposições e eventos que acompanha a Basel. Há ainda mais para ver, mesmo que o espaço esteja menor em 2026.

As galerias brasileiras no setor principal

Peça da série Tutti Frutti, de Patricia Faragone, uma das artistas levadas à Pinta Miami pela Radar Arte Contemporânea (Divulgação)

No setor Galleries, o principal da feira, o Brasil está representado por nove casas. A Gentil Carioca, Almeida & Dale, Galeria Raquel Arnaud, Gomide&Co, Mendes Wood DM, Nara Roesler, Simões de Assis e Vermelho participam com estandes próprios. A Galatea divide estande com a argentina Isla Flotante.

O grupo reúne galerias de perfis distintos, desde casas voltadas ao modernismo brasileiro e à arte construtiva até galerias que trabalham com gerações recentes, e reflete a presença consolidada do mercado brasileiro em feiras internacionais.

No setor Nova, reservado a obras produzidas nos últimos três anos, três galerias brasileiras expõem artistas. A Galeria Marilia Razuk apresenta trabalhos de Manuel Brandazza, Thiago Rocha Pitta e da artista chilena de origem mapuche Seba Calfuqueo. A Verve leva Marco Paulo Rolla, Mayara Ferrão e Victor Fidelis. A Zielinsky reúne Rodrigo Bivar, Shirley Paes Leme e Pedro Torres.

No Survey, setor dedicado a práticas de relevância histórica, a Baró Galeria, fundada em São Paulo, apresenta Eugenio Espinoza e Gego. A artista nasceu na Alemanha, fez carreira na Venezuela e se tornou uma referência da abstração geométrica latino-americana. Espinoza, também venezuelano, desenvolveu nos anos 1970 uma obra que tensiona a herança do cinetismo e do construtivismo.

Artistas brasileiras na Pinta e na Casa Brasil

Obra de Daniela Schiller (Divulgação)

Fora do circuito oficial, quatro artistas brasileiras participam de dois eventos da Miami Art Week. Daniela Schiller, Flavia Renault, Patricia Faragone e Gabriela Arantes integram a 20ª edição da Pinta Miami, feira dedicada à arte moderna e contemporânea da América Latina, da Espanha e de Portugal. A Pinta funciona de 3 a 6 de dezembro no The Hangar, em Coconut Grove, com prévia para convidados no dia 2.

A participação foi articulada pela Radar Arte Contemporânea, feira itinerante criada por Schiller e Renault em 2022 e realizada anualmente em São Paulo. A curadoria é de Shannon Botelho, que propõe um diálogo entre as quatro pesquisas a partir de temas comuns, como ancestralidade, relação com o sagrado e construção de universos simbólicos.

As obras das quatro usam linguagens diferentes. Schiller é arquiteta formada pela FAU-USP e trabalha com pintura, bordado e objetos têxteis inspirados em memórias de infância e na observação do céu. Renault nasceu no Rio de Janeiro em 1971, vive em São Paulo e usa desenho, colagem, costura e materiais descartados para tratar de vida, morte e renascimento, com referências ao Barroco mineiro.

Arantes parte do desenho para construir uma cosmologia própria de criaturas híbridas e paisagens cósmicas, com elementos medievais e devocionais. Faragone, que passou pela arquitetura, pelo design e pela arte têxtil, hoje se dedica ao vidro, na fronteira entre objeto artístico e funcional.

As mesmas artistas participam da 6ª edição da Casa Brasil Miami, plataforma cultural e de negócios liderada por Jade Matarazzo, que usa a semana de arte para apresentar a produção brasileira de arte e design a colecionadores, curadores e profissionais do mercado internacional.

Menor, sim. Mas por escolha

A edição de 2026 da Art Basel Miami Beach terá 254 galerias em quatro setores, além de 21 galerias e plataformas na Zero 10, iniciativa dedicada à arte digital. Quatro delas também fazem parte do setor principal, Galleries. Em 2025, 283 galerias participaram dos setores principais.

A redução tem motivo econômico. Em reunião pública com autoridades de Miami Beach, relatada pelo The New York Times, o CEO da Art Basel, Noah Horowitz, disse que as feiras da marca atravessam uma retração cíclica sem paralelo desde a criação da edição americana.

Segundo a organização, a área total de exposição encolheu 12%, e o número de expositores caiu cerca de 10%. A planta do pavilhão também mudou: as áreas de convivência passaram de cinco para quatro praças, o que abre corredores mais largos e linhas de visão mais longas dentro do pavilhão.

Além de Miami Beach, a Art Basel realiza feiras em Basileia, na Suíça, em Hong Kong, em Paris e no Catar. Com muitas galerias obrigadas a cortar custos, a diminuir a presença em feiras ou até a fechar as portas, a direção preferiu reduzir o tamanho do evento a ocupar os espaços vagos com expositores de menor nível.

Negociação extensa com a prefeitura

O contexto financeiro também explica a disputa com a prefeitura, que se arrastou por 18 meses. De acordo com a apuração do NYT, o MCH Group pressionou para cortar pela metade o aluguel anual de quase US$ 1 milhão, pago pelo uso do centro de convenções. Durante as conversas, os executivos citaram uma possível mudança da feira para Las Vegas.

As reivindicações tiveram efeito. Em outubro, o prefeito Steven Meiner e os comissários municipais aprovaram, por seis votos a um, um novo contrato de cinco anos, válido até 2031. O aluguel caiu para US$ 500 mil por ano, e a prefeitura também concedeu créditos para cobrir despesas com polícia, bombeiros e atendimento médico de emergência.

O acordo incluiu ainda duas cláusulas de exclusividade: feiras concorrentes ficam proibidas de alugar o centro de convenções nos 30 dias anteriores e nos 30 dias posteriores à Art Basel, e a organização ganhou poder de veto sobre eventos em parques públicos e na praia dentro de um perímetro de aproximadamente 2,6 km² ao redor do pavilhão.

O contrato não veio sem oposição. O vereador David Suarez, único voto contrário, levou para a sessão o bilionário Norman Braman, que participou por telefone. Braman é considerado um dos responsáveis pela chegada da feira à cidade e classificou como blefe a ameaça de mudança. Ele também lembrou que o investidor James Murdoch se tornou acionista de referência do MCH em 2020, com um aporte de cerca de US$ 80 milhões, e argumentou que não cabe ao contribuinte subsidiar uma empresa privada.

No fim, a prefeitura respondeu com números: a Art Basel e os eventos associados atraem cerca de 80 mil visitantes por ano. Pelos dados municipais, a edição de 2025 movimentou aproximadamente US$ 570 milhões na economia do condado de Miami-Dade. A economia da feira chega a cerca de US$ 650 mil por ano.