Emma Stone quer que as pessoas a chamem pelo seu nome verdadeiro

Os filmes de Emma Stone já ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria. A atriz, inclusive, é ganhadora de dois Oscars sob seu nome artístico. Mas, agora, prefere ser reconhecida por seu nome de nascimento, Emily.

Durante uma entrevista conjunta com o Hollywood Reporter, Nathan Fielder, seu colega de elenco no programa de TV The Curse, Emma revelou que tanto os atores quanto os membros da equipe a conheciam como Emily.

Fielder explicou: "Antes de prosseguirmos, quero fazer uma observação. O nome dela é Emily, mas ela adota profissionalmente o nome Emma. Então, quando estamos lidando com pessoas que não a conhecem, eu a refiro como Emma. No entanto, a partir de agora, vou chamá-la apenas de Emily."

Stone respondeu: "Pode me chamar de Emma. Pode me chamar do que quiser. Quando questionada se corrigiria um fã que a chamasse de Emily, ela respondeu: "Não, isso seria muito gentil. Eu gostaria de ser Emily."

Nome artístico

Stone explicou que optou por usar o nome Emma profissionalmente porque seu nome verdadeiro já estava sendo utilizado por outro membro do sindicato Sag-Aftra. A adesão ao sindicato é necessária para participar das produções de Hollywood.

Após conquistar o Oscar de melhor atriz em 2017 por seu papel principal em La La Land, Stone acrescentou outro troféu à sua coleção este ano, recebendo seu segundo Oscar por sua interpretação de Bella Baxter em Poor Things, uma comédia de fantasia de época baseada no romance de Alasdair Gray. O filme foi dirigido por Yorgos Lanthimos e contou com a participação de Mark Ruffalo, Willem Dafoe e Ramy Youssef.

Durante seu discurso no Oscar, Stone dirigiu-se a Lily Gladstone, que estava cotada para receber o prêmio de melhor atriz por seu papel em Killers of the Flower Moon, expressando sua admiração por ela. “Foi uma honra fazer isso com você e espero que continuemos fazendo isso juntos.”

Ela concluiu seu discurso agradecendo à equipe por trás de Poor Things, especialmente a Lanthimos: "Obrigada por este presente único no papel de Bella". Stone também expressou gratidão aos seus pais, irmão, marido e filha, dizendo "que fará três anos em três dias e transformou nosso mundo em tecnicolor. Eu te amo mais do que todo o céu."

Está previsto que Stone apareça em Kinds of Kindness, outro filme dirigido por Lanthimos, com estreia programada para o próximo mês no Festival de Cannes.