Estágio e trainee: Azul, Bayer, Santander e outras empresas estão com vagas. Veja os requisitos

O futuro do trabalho foi um dos temas discutidos durante a 2ª edição do Negócios em Expansão, realizada na última semana pela EXAME, BTG Pactual e PwC Brasil. O evento anunciou as pequenas e médias empresas que mais se expandiram em 2022 no país.

Entre regime de trabalho, papel da liderança e tecnologia, Heloisa Jardim, diretora da faculdade EXAME, explicou que é necessário analisar o futuro do trabalho por meio de 3 pilares:

Trabalho: o que fazemos e os desafios com a tecnologia

o que fazemos e os desafios com a tecnologia Pessoas: o desafio de liderar diferentes gerações

o desafio de liderar diferentes gerações Local: onde realizamos o trabalho

Em relação ao local de trabalho, Heloisa afirma que certamente existem respostas diferentes para diferentes empresas:

“Há empresas que precisam do trabalho presencial outras do trabalho híbrido. É preciso avaliar a natureza da empresa e entender qual formato de trabalho faz mais sentido.”

Se você está buscando trabalho home-office ou presencial, essas empresas estão oferecendo oportunidades de estágio e trainee para diferentes áreas que podem agregar muito à sua carreira. Veja os requisitos e os prazos para inscrição:

A Azul, companhia aérea, anunciou abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2023. Serão disponibilizadas 63 vagas. Interessados podem se inscrever até o dia 16 de agosto nas vagas ofertadas em Barueri, Campinas e Jundiaí.

O Programa de Estágio visa atrair estudantes do ensino superior ou tecnólogo. Embora não haja restrições em relação aos cursos de formação, é necessário ter mais de 18 anos e, para algumas áreas, disponibilidade para trabalho híbrido. Os estudantes selecionados poderão atuar nas áreas de Recursos Humanos, Marketing e Negócios, Relações Institucionais, Tecnologia da Informação, Jurídico, Operações, Planejamento de Malha, Clientes e Supply Chain, Frotas, entre outras.

Os jovens selecionados receberão bolsa-auxílio, auxílio transporte, alimentação no refeitório da companhia, seguro de vida, descontos em escolas de idiomas e universidades, convênio médico, odontológico, Zenklub e Gympass. Além disso, os estagiários poderão aproveitar um programa de concessão de passagens aéreas para todos os destinos operados pela Azul.

Inscrições: basta entrar no site da Azul

Estão abertas do dia 01 de agosto até 31 de agosto as inscrições para um novo ciclo do Programa de Estágio da multinacional Bayer, com 110 vagas em suas três áreas de negócio (agrícola, farmacêutica e bens de consumo), além de funções corporativas. As posições são para diferentes localidades do país, distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Goiás e Paraná. A bolsa-auxílio será de R$ 1.200,00 para estágio técnico (30h/semana); R$ 2.100,00 para estágio superior (30h/semana) e R$ 2.400,00 para superior do agro (40h/semana). Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar.

No caso do estágio de Nível Técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. Para as vagas de Ensino Superior, é preciso ter pelo menos um ano disponível para o estágio e estar cursando a partir do 2º ano da graduação ou 1º ano do curso tecnólogo. Para oportunidades de Superior Agro, os estudantes devem cursar o último ano da graduação e possuir de cinco meses a um ano para estágio.

Os benefícios do programa de estágio da Bayer apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira. A empresa oferece auxílio médico (com extensão para dependentes legais), auxílio odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, Seguro de vida, Short Friday*, Vale Transporte* ou ônibus fretado e refeições* (refeitório no local ou Vale Refeição, a depender da localidade).

Além disso, os selecionados também poderão aproveitar a cultura flexível da Bayer, por meio do programa Bayflex, que entrou em vigor no ano passado. Por meio dele, os colaboradores têm a flexibilidade de trabalhar dentro ou fora do escritório, após alinhamento prévio com o gestor direto.

Inscrições: acesse o site da Bayer.

A Enel Brasil, grupo privado do setor elétrico do país, abriu 70 vagas para seu Programa de Estágio 2023, com foco nas distribuidoras do Grupo, localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

Podem se candidatar jovens talentos que estejam a dois anos de formação do ensino superior ou a um ano de formação do nível técnico das seguintes áreas de estudo: Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, Psicologia, Recursos Humanos, Direito e Economia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 04 de agosto e os selecionados começarão a sua jornada na Enel no próximo mês de setembro, em modelo híbrido - online e presencial.

Inscrições: podem ser feitas no site da Enel

A Flash, plataforma para gestão de rotinas corporativas, anunciou novas iniciativas para aumentar a diversidade em seu quadro de colaboradores. Os processos seletivos serão realizados com o apoio das consultorias parceiras Leapy e Mais Diversidade e terão início no dia 28 de julho.

Uma das iniciativas é o primeiro programa de jovem aprendiz da Flash, que está com 15 vagas abertas. Poderão se candidatar jovens de 17 a 22 anos, que estejam cursando o ensino médio ou tenham recém-concluído, oriundos de escola pública e que façam parte de grupos sub-representados. As vagas do programa são exclusivas para jovens que estejam na comunidade da Leapy, que é uma plataforma de contratação e desenvolvimento prático de jovens aprendizes.

As vagas afirmativas, conduzidas com o apoio da Mais Diversidade, estão disponíveis para pessoas com deficiência, de qualquer idade ou formação. O único pré-requisito é que tenham alguma experiência prévia nas áreas de atendimento ao cliente ou vendas. Além das 4 vagas abertas em julho, a Flash pretende criar pelo menos 2 novas vagas por mês para pessoas com deficiência até o final do ano.

Inscrições: basta acessar a página de carreira da Flash no site da Gupy

O Santander Brasil abriu as inscrições para o Programa de Trainee 2024, que oferece vagas de trabalho em São Paulo, em áreas como Atacado, Wealth Management, Riscos, Finanças, Tecnologia, Varejo, entre outras. Os benefícios incluem salário de R$ 8,3 mil, remuneração variável atrelada à performance, vale alimentação, refeição e transporte, auxílio creche / babá, assistência médica e odontológica, além de previdência privada.

Estudantes universitários e recém-formados na graduação poderão se candidatar até o dia 01 de setembro.

Inscrições: no portal de vagas do Santander

Youse

A Youse, plataforma de seguros 100% digital, está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2023. A empresa busca talentos para compor sua equipe, oferecendo oportunidades para atuação em São Paulo. A insurtech oferece uma bolsa auxílio no valor de R$1.800,00 por mês, vale refeição, vale transporte, auxílio home office, reembolso para atividade física, seguro de vida, entre outros benefícios.

As inscrições para o Programa de Estágio 2023 estão abertas até o dia 04 de agosto. Há vagas disponíveis nas áreas de Tecnologia (Suporte, Desenvolvimento/Testes e Governança), Dados (BI e Pricing), Produtos, Compras, Jurídico e outras áreas.

Inscrições: podem ser feitas no site oficial da Youse