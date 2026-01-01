Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Com ajuda da IA, mãe sem formação técnica cria aplicativo com 50 mil acessos

Karima Williams, profissional de marketing, usou inteligência artificial para desenvolver sozinha um app com 50 mil acessos em 5 meses

Karima Williams, criadora do Crash Out Diary (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Karima Williams, criadora do Crash Out Diary (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05h00.

Karima Williams encontrou na inteligência artificial uma aliada improvável em um momento de sobrecarga emocional. 

Aos 34 anos, mãe solo e diretora de contas em uma agência de marketing, ela usou o Claude, da Anthropic, como válvula de escape para lidar com o estresse do trabalho e as exigências da maternidade. 

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

O que era um refúgio privado se transformou em um aplicativo que hoje ajuda milhares de pessoas a se reconectarem emocionalmente. As informações foram retiradas de Business Insider.

Da conversa com o chatbot ao desenvolvimento de um aplicativo

O início de tudo foi uma conversa com a IA. Sem querer sobrecarregar amigos ou buscar ajuda terapêutica tradicional, Karima começou a conversar com Claude para organizar seus pensamentos e aliviar tensões do dia a dia. 

A linguagem acolhedora da ferramenta e sua capacidade de oferecer direcionamentos claros fizeram com que ela se sentisse compreendida.

Inspirada por essa experiência, Williams decidiu transformar a dinâmica com a IA em algo maior, e assim nasceu o Crash Out Diary, um aplicativo gratuito para computador que oferece suporte emocional por meio de mensagens rápidas, incentivos e atividades práticas.

Um projeto de tecnologia sem formação técnica

Sem qualquer experiência prévia em engenharia ou programação, Karima contou com a ajuda da própria IA para dar forma ao aplicativo. 

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

Pediu a Claude que explicasse os processos como se ela tivesse 10 anos e, aos poucos, foi aprendendo a estruturar o produto.

"Algo que levaria um dia para um engenheiro, levava uma semana para mim"Karima Williams, criadora do Crash Out Diary

Mesmo diante das dificuldades, ela seguiu aprendendo e expandindo o aplicativo, que já acumula 50 mil acessos desde seu lançamento, em abril de 2025. Um vídeo sobre a ferramenta viralizou no Instagram, atingindo 2 milhões de visualizações.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Carreira

Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

As perguntas mais feitas ao ChatGPT — e como transformá-las em um prompt útil, segundo pesquisa

Esses quatro prompts avançados desbloqueiam o verdadeiro potencial do ChatGPT

Você precisa aprender essa habilidade agora mesmo, afirma CEO do GitHub

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quando estreia a nova edição do programa?

Carreira

Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

Minhas Finanças

Sorteio da Mega da Virada 2026 é adiado: saiba o motivo e nova data

Mundo

França quer barrar acesso de menores de 15 anos às redes sociais