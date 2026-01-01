Com ajuda da IA, mãe sem formação técnica cria aplicativo com 50 mil acessos

Karima Williams, criadora do Crash Out Diary (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05h00.
Karima Williams encontrou na inteligência artificial uma aliada improvável em um momento de sobrecarga emocional.
Aos 34 anos, mãe solo e diretora de contas em uma agência de marketing, ela usou o Claude, da Anthropic, como válvula de escape para lidar com o estresse do trabalho e as exigências da maternidade.
Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui
O que era um refúgio privado se transformou em um aplicativo que hoje ajuda milhares de pessoas a se reconectarem emocionalmente. As informações foram retiradas de Business Insider.
O início de tudo foi uma conversa com a IA. Sem querer sobrecarregar amigos ou buscar ajuda terapêutica tradicional, Karima começou a conversar com Claude para organizar seus pensamentos e aliviar tensões do dia a dia.
A linguagem acolhedora da ferramenta e sua capacidade de oferecer direcionamentos claros fizeram com que ela se sentisse compreendida.
Inspirada por essa experiência, Williams decidiu transformar a dinâmica com a IA em algo maior, e assim nasceu o Crash Out Diary, um aplicativo gratuito para computador que oferece suporte emocional por meio de mensagens rápidas, incentivos e atividades práticas.
Sem qualquer experiência prévia em engenharia ou programação, Karima contou com a ajuda da própria IA para dar forma ao aplicativo.
Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema
Pediu a Claude que explicasse os processos como se ela tivesse 10 anos e, aos poucos, foi aprendendo a estruturar o produto.
Mesmo diante das dificuldades, ela seguiu aprendendo e expandindo o aplicativo, que já acumula 50 mil acessos desde seu lançamento, em abril de 2025. Um vídeo sobre a ferramenta viralizou no Instagram, atingindo 2 milhões de visualizações.
De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
O que você vai aprender?
- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.
Para garantir a sua vaga, clique aqui