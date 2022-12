Azul lança serviço de bordo para pets em voo inaugural; veja fotos

Uma iniciativa da Azul pretende acabar com o estigma envolvendo a complicada relação entre viagens aéreas e animais de estimação. Para isso, a companhia aérea firmou uma parceria com a Purina, empresa de alimentos para cães e gatos que pertence à Nestlé, para oferecer uma experiência mais “premium” para pets. Juntas, as empresas irão oferecer serviço de bordo e snacks gratuitos para todos os pets a bordo de alguns voos domésticos da Azul.

Essa é a primeira vez que uma companhia área e uma marca de produtos para pets firmam parceria para cuidados especiais para animais durante voos. Na Azul, contudo, as viagens envolvendo animais de estimação são uma realidade há certo tempo — todos os pets viajam na cabine, junto de seus donos.

"Sabemos da importância que os pets têm na vida de seus tutores. Muitos estudos já apontaram que ter um bichinho de estimação por perto traz muitos benefícios para a saúde e mente das pessoas. Na Azul, reconhecemos isso, e prova disso é o número crescente de pets que estão viajando conosco, cerca de 1.500 ao mês”, diz Felipe Masson, gerente geral de experiência do cliente da Azul.

Como viajar com pets na Azul

Para que possam viajar junto de seus tutores, é necessário que os pets estejam em uma caixa de viagem apropriada, acompanhado da carteirinha de vacinação atualizada e um atestado assinado por um médico veterinário autorizando a viagem.

Neste primeiro momento, o serviço especial com Purina estará disponível nos seguintes voos:

Viracopos (Campinas) - Recife;

Viracopos (Campinas) - Belém,

Viracopos (Campinas) - Cuiabá;

Viracopos (Campinas) - Belo Horizonte;

Viracopos (Campinas) - Rio de Janeiro (Santos Dumont).

"Os animais de estimação são nossa paixão e por isso trabalhamos com propósito de enriquecer a vida dos pets e das pessoas que os amam”, diz Julia Valente, diretora de marketing da Purina Brasil. “Hoje eles são parte importante de muitas famílias brasileiras e com a nossa parceria conseguimos promover ainda mais momentos especiais, reforçando agora que pessoas e pets viajam melhor juntos”.

