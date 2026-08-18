A liderança que ninguém nomeia: o que a formação em artes já ensina

Pergunte a um estudante de artes se ele já liderou alguma coisa e a resposta provável é não, porque nunca teve um cargo com esse nome.

Mas todo semestre em que ele participou de uma crítica coletiva, ajustou um trabalho a partir de feedback difícil de ouvir ou dividiu responsabilidade em um projeto em grupo, ele treinou exatamente a competência que recrutadores mais dizem procurar e menos conseguem encontrar.

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Liderança não é só cargo, é comportamento

A definição de liderança usada por recrutadores em processos seletivos raramente é sobre hierarquia. É sobre comportamento observável: comunicação clara, capacidade de dar e receber crítica, escuta ativa e regulação emocional em situação de pressão.

O problema é que esses comportamentos, quando vividos dentro de um ateliê, uma sala de ensaio ou um curso de cinema, não costumam ser nomeados como liderança pelo próprio estudante.

A formação em artes desenvolve capacidade de comunicação para além da fala tradicional, permitindo que o estudante expresse ideias e perspectivas por meio de símbolo e metáfora, além de fomentar colaboração através de projetos em grupo, com negociação e compromisso entre os envolvidos.

O que a crítica em grupo ensina que nenhuma aula de gestão ensina

Um dos rituais mais comuns na formação artística é também um dos mais subestimados fora dela: o feedback coletivo. O feedback entre pares e a crítica nas salas de aula de arte cultivam diretamente crítica construtiva, escuta ativa e empatia, habilidades que qualquer descrição de vaga de liderança lista como essenciais.

Isso não é força de expressão. Uma revisão publicada na IOSR Journal of Humanities and Social Science, periódico acadêmico internacional, aponta que a instrução em artes melhora de forma significativa o pensamento crítico, a criatividade e as habilidades interpessoais dos estudantes, com efeito direto sobre bem-estar psicológico e inteligência emocional.

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Como nomear isso no currículo (e por que isso muda tudo)

O gargalo não é falta de competência, é falta de tradução. "Participei de críticas em grupo" pode virar "pratico regularmente feedback construtivo e escuta ativa em ambiente colaborativo". "Toquei em banda" ou "atuei em peça" pode virar "experiência prática em coordenação de equipe sob pressão de tempo e resultado".

No currículo, é possível nomear, na linguagem que uma banca de seleção reconhece, uma competência que já foi construída ao longo de anos de formação. Quem estuda arte não precisa aprender a liderar do zero — precisa aprender a mostrar isso.

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Se você estuda artes, design, música ou qualquer área criativa e já viveu na prática o tipo de liderança que o MIT leva para dentro da sala de aula, chegou a hora de transformar isso em reconhecimento nacional.

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