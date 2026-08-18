Marketing

Sandy comanda novo talk show do Café União sobre pausas e escolhas

Programa "Me Dá 5 Minutos?" estreia no YouTube com Manu Gavassi como primeira convidada

Sandy e Manu Gavassi na estreia do talk show "Me dá 5 Minutos?" (Divulgação)

Sandy e Manu Gavassi na estreia do talk show "Me dá 5 Minutos?" (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 14h52.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 15h49.

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O Café União está transformando a ideia de “pausa para o café” em um formato de conteúdo próprio. Depois de lançar a campanha "O Sabor de Cada Pausa" e anunciar Sandy como embaixadora, a marca estreia nesta semana o talk show "Me Dá 5 Minutos?", apresentado pela cantora.

Segundo a marca, que pertence à Camil Alimentos, a proposta é levar o conceito da campanha para além dos formatos tradicionais de publicidade. O objetivo é usar o café como ponto de partida para conversas sobre escolhas, criatividade, trajetória e mudanças de vida.

Criada pela Lola/TBWA em parceria com a PROS, a primeira temporada terá três episódios.

O programa estreia com Sandy conversando com a cantora e empresária Manu Gavassi, em um papo sobre sua carreira e o momento atual, em que concilia a maternidade com projetos autorais de roteiro e direção.

Por que um talk show?

Em conversa com a EXAME, Flavia Molina, CMO da Camil Alimentos, explica que a decisão pelo formato talk show aconteceu porque o formato cria espaço para levar ao público histórias reais, diferentes perspectivas e reflexões — coisas associadas a uma pausa para um café.

"Acreditamos que esses momentos ajudam as pessoas a voltarem para a rotina com mais presença, intenção e energia. Queríamos traduzir essa ideia em um conteúdo que fosse além da publicidade tradicional", diz a executiva.

O movimento acompanha uma estratégia cada vez mais adotada por marcas que buscam ocupar espaços de entretenimento e cultura em vez de depender exclusivamente de campanhas pontuais.

"Vivemos um momento em que as pessoas buscam, cada vez mais, desacelerar e encontrar pequenos espaços de respiro dentro da rotina", afirma Molina.

Por que Sandy?

De acordo com a CMO, a escolha de Sandy para comandar o programa também está ligada à ideia de trajetória e reinvenção que a marca pretende explorar. Para Molina, a cantora reúne características que dialogam com o conceito da plataforma, além de ter conexão com diferentes gerações.

“Sandy representa de forma muito autêntica o momento que Café União quer construir com a plataforma ‘O Sabor de Cada Pausa’. Ela tem uma trajetória marcada por reinvenção, consistência e escolhas feitas com equilíbrio”, afirma a executiva.

A executiva também destaca que a intenção é que Sandy tenha um papel que vá além do de uma personalidade associada à campanha. "Mais do que uma embaixadora, ela ajuda a traduzir o propósito da marca de maneira genuína", diz.

O primeiro episódio de "Me Dá 5 Minutos?" já está disponível no YouTube.
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