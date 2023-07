Dataprev abre 222 vagas para concurso com salários de até R$ 8,7 mil. Veja os requisitos

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) abriu nesta segunda-feira 222 vagas para concurso para cargos de nível médio e superior com salários que podem chegar a R$ 8,7 mil. As oportunidades estão distribuídas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina.

Quanto será a taxa e qual é o prazo de inscrição?

O valor da taxa de inscrição varia com o nível de formação do candidato:

Nível superior: R$ 100,00.

Nível médio: R$ 80,00.

As inscrições poderão ser realizadas no site Cebraspe até o dia 18 de agosto.

Quando será a aplicação das provas?

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 1º/10/2023. Para os cargos de nível superior, a duração das provas será de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã. Já as provas objetivas para os cargos de nível médio terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da tarde.

Abaixo, as disciplinas e o número de questões da primeira fase:

Língua portuguesa: 20

Língua inglesa: 10

Raciocínio lógico: 5

Atualidades: 5

Legislação acerca de segurança de informações e proteção de dados: 10

Conhecimentos específicos: 70

Os que apresentarem o melhor desempenho na prova, irão para a segunda fase do processo seletivo que será uma avaliação biopsicossocial prevista para o dia 29/10.

A divulgação dos aprovados do concurso está prevista para ser divulgada no dia 29/11.

Quais são as formações e salários requeridos?

Todos os profissionais precisam comprovar formação superior reconhecida pelo MEC. Veja as áreas de formação e os salários para cada cargo de acordo com o edital do Dataprev:

Cargo 1: analista de processamento

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de graduação na área de tecnologia da informação

Remuneração mensal: R$ 7.887,35 (salário-base de R$ 6.854,10 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 2: analista de tecnologia da informação - perfil: advocacia

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação de direito e registro na ordem dos advogados do brasil (oab)

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25)

Cargo 3: analista de tecnologia da informação - perfil: análise de negócios

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação em qualquer área de formação

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25)

Cargo 4: analista de tecnologia da informação - perfil: arquitetura e engenharia tecnológica

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação de tecnologia da informação,

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 5: analista de tecnologia da informação - perfil: comunicação social

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação de nível superior em jornalismo, relações públicas, publicidade, marketing, ou design gráfico

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 6: analista de tecnologia da informação - perfil: contabilidade

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em contabilidade

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 7: analista de tecnologia da informação - perfil: desenvolvimento de software

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação de nível superior em tecnologia da informação

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 8: analista de tecnologia da informação - perfil: engenharia civil

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação em engenharia civil

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$1.033,25).

Cargo 9: analista de tecnologia da informação - perfil: engenharia elétrica

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação em engenharia elétrica

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 10: analista de tecnologia da informação - perfil: engenharia mecânica

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação em engenharia mecânica

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 11: analista de tecnologia da informação - perfil: engenheiro de dados

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação em tecnologia da informação

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25)

Cargo 12: analista de tecnologia da informação - perfil: estratégia e governança

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 13: analista de tecnologia da informação - perfil: gestão de pessoas

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de graduação em administração, pedagogia ou psicologia

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25)

Cargo 14: analista de tecnologia da informação - perfil: gestão de serviços de TI

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de curso de graduação em tecnologia da informação

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25)

Cargo 15: analista de tecnologia da informação - perfil: gestão econômico-financeira

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de graduação em administração, ciências contábeis, economia, finanças, engenharia, matemática, estatística, ou áreas correlatas,

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 16: analista de tecnologia da informação - perfil: infraestrutura e operações (facilities)

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de graduação em engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de redes ou engenharia de telecomunicações,

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 17: analista de tecnologia da informação - perfil: inteligência da informação

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de graduação em estatística, ciência de dados ou inteligência artificial,

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 18: analista de tecnologia da informação - perfil: logística, aquisições e contratos

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de graduação em qualquer área de formação,

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 19: analista de tecnologia da informação - perfil: segurança cibernética requisito: certificado de conclusão ou diploma de graduação na área de tecnologia da informação; ou curso de graduação em engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de redes, engenharia de telecomunicações, acrescido de curso de pós-graduação na área de tecnologia da informação ou segurança da informação, com carga horária mínima de 360

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 20: analista de tecnologia da informação - perfil: segurança da informação e proteção de dados

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de graduação na área de tecnologia da informação, engenharia eletrônica, engenharia de redes e telecomunicações, engenharia da computação ou análise e segurança de informações

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 21: analista de tecnologia da informação - perfil: sustentação tecnológica

Requisito: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior em tecnologia da informação

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 22: engenheiro de segurança do trabalho

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de graduação de nível superior em engenharia

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25).

Cargo 23: médico do trabalho

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de graduação de nível superior em medicina

Remuneração mensal: R$ 8.747,61 (salário-base de R$ 7.714,36 e adicional de atividade de R$ 1.033,25

Cargos com nível médio:

Cargo 24: auxiliar de enfermagem do trabalho

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de nível médio em enfermagem do trabalho

Remuneração mensal: R$ 3.713,12 (salário-base de R$ 3.273,54 e adicional de atividade de R$ 439,58).

Cargo 25: técnico de segurança do trabalho

Requisito: certificado de conclusão ou diploma de nível médio em segurança do trabalho

Remuneração mensal: R$ 3.713,12 (salário-base de R$ 3.273,54 e adicional de atividade de R$ 439,58)

Quais são os benefícios?

Além do salário-base e do adicional de atividade, o edital mostra que os candidatos que vierem a ser contratados poderão receber:

auxílio-alimentação: R$ 1.111,20 (um mil cento e onze reais e vinte centavos), a ser pago em forma de crédito em cartão eletrônico com a devida participação percentual dos trabalhadores no custo, de acordo com o nível salarial previsto no acordo coletivo de trabalho;

reembolso pré-escolar ou escolar: até R$ 1.513,03 (um mil quinhentos e treze reais e três centavos);

auxílio tratamento especializado (filhos com deficiência): até R$ 1.230,00 (um mil duzentos e trinta reais);

assistência à saúde;

previdência complementar (Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata);

participação nos lucros e resultados;

Gratificação Variável por Resultado (GVR)

Para mais informações sobre o concurso, acesse o edital divulgado no Diário Oficial da União.