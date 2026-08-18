Liderança feminina em IA chega a apenas 13%, segundo estudo do LinkedIn. Entenda o impacto no setor

Uma reportagem recente da Bloomberg Línea revelou uma grande disparidade no atual mercado de tecnologia. As mulheres ocupam apenas 13% dos cargos executivos em empresas especializadas em inteligência artificial. Esse número evidencia um contraste direto com o rápido crescimento de oportunidades nessa área.

O levantamento original foi conduzido pelo LinkedIn, que analisou aproximadamente 15 mil companhias distribuídas por 27 países. Em setores que não envolvem essa tecnologia, a presença feminina na liderança sobe para cerca de 19%. Já no quadro geral de funcionários de todas as hierarquias, elas representam 27% dos profissionais do segmento.

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O impacto da falta de diversidade na tecnologia

A ausência de pluralidade na criação de novas soluções tecnológicas pode gerar problemas práticos na sociedade civil e no ambiente corporativo.

Sarah Steinberg, chefe de parcerias globais de políticas públicas do LinkedIn, alertou sobre as prováveis consequências dessa defasagem de lideranças.

"A economia da IA corre o risco de ser moldada sem as perspectivas e o talento de metade da força de trabalho." Sarah Steinberg, chefe de parcerias globais de políticas públicas do LinkedIn

Para a especialista, a falta de diversidade nas equipes afeta ativamente a segurança das soluções criadas.

Os sistemas computacionais modernos aprendem a partir de enormes volumes de informações.

Quando os grupos que desenvolvem a tecnologia não são diversos, o software pode absorver e reproduzir vieses prejudiciais, convertendo preconceitos embutidos nos dados originais em falhas sistêmicas.

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Como os algoritmos reproduzem padrões limitados

Um exemplo notável dessa limitação técnica ocorre nas ferramentas de geração de imagens a partir de comandos de texto.

Esses recursos são cada vez mais aplicados em ambientes empresariais. A falta de representatividade no momento do desenvolvimento pode resultar em:

Padrões visuais estereotipados na criação de retratos, ilustrações ou avatares digitais;

Desigualdades graves em análises de crédito conduzidas por ferramentas de automação;

Distorções sistêmicas em processos de recrutamento e de seleção corporativa.

Apesar desses grandes desafios, nomes como Daniela Amodei, cofundadora da empresa Anthropic, e Fei-Fei Li, integrante da World Labs, destacam-se mundialmente. Segundo projeções do Fórum Econômico Mundial, posições na área técnica continuarão liderando as contratações globais.

Caminhos para a evolução profissional

O segmento tecnológico global oferece remunerações consideravelmente superiores à média tradicional. Nos Estados Unidos, as vagas focadas nessa inovação dobraram nos últimos anos. Uma função típica do nicho hoje paga mais que o dobro de cargos equivalentes em outros setores da economia.

Para os profissionais que buscam aproveitar as novas oportunidades, a qualificação técnica contínua é um passo fundamental. A entrada em posições estratégicas de liderança exige conhecimentos atualizados e uma visão de negócios muito bem estruturada.

A superação das atuais disparidades de gênero e a evolução nas carreiras exigem domínio prático dessas ferramentas emergentes. A liderança corporativa moderna demanda das equipes um alto preparo analítico e uma forte capacidade de adaptação aos novos cenários.

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