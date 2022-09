Veja a agenda dos presidenciáveis neste domingo, 25

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão no Sudeste e no Nordeste neste domingo, 25. Entre as atividades estão encontros, reuniões e corpo a corpo com eleitores.

Lula (PT)

Às 10h participa de ato na quadra da Portela no Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro (PL)

Sem compromissos de campanha previstos.

Ciro Gomes (PDT)

Às 10h participa da caminhada da Rosa Vermelha saindo de Copacabana e às 11h participa de caminhada na Rocinha. Ambos compromissos são no Rio de Janeiro.

Simone Tebet (MDB)

Às 10h participa do Fórum Regional Ágora III - Encontro de luta por moradia em São Paulo.

Sofia Manzano (PCB)

Às 9h faz caminhada e panfletagem na Praça 7, às 10h faz caminhada e panfletagem na Feira Hippie e às 11h participa da plenária final e feijoada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Pesquisas, Perícias e Informações do Estado de Minas Gerais - Sintappi. Todos os eventos são em Belo Horizonte.

Soraya Thronicke (União)

Às 9h tem reunião com a equipe de Assessoria e Comunicação da campanha eleitoral, às 14h tem gravação de material para a propaganda eleitoral gratuita e às 19h realiza live.

Vera (PSTU)

Às 16h se reúne com indígenas no município de Barra do Corda (MA).

Padre Kelmon (PTB)

Depois de participar pela primeira vez de um debate, o candidato do PTB não tem agenda divulgada. Conheça o candidato.

Constituinte Eymael (DC)

Agenda não divulgada.

Felipe D’Avila (Novo)

Não tem agenda pública.

Leo Pericles (UP)

Agenda não divulgada.

